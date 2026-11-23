Guru Tegh Bahadur Shaheedi Diwas 2026: आखिर क्यों 'हिंद की चादर' कहलाए सिखों के नौवें गुरु? जानें उनकी शहादत से जुड़ी 5 अनसुनी बातें

गुरु तेग बहादुर का 350वां शहीदी दिवस: सिखों के नौवें गुरु, गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस (24 नवंबर) को पूरे देश में 'हिंद की चादर' की शहादत और धार्मिक स्वतंत्रता के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान के रूप में याद किया जाता है। इस पावन अवसर पर उनके जीवन और शहादत से जुड़ी 5 खास बातें:

1. कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान

साल 1675 में मुगल शासक औरंगजेब के जबरन धर्मांतरण के खिलाफ जब कश्मीरी पंडितों का एक दल मदद के लिए आनंदपुर साहिब पहुंचा, तो गुरु तेग बहादुर जी ने उनकी रक्षा करने का वचन दिया। उन्होंने धर्म और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए स्वयं को बलिदान करने का निर्णय लिया।

2. 'हिंद की चादर' की उपाधि

दूसरे धर्म की आस्था और लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता बचाने के लिए प्राण न्योछावर करने का ऐसा उदाहरण विश्व इतिहास में दुर्लभ है। इसी अद्वितीय त्याग के कारण उन्हें पूरे भारत में सम्मानपूर्वक 'हिंद की चादर' (भारत की ढाल) कहा जाता है।

3. शहादत से पहले साथियों की अडिग आस्था

दिल्ली के चांदनी चौक में गुरु जी को डराने और इस्लाम स्वीकार करवाने के लिए मुगल शासकों ने उनके तीन प्रिय सिखों— भाई मती दास जी (जिन्हें आरे से चिरवाया गया), भाई सती दास जी (जिन्हें रुई में लपेटकर जलाया गया) और भाई दयाला जी (जिन्हें उबलते पानी की देग में डाला गया)—को उनके सामने शहीद कर दिया। इसके बावजूद गुरु तेग बहादुर जी अपने सिद्धांतों से टस से मस नहीं हुए।

4. गुरु गोबिंद सिंह जी का बाल्यकाल और प्रेरणा

जब कश्मीरी पंडितों ने गुरु तेग बहादुर जी से अपनी व्यथा सुनाई, तो उन्होंने कहा कि इस संकट को टालने के लिए किसी महान आत्मा के बलिदान की आवश्यकता है। तब पास ही खड़े उनके 9 वर्षीय पुत्र गोबिंद राय (जो बाद में गुरु गोबिंद सिंह बने) ने निर्भीकता से कहा था, "पिता जी, आपसे बड़ा महापुरुष और कौन हो सकता है?"

5. ऐतिहासिक गुरुद्वारा शीश गंज साहिब और रकाब गंज साहिब

24 नवंबर 1675 को दिल्ली के चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर जी का शीश धड़ से अलग कर दिया गया था। जिस स्थान पर उन्हें शहीद किया गया, वहां आज गुरुद्वारा शीश गंज साहिब स्थित है। वहीं, जहां उनके एक शिष्य भाई लखी शाह वंजारा ने अपने घर में आग लगाकर गुरु जी के धड़ का अंतिम संस्कार किया था, वहां गुरुद्वारा रकाब गंज साहिब सुशोभित है।