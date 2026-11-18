Dev Diwali 2026: जानिए देव दीपावली पर दीपदान का सबसे शुभ मुहूर्त और सही विधि

कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर मनाई जाने वाली देव दीपावली (देव दिवाली) का उत्सव धर्म नगरी वाराणसी की सबसे भव्य परंपराओं में से एक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का संहार किया था, जिसके उपलक्ष्य में देवताओं ने काशी में दिवाली मनाई थी। इसी कारण इस पर्व को 'त्रिपुरोत्सव' या 'त्रिपुरारी पूर्णिमा' के नाम से भी जाना जाता है।

इस दिन श्रद्धालु सुबह पवित्र गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाते हैं और शाम ढलते ही मिट्टी के दीये जलाते हैं। सूर्यास्त के बाद काशी के सभी घाटों की सीढ़ियां और मंदिर लाखों दीयों की रोशनी से नहा उठते हैं, मानो धरती पर तारे उतर आए हों।

देव दीपावली 2026: दीपदान का शुभ मुहूर्त

प्रदोषकाल दीपदान मुहूर्त: शाम 05:08 बजे से रात 07:47 बजे तक

कैसे करें दीपदान? जानें संपूर्ण विधि

सही समय: कार्तिक पूर्णिमा की संध्या को यानी सूर्यास्त के तुरंत बाद प्रदोष काल में दीपदान करना सबसे फलदायी माना जाता है।

दीयों की संख्या: आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार 11, 21, 51 या फिर पूरे साल की पूजा का पुण्य देने वाले 365 घी या तेल के दीपक तैयार कर सकते हैं।

संकल्प और प्रार्थना: दीये प्रज्वलित करते समय भगवान शिव, श्रीहरि विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। मन ही मन प्रार्थना करें कि इस प्रकाश के साथ आपके जीवन का हर अंधकार मिट जाए और घर में सुख-समृद्धि का वास हो।

नदी में दीपदान का तरीका: यदि आप किसी पवित्र नदी या सरोवर के किनारे हैं, तो पत्तों के दोने या मिट्टी के दीये जलाकर श्रद्धापूर्वक जल में प्रवाहित करें।

365 बाती का विशेष दीपक: इस दिन कई भक्त 365 बातियों वाला एक विशेष दीपक तैयार कर तुलसी के पौधे या मंदिर में जलाते हैं। मान्यता है कि इससे पूरे वर्ष प्रतिदिन दीप जलाने के समान पुण्य प्राप्त होता है।

कहां-कहां जलाएं दीये?