Diwali 2026: दिवाली की रात चुपचाप कर लें ये 5 गुप्त प्रयोग, साल भर होगी अपार धन की वर्षा

diwali ki raat ke upay in hindi: दीपावली की रात (महालक्ष्मी पूजन की रात) को सिद्ध रात्रि माना जाता है। इस रात किए गए शुभ प्रयोग और उपाय जीवन से आर्थिक तंगी दूर कर सुख-समृद्धि लाते हैं। यदि आप धन वृद्धि और मां लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, तो दीपावली की रात ये 5 अचूक प्रयोग कर सकते हैं।

1. कौड़ी और केसर का महालक्ष्मी प्रयोग

दीपावली की पूजा के समय 11 पीली कौड़ियां, थोड़ा सा केसर और 5 गोमती चक्र मां लक्ष्मी के चरणों में रखें।

विधि: पूजा के बाद 'ॐ महालक्ष्म्यै नमः' का 108 बार जाप करें। अगले दिन इन सभी वस्तुओं को लाल या पीले रेशमी कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें।

लाभ: इससे घर में धन का ठहराव होता है और बेवजह के खर्च रुकते हैं।

2. पीपल के पत्ते का गुप्त उपाय

दीपावली की रात 12 बजे के बाद पीपल के पेड़ के नीचे एक घी का दीपक जलाएं।

विधि: पीपल का एक अखंडित (टूटा हुआ न हो) पत्ता तोड़कर लाएं, उसे गंगाजल से धोकर उस पर रोली से 'श्रीं' लिखें। इसे अपनी तिजोरी या पर्स में रख लें।

लाभ: यह उपाय पुराने कर्जों से मुक्ति दिलाने और धन आगमन के नए रास्ते खोलने में मदद करता है।

3. हत्था जोड़ी और कमल गट्टे का प्रयोग

पूजा के समय मां लक्ष्मी को कमल गट्टे की माला और हत्था जोड़ी (एक दुर्लभ प्राकृतिक जड़) अर्पित करें।

विधि: पूजा के दौरान कमल गट्टे की माला से 'ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का जाप करें।

लाभ: व्यापार में अटका हुआ धन वापस मिलता है और व्यावसायिक मंदी दूर होती है।

4. झाड़ू का गुप्त दान और पूजन

दीपावली के दिन नई झाड़ू खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है क्योंकि झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है।

विधि: दीपावली की रात पूजा के समय नई झाड़ू पर कुमकुम और अक्षत लगाकर उसका पूजन करें। इसके अलावा, दीपावली की सुबह किसी मंदिर में गुप्त रूप से 3 झाड़ू का दान करें।

लाभ: इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता का नाश होता है।

5. मुख्य द्वार पर अखंड दीपक और वंदनवार

दीपावली की रात घर के मुख्य द्वार पर चौमुखी दीपक (तेल का) जलाएं और द्वार पर आम या अशोक के पत्तों का बंदनवार लगाएं।

विधि: मुख्य द्वार के दोनों ओर रोली से स्वास्तिक बनाएं और दीपक में थोड़ी सी राई डाल दें। यह दीपक रात भर जलता रहना चाहिए।

लाभ: मुख्य द्वार से मां लक्ष्मी का आगमन होता है और घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती।

ध्यान दें: कोई भी पूजा या प्रयोग करते समय मन में पूर्ण श्रद्धा, पवित्रता और ईमानदारी का होना अनिवार्य है।

अन्य सरल उपाय:

1. सात मुखी दीपक का उपाय: दिवाली की रात मां लक्ष्मी के सामने देसी घी का सात या नौ मुखी दीपक जलाएं। इससे धन लाभ और आर्थिक उन्नति होती है।

2. कपूर और लौंग का उपाय: पूजा के बाद कपूर पर दो लौंग रखकर तीन बार जलाएं और उसका धुआं पूरे घर में फैलाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और घर में धन की ऊर्जा बढ़ती है।

3. धनिए का उपाय: दिवाली की रात सूखे धनिया के कुछ दाने लाल रंग के नए रुमाल में बांधकर मां लक्ष्मी के चरणों में रख दें। अगले दिन इसे तिजोरी या अलमारी में रख दें, जिससे सालभर बरकत बनी रहती है।

4. सुपारी, हल्दी और गोमती चक्र: पांच सुपारी, पांच हल्दी की गांठ, पांच कौड़ी और पांच गोमती चक्र को लाल कपड़े में बांधकर लक्ष्मी पूजन स्थल पर रखें। पूजा के बाद इसे घर या व्यापारिक स्थल की चौखट पर बांध दें।

5. मंत्र जाप: दिवाली की रात स्फटिक की माला से मां लक्ष्मी के बीज मंत्र “ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्री ॐ महालक्ष्म्यै नम:” या “ॐ नमो भाग्यलक्ष्म्यै च विद् महे अष्टलक्ष्म्यै च धीमही तन्नो लक्ष्मी: प्रचोदयात्” का जप करें

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