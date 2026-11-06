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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Friday, 6 November 2026 (10:28 IST)

दिवाली की रात करें ये 10 आसान उपाय, पैसों की तंगी और हर संकट से तुरंत मिलेगी मुक्ति

Diwali remedies upay
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Fri, 6 Nov 2026 (10:33 IST)
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Diwali remedies 2026: दिवाली पर सुख-समृद्धि, संकट-निवारण और महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए शास्त्रों एवं लोक-मान्यताओं में कई उपाय बताए गए हैं। आपके दिए गए आलेख को भाषा-शैली में सुधार करते हुए अलग-अलग श्रेणियों में सुव्यवस्थित रूप से यहाँ प्रस्तुत किया गया है-
 

लक्ष्मी पूजन और मंदिर सेवा उपाय

1. कमल पुष्प अर्पित करें: दीपावली के दिन किसी भी महालक्ष्मी मंदिर जाकर देवी लक्ष्मी के चरणों में कमल के फूल चढ़ाएं।
2. अखंड नौ बत्तियों का दीपक: मां लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र के समक्ष देशी घी का नौ बत्तियों वाला दीपक प्रज्वलित करें।
3. मंदिर में सुगंध दान: यदि पास में महालक्ष्मी मंदिर हो, तो वहां गुलाब की सुगंध वाली अगरबत्ती भेंट (दान) करें।
4. झाड़ू दान: दीपावली के शुभ अवसर पर किसी भी स्थानीय मंदिर में झाड़ू का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है।
 

शुद्धता, सौंदर्य और व्यक्तिगत आचरण

5. स्वच्छता और पवित्रता: स्वयं की शारीरिक स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, नित्य स्नान करें और सदैव साफ-सुथरे वस्त्र धारण करें।
6. सुगंध का प्रयोग: वस्त्रों और वातावरण को महकाने के लिए सुगंधित इत्र या सेंट का नियमित उपयोग करें। मन और तन की पवित्रता बनाए रखें।
 

दान, सेवा और जीव-दया

7. श्वेत वस्त्र दान: जरूरतमंदों को सफेद रंग के कपड़े दान में दें।
8. पंचबलि/अन्न दान: अपने भोजन का कुछ भाग प्रतिदिन गाय, कौए और कुत्ते के लिए अवश्य निकालें।
9. कन्या पूजन एवं खीर सेवा: नौ वर्ष से कम आयु की 5 छोटी कन्याओं को मिश्री मिलाकर बनाई गई खीर का भोजन कराएं।
 

वृक्ष पूजन और पितृ-देव कृपा

10. पीपल वृक्ष की विशेष पूजा: लोहे के पात्र में जल, शक्कर, घी और दूध मिलाएं। इस मिश्रण को पीपल की जड़ में अर्पित करें। इसके बाद वहां घी का दीपक प्रज्वलित करें और सुगंधित अगरबत्ती जलाकर प्रार्थना करें।
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