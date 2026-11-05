धनतेरस पर आरोग्य की पूजा करें, अपने डॉक्टर को धन्यवाद दें

Dhanteras 2026: पारंपरिक पूजन के साथ औषधियों के महत्व को समझें और वर्षभर आपकी सेहत संभालने वाले लोगों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। धनतेरस पर घर में आप लक्ष्मी-कुबेर का पूजन करते हैं। अपनी श्रद्धा और साधन के अनुसार नए बर्तन या सोने-चांदी के सिक्के लाते हैं और इन परंपराओं को निभाते हैं। इस अवसर पर स्वास्थ्य और उसकी देखभाल करने वालों के लिए भी थोड़ा समय निकालें।

कलियुग पुराण के माध्यम से मेरा निवेदन है कि धनतेरस को ‘औषधि दिवस’ की भावना से भी मनाएं। उन चिकित्सकों, दवा विक्रेताओं और अस्पताल कर्मचारियों को याद करें, जिन्होंने वर्षभर आपके परिवार का सहयोग किया और उनका धन्यवाद करें।

धन्वंतरि के अमृत कलश का संदेश

श्रीमद्भागवत महापुराण के अष्टम स्कंध, अध्याय आठ में समुद्र मंथन के बाद भगवान धन्वंतरि के अमृत कलश का वर्णन मिलता है। उन्हें आयुर्वेद के ज्ञाता कहा गया है। उसी प्रसंग में माता लक्ष्मी और सुरभि गाय के उदय का भी उल्लेख है।

धनतेरस पर नए बर्तन खरीदी की लोक परंपरा को धन्वंतरि के अमृत कलश से जोड़ा गया है, जबकि सोने-चांदी के सिक्के समृद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। हालांकि इस पौराणिक कथा में धनतेरस पर बर्तन या सिक्का खरीदने का कोई अनिवार्य आदेश नहीं है।

मेरी दृष्टि में धन्वंतरि का स्मरण आरोग्य के महत्व को समझने की प्रेरणा देता है, तभी हम अपने जीवन, परिवार और अर्जित धन का आनंद ले पाएंगे। इसलिए समृद्धि की कामना के साथ स्वास्थ्य की जिम्मेदारी भी निभाएं।

कलियुग पुराण के अनुसार धनतेरस पर कृतज्ञता पूजन

परंपरागत पूजा विधि के साथ निम्नलिखित सरल उपाय जोड़ें। इसे मैं आज के जीवन से जुड़ी कृतज्ञता की पहल के रूप में प्रस्तावित करता हूं:

1. पान के पत्ते पर सुपारी रखें: जहां आप लक्ष्मी पूजन करते हैं, वहां एक साफ पान का पत्ता रखें, उस पर थोड़ा चावल डालकर सुपारी स्थापित करें।

2. मौली रूपी वस्त्र अर्पित करें: सुपारी को वस्त्र के प्रतीक के रूप में मौली अर्पित करें और पारंपरिक रूप से पूजन करें, साथ ही परिवार के आरोग्य की प्रार्थना करें।

3. दवाइयों का डिब्‍बा साफ करके पास रखें: घर में उपयोग होने वाली दवाइयों की समाप्ति तिथि जांचें, समाप्त दवाएं अलग निकालें और सुरक्षित निपटान की जानकारी फार्मासिस्ट से लें। उपयोग योग्य दवाओं को मूल पैकेज एवं लेबल के साथ व्यवस्थित करें, साफ-सुथरा डिब्‍बा (या नया) पूजन स्थल के पास रखें और इसे जल, रोली एवं दीपक की गर्मी से दूर रखें।

4. सहयोग करने वालों को याद करें: पूजन के समय उन डॉक्टरों, नर्सों, अस्पताल कर्मचारियों और दवा विक्रेताओं को स्मरण करें जिन्होंने बीमारी या कठिन परिस्थितियों में आपकी मदद की।

5. धन्यवाद दें: सुविधा अनुसार मिलकर, फोन करके या संदेश भेजकर आभार व्यक्त करें। संभव हो तो ज़रूरतमंद की निर्धारित दवा या उपचार में सहयोग करें।

पूजन के दौरान प्रार्थना

हे भगवान धन्वंतरि, हमारे परिवार को आरोग्य और स्वास्थ्य के प्रति सजगता दें। जिन्होंने कठिन समय में हमारी चिकित्सा एवं देखभाल की, उनके प्रति हम कृतज्ञ हैं। उन्हें भी स्वास्थ्य, सुख और सेवा की शक्ति प्रदान करें।

विदेश में रहने वाले लोग भी उपलब्ध सामग्री से यह पूजन कर सकते हैं। यदि सामग्री नहीं मिलती, तो मन से प्रार्थना करें और अपने चिकित्सक को धन्यवाद दें। इस विधि का मूल भाव कृतज्ञता है।

अपने फैमिली डॉक्टर से भावनात्मक संबंध बनाएं

वर्षभर आपका डॉक्टर आपके स्वास्थ्य, चिंताओं और पारिवारिक परिस्थितियों को समझता है। धनतेरस पर उससे कृतज्ञता व्यक्त करें, जैसे:

डॉक्टर साहब, आपने पूरे वर्ष मेरे और मेरे परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखा। कठिन समय में आपका मार्गदर्शन हमारे लिए अमूल्य रहा। धनतेरस पर मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपके स्वास्थ्य व सुख की कामना करता हूं।

भुगतान आवश्यक है, पर धन्यवाद के दो शब्द मानवीय संबंध को अधिक आत्मीय बना सकते हैं। महंगा उपहार या बड़ा आयोजन आवश्यक नहीं; एक फोन कॉल या छोटा आभार पत्र पर्याप्त है।

दवा विक्रेताओं और अस्पताल कर्मचारियों को भी याद करें

जिस फार्मेसी से आप नियमित दवा लेते हैं, वहां के फ़ार्मासिस्ट एवं कर्मचारियों को धन्यवाद दें। कभी देर रात दवा उपलब्ध कराई होगी, तो उस सहयोग को याद रखें। अस्पताल में डॉक्टरों के साथ नर्सें, तकनीशियन, सफ़ाईकर्मी एवं अन्य कर्मचारी भी हमारी देखभाल में योगदान देते हैं; उनके प्रति भी आभार व्यक्त करें।

7 वर्षों से इस भावना को व्यवहार में उतार रहा हूं

मैं पिछले सात वर्षों से धनतेरस पर चिकित्सकों का सम्मान करता आया हूं। इस वर्ष भी डॉक्टर के घर या कार्यस्थल पर उनकी सुविधा के अनुसार आभार व्यक्त करूंगा। डॉक्टरों, दवा विक्रेताओं और अस्पताल कर्मियों को तिरंगा दुपट्टा देकर सम्मानित करूंगा।

धनतेरस का मुख्य पूजन दिवस 6 नवंबर 2026 है। त्रयोदशी तिथि 7 नवंबर की सुबह तक रहेगी। स्थानीय आयोजन एवं संबंधित लोगों की सुविधा के अनुसार मैं 6 व 7 नवंबर को यह पहल आगे बढ़ाऊंगा। आपसे भी मेरा निवेदन है कि अपने क्षेत्र में इस भावना को अपनाएं। व्यक्तिगत रूप से मिलना संभव न हो तो फोन पर बात करें और उन्हें बताएं कि उनका सहयोग आपका परिवार आज भी याद करता है।

कलियुग पुराण के माध्यम से मैं हर त्योहार को आज के जीवन में सार्थक रूप से मनाने का सुझाव देता हूं। इस धनतेरस पूजन के साथ अपनी दवाएं व्यवस्थित करें, परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और स्वास्थ्य सेवकों के प्रति आभार व्यक्त करें। घर में समृद्धि का दीप जलाएं और हमारी सेहत संभालने वालों के जीवन में अपने धन्यवाद से प्रसन्नता पहुंचाएं।