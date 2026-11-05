धनतेरस पर इन चीजों की है सबसे ज्यादा मांग, बर्तन-सोने के साथ छाए ये नए ट्रेंड्स, जानें क्या खरीद रहे हैं लोग?

Dhanteras Shopping Trends: धनतेरस पर खरीदारी की पारंपरिक मान्यताओं के साथ-साथ समय के हिसाब से कई नए शॉपिंग ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं। लोग अपनी सुविधा, बजट और प्राथमिकताओं के आधार पर खरीदारी कर रहे हैं :

1. डिजिटल गोल्ड और गोल्ड ETF (Digital Gold & ETFs): सोने की सुरक्षा और लॉकर के झंझट से बचने के लिए आजकल युवा डिजिटल गोल्ड, सोवेरिन गोल्ड बॉन्ड (SGB) या गोल्ड ETF खरीदना पसंद कर रहे हैं। इसमें कम रकम (100 रुपए) से भी शुरुआत की जा सकती है।

2. स्मार्ट गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक्सअब केवल पारंपरिक बर्तन ही नहीं, बल्कि स्मार्ट टीवी, स्मार्टफोन, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन और किचन एप्लायंसेज (जैसे एयर फ्रायर, वॉटर प्यूरीफायर) खरीदने का बड़ा ट्रेंड है। ब्रांड्स भी इस दौरान भारी डिस्काउंट और फेस्टिव ऑफर्स देते हैं।

3. ऑटोमोबाइल बुकिंग (गाड़ियां और EV): धनतेरस के दिन नई गाड़ी या स्कूटर घर लाना बेहद शुभ माना जाता है। आजकल पारंपरिक पेट्रोल-डीजल वाहनों के साथ-साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EVs) की बुकिंग और डिलीवरी का ट्रेंड काफी बढ़ गया है।

4. पारंपरिक एवं शुभ वस्तुएं (Traditional Mandatory Buys): आधुनिक खरीदारी के बावजूद पारंपरिक चीजों की मांग हमेशा बनी रहती है:

सोना और चांदी: सोने-चांदी के सिक्के (लक्ष्मी-गणेश की छवि वाले), आभूषण या चांदी के बर्तन।

तांबे और पीतल के बर्तन: भगवान धन्वंतरि के अमृत कलश का प्रतीक मानकर धातु के बर्तन खरीदे जाते हैं।

झाड़ू: मां लक्ष्मी का प्रतीक और नकारात्मकता दूर करने के लिए नया झाड़ू खरीदना हर बजट के लिए लोकप्रिय है।

साबुत धनिया और पूजा सामग्री: धनिया बीज समृद्धि का प्रतीक माना जाता है।

लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियां: दिवाली पूजन के लिए मिट्टी या धातु की नई मूर्तियां।

5. वोकल फॉर लोकल और इको-फ्रेंडली सामान: मिट्टी के दीए, हस्तनिर्मित सजावटी सामान, गोबर के दीपक और ऑर्गेनिक पूजा सामग्री खरीदने का चलन भी तेजी से बढ़ा है, जिससे स्थानीय कारीगरों को बढ़ावा मिलता है।