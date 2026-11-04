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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Wednesday, 4 November 2026 (13:25 IST)

Dhanteras 2026: सोना नहीं खरीद पा रहे? धनतेरस पर घर ले आएं ये 5 सस्ती चीजें, बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा

Dhanteras Shopping lord dhanvantari
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Wed, 4 Nov 2026 (13:29 IST)
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Dhanteras Shopping 2026: धनतेरस पर यदि सोना खरीदना संभव न हो, तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन सोना-चांदी खरीदने का ही महत्व नहीं है, बल्कि कुछ अन्य अत्यंत पवित्र और शुभ वस्तुएं भी हैं जिन्हें घर लाने से मां लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की पूरी कृपा प्राप्त होती है। यदि आप सोना नहीं खरीद पा रहे हैं, तो इनमें से कोई भी एक चीज खरीदकर ला सकते हैं।

1. पीतल के बर्तन (Brass Utensils)

भगवान धनवंतरी जब समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे, तो उनके हाथों में अमृत से भरा पीतल का कलश था। इसलिए धनतेरस पर पीतल का कोई बर्तन (जैसे कलश, थाली या दीया) खरीदना सोने के समान ही अत्यंत शुभ माना जाता है। ध्यान रखें कि बर्तन घर लाते समय उसे खाली न रखें, उसमें थोड़ा पानी या चावल डाल लें।
 

2. साबुत धनिया (Coriander Seeds)

धनतेरस पर 10-20 रुपये का साबुत धनिया खरीदना भी बेहद शुभ और समृद्धिदायक माना जाता है। पूजा के दौरान मां लक्ष्मी को धनिया अर्पित करें और दिवाली के बाद इसे घर के गमले में बो दें या अपनी तिजोरी में रख दें। यह घर में धन-धान्य और वृद्धि का प्रतीक है।
 

2. झाड़ू (Broom)

झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदने से घर की दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है। इस दिन सींक वाली या फूल झाड़ू घर लाकर उसकी पूजा करें, इससे घर में सुख-शांति बनी रहती है।
 

4. गोमती चक्र या पीली कौड़ियां (Gomti Chakra or Yellow Cowries)

गोमती चक्र और कौड़ियां मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं। धनतेरस के दिन 5 या 11 गोमती चक्र या पीली कौड़ियां खरीदकर लाएं और दिवाली की पूजा में रखें। पूजा के बाद इन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखने से वर्षभर आर्थिक तंगी नहीं होती।

5. मिट्टी के दीये और श्रीयंत्र/लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति

धनतेरस के दिन पूजा के लिए मिट्टी के दीये खरीदना बहुत शुभ होता है। इसके अलावा, यदि आप चाहें तो मिट्टी या धातु का छोटा श्रीयंत्र या लक्ष्मी-गणेश जी की नई मूर्ति खरीदकर घर ला सकते हैं। इनकी दिवाली पर पूजा करने से घर में खुशहाली आती है।
 
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