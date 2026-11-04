शुक्र का कन्या राशि में गोचर, 5 राशियों की चमकेगी किस्मत; धन, करियर और समृद्धि में होगी तरक्की

ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को सुख, वैभव, सौंदर्य, प्रेम और भौतिक समृद्धि का कारक माना जाता है। जब भी शुक्र अपनी चाल बदलते हैं, तो इसका प्रभाव सभी 12 राशियों के जीवन पर प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। वर्ष 2026 में नवंबर का महीना वित्तीय और व्यक्तिगत दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है।

6 नवंबर 2026, शुक्रवार को शुक्र देव वक्री अवस्था में कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 14 नवंबर को वे मार्गी (सीधी चाल) होंगे और 22 नवंबर 2026 को कन्या राशि से निकलकर अपनी स्वराशि तुला में प्रवेश कर जाएंगे, जहां वे 1 जनवरी 2027 तक विराजमान रहेंगे।

कन्या राशि में शुक्र का यह गोचर और उसके बाद मार्गी होकर स्वराशि में जाना कई राशियों के लिए अत्यंत शुभ सिद्ध होने वाला है। आइए जानते हैं कि इस ज्योतिषीय बदलाव से किन-किन राशियों को जबरदस्त लाभ और सफलता मिलने वाली है।

इन राशियों के चमकेंगे भाग्य के सितारे

1. वृषभ राशि

वृषभ राशि के स्वामी स्वयं शुक्र देव हैं, इसलिए यह गोचर आपके लिए अत्यंत फलदायी रहेगा। यदि आप लंबे समय से किसी योजना पर काम कर रहे थे, तो उसमें अब गति आएगी। कन्या राशि में गोचर के दौरान आपकी रचनात्मकता और बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी। व्यापार में निवेश करने वाले जातकों को अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। जो लोग कला, लेखन या मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें नए अवसर और पहचान मिलेगी।

2. मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह बदलाव पारिवारिक सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी लेकर आएगा। भौतिक साधनों की खरीदारी के योग बनेंगे। यदि आप वाहन या संपत्ति खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह समय अनुकूल सिद्ध हो सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यशैली की सराहना होगी और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। जो लोग लंबे समय से आर्थिक तंगी का सामना कर रहे थे, उन्हें आय के नए स्रोत प्राप्त होंगे।

3. कन्या राशि

शुक्र का गोचर आपकी ही राशि में हो रहा है। यद्यपि कन्या राशि में शुक्र नीचस्थ माने जाते हैं, लेकिन वक्री होने और बाद में मार्गी होने से यह आपके लिए एक विशेष सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। आपकी कार्यकुशलता और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह समय सफलता दिलाने वाला हो सकता है। आपके व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा, जिससे लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे और आपके अटके हुए कार्य पूरे होंगे।

4. तुला राशि

तुला राशि के स्वामी भी शुक्र देव ही हैं। 22 नवंबर को जब शुक्र आपकी अपनी राशि तुला में प्रवेश करेंगे, तब से आपका सुनहरा समय शुरू होगा। यह अवधि आपके जीवन में मान-सम्मान, धन और समृद्धि लेकर आएगी। व्यापार में साझेदारों के साथ संबंध मजबूत होंगे और बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है। दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से मुक्ति मिलेगी।

5. मकर राशि

मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर भाग्य के नए द्वार खोलेगा। धर्म और अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। विदेश यात्रा या लंबी दूरी की यात्राओं के योग बन सकते हैं, जो भविष्य में लाभदायक साबित होंगी। नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या वेतन वृद्धि का समाचार मिल सकता है। आर्थिक स्थिति पहले से काफी मजबूत होगी और पुराने निवेश से भी मुनाफा होगा।

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