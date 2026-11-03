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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Tuesday, 3 November 2026 (11:42 IST)

सूर्य का विशाखा नक्षत्र में गोचर, 6 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा बंपर लाभ

sun in vishakha nakshatra
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Tue, 3 Nov 2026 (11:42 IST)
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सूर्य देव का नक्षत्र परिवर्तन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। सूर्य ऊर्जा, आत्मा, पिता, सम्मान और सफलता के कारक ग्रह हैं। 06 नवंबर 2026, शुक्रवार के दिन सूर्य देव स्वाति नक्षत्र से निकलकर विशाखा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जहाँ वे 20 नवंबर तक विराजमान रहेंगे। इस गोचर के चलते 6 राशियों को होगा लाभ।
 

1. वृषभ राशि (Taurus)

यह समय आपके लिए प्रतिस्पर्धात्मक लाभ लेकर आएगा। कोर्ट-कचहरी या विवादित मामलों में सफलता मिल सकती है। नौकरीपेशा लोगों को नए अवसर मिलेंगे, लेकिन फिजूलखर्च से बचें।
 

2. मिथुन राशि (Gemini)

शिक्षा और बौद्धिक कार्यों से जुड़े लोगों के लिए यह समय अत्यंत शुभ रहेगा। विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई में लगेगा। प्रेम संबंधों में थोड़ा सामंजस्य बनाकर रखें और निवेश में जल्दबाजी न करें।
 

3. कन्या राशि (Virgo)

आर्थिक दृष्टिकोण से यह गोचर शुभ रहेगा। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। वाणी में मधुरता रखें, जिससे परिवार और कार्यक्षेत्र दोनों जगह आपका प्रभाव बढ़ेगा।
 

4. तुला राशि (Libra)

सूर्य आपकी ही राशि में रहते हुए विशाखा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, लेकिन अहंकार से बचें। 16 नवंबर के बाद स्वास्थ्य और मानसिक शांति में सुधार होगा।
 

5. धनु राशि (Sagittarius)

यह गोचर आपके लिए अत्यंत लाभदायक रहने वाला है। आय के नए स्रोत बनेंगे और कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। अधूरी इच्छाएं पूरी होने के योग हैं।
 

6. मकर राशि (Capricorn)

कर्म भाव प्रभावित होने से करियर में प्रगति देखने को मिलेगी। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं जो भविष्य में लाभ देंगी। पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और सामाजिक दायरा बढ़ेगा।
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