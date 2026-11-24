तुला में बुध-शुक्र की युति से बना लक्ष्मी नारायण योग, इन 4 राशियों को मिलेगा बड़ा आर्थिक लाभ

Lakshmi Narayan Yoga 2026: वैदिक ज्योतिष में ग्रहों के राशि परिवर्तन और उनकी युति से कई शुभ-अशुभ योगों का निर्माण होता है। इन्हीं में से एक अत्यंत शक्तिशाली और धनदायक योग है— लक्ष्मी नारायण योग। जब ज्ञान, बुद्धि और व्यापार के कारक बुध तथा धन, वैभव और ऐश्वर्य के कारक शुक्र एक ही राशि में आते हैं, तो इस शुभ योग का निर्माण होता है। ज्योतिष शास्त्र में इसे 'बुध-शुक्र योग' या 'महालक्ष्मी धनयोग' के नाम से भी जाना जाता है।

कब बन रहा है यह शुभ योग?

पंचांग के अनुसार, दैत्य गुरु शुक्र 22 नवंबर 2026 को अपनी ही राशि तुला में प्रवेश कर चुके हैं, जहां वे 1 जनवरी 2027 तक विराजमान रहेंगे। वहीं, ग्रहों के राजकुमार बुध 26 नवंबर 2026 को तुला राशि में गोचर करेंगे और 02 दिसंबर 2026 तक इसी राशि में रहेंगे। ऐसे में 26 नवंबर से 02 दिसंबर 2026 की अवधि के दौरान तुला राशि में बुध और शुक्र की युति से अत्यंत प्रभावशाली लक्ष्मी नारायण योग बनेगा।

इन राशियों की चमकेगी किस्मत

तुला राशि में बन रहे इस महालक्ष्मी धनयोग का सकारात्मक प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा, लेकिन विशेष रूप से 4 राशियों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं होगा:

तुला राशि (Libra):

यह योग आपकी ही राशि में बन रहा है, इसलिए इसका सबसे अधिक लाभ आपको मिलेगा। आपके व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा और कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान की प्राप्ति होगी। अविवाहित जातकों के लिए विवाह के अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। व्यापार में नए साझेदार जुड़ने से आर्थिक लाभ के प्रबल योग हैं।

मिथुन राशि (Gemini):

बुध आपकी राशि के स्वामी हैं और शुक्र आपके पंचम भाव में युति कर रहे हैं। यह समय विद्यार्थियों, कला और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बेहद शुभ है। संतान पक्ष से कोई खुशखबरी मिल सकती है। अचानक धन लाभ और निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है।

मकर राशि (Capricorn):

आपकी राशि से दशम भाव (कर्म भाव) में लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है। नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या वेतन वृद्धि का तोहफा मिल सकता है। बेरोजगार लोगों को नई नौकरी के अवसर प्राप्त होंगे। कारोबारियों को बड़ा मुनाफा होगा और व्यापार विस्तार की योजनाएं सफल रहेंगी।

कुंभ राशि (Aquarius):

यह युति आपके भाग्य स्थान (नवम भाव) में बन रही है। इस दौरान आपको किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। लंबे समय से रुके हुए काम तेजी से पूरे होंगे। धार्मिक या व्यापारिक यात्राओं के योग बन रहे हैं, जो भविष्य में आर्थिक रूप से बेहद फायदेमंद साबित होंगी।

लक्ष्मी नारायण योग का महत्व और लाभ

ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, जिस व्यक्ति की कुंडली में या गोचर में यह योग बनता है, उस पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा बरसती है। इस योग के प्रभाव से व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है, वाणी में मधुरता आती है और आर्थिक तंगी दूर होकर सुख-सुविधाओं में वृद्धि होती है।

विशेष उपाय: इस शुभ अवधि का पूर्ण लाभ उठाने के लिए शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को खीर या सफेद मिठाई का भोग लगाएं और बुधवार के दिन भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें।