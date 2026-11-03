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Published By चेतन गौड़
Last Updated : Tuesday, 3 November 2026 (14:52 IST)

धनतेरस पर कितने दीपक जलाने चाहिए? कहां-कहां जलाना होता है शुभ? जानिए क्या है धार्मिक महत्व?

How many lamps should be lit on Dhanteras, Where is it considered auspicious to place them
Published By: चेतन गौड़
Updated: Tue, 3 Nov 2026 (14:52 IST)
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Dhanteras 2026: हिंदू धर्म में धनतेरस का पर्व दीपावली के 5 दिवसीय उत्सव की शुरुआत माना जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरि, माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा करने के साथ ही दीपदान का भी विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, धनतेरस की शाम घर के अलग-अलग स्थानों पर दीपक जलाने से सुख-समृद्धि आती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। आइए जानते हैं धनतेरस पर कितने और कहां-कहां दीपक जलाने चाहिए एवं क्या है इसका धार्मिक महत्व...
धनतेरस पर दीपक जलाने की संख्या को लेकर अलग-अलग क्षेत्रों और परिवारों में अलग-अलग परंपराएं प्रचलित हैं। सामान्य रूप से इस दिन 13 दीपक जलाने की परंपरा विशेष रूप से प्रचलित है। इनमें यमराज के निमित्त जलाया जाने वाला दीपक प्रमुख माना जाता है। कुछ परिवारों में 5, 7, 11 या 13 दीपक जलाने की परंपरा भी है। वहीं कई लोग अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार घर के कोने-कोने में दीप जलाते हैं।

धनतेरस पर क्‍यों जलाते हैं 13 दीपक?

  • धनतेरस पर 13 दीपक जलाने के पीछे धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं।
  • यमराज के नाम से दीपक जलाकर परिवार के सदस्यों की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना की जाती है।
  • घर के अलग-अलग स्थानों पर दीपक जलाना धन, वैभव और खुशहाली के आगमन का प्रतीक माना जाता है।
  • दीपक का प्रकाश अंधकार, अज्ञान और नकारात्मकता को दूर करने का प्रतीक है।
  • घर के मंदिर, मुख्य द्वार और तुलसी के पास दीपक जलाकर देवी-देवताओं का स्वागत किया जाता है।
  • दीपदान के माध्यम से परिवार में सुख, शांति, स्वास्थ्य और आपसी प्रेम बनाए रखने की कामना की जाती है।

 

धनतेरस पर कहां-कहां जलाने चाहिए दीपक?
  • धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित परंपराओं के अनुसार धनतेरस की शाम घर के 13 अलग-अलग स्थानों पर दीपक जलाए जा सकते हैं। एक प्रचलित मान्यता के अनुसार इन स्थानों पर दीपक जलाए जाते हैं।
  • पहला दीपक घर के पूजा स्थल पर जलाएं। इसे अपने इष्ट देव को समर्पित किया जाता है। मान्यता है कि इससे घर में सुख-शांति बनी रहती है।
  • घर की उत्तर-पूर्व दिशा को ईशान कोण कहा जाता है। वास्तु मान्यताओं में इसे पूजा और आध्यात्मिक कार्यों के लिए शुभ माना जाता है।
  • तुलसी को माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु से जोड़कर देखा जाता है। यहां दीपक जलाना घर में सुख-समृद्धि और सौभाग्य की कामना का प्रतीक है।
  • मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर माता लक्ष्मी का स्वागत किया जाता है। मान्यता है कि इससे घर में शुभता और सकारात्मकता आती है।
  • यह सबसे महत्वपूर्ण दीपकों में से एक है। इसे यमदीप कहा जाता है। इसे घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जलाने की परंपरा है। इसका उद्देश्य परिवार को अकाल मृत्यु के भय से बचाने की प्रार्थना करना है।
  • घर के मध्य भाग यानी ब्रह्मस्थान में दीपक जलाने की परंपरा है। इसे परिवार में एकता, सामंजस्य और शांति का प्रतीक माना जाता है।
  • कुछ परंपराओं में घर के शौचालय के बाहर भी दीपक रखा जाता है। इसका उद्देश्य घर के सभी हिस्सों में प्रकाश और शुभता का प्रतीकात्मक विस्तार करना है।
  • बालकनी और छत पर दीपक जलाने से घर का बाहरी हिस्सा भी रोशन होता है। इसे अंधकार दूर करने और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है।
  • घर में सामान रखने वाले स्थान के पास दीपक जलाने की भी मान्यता है। इसे घर से दरिद्रता और नकारात्मकता दूर करने की कामना से जोड़ा जाता है।
  • कुछ स्थानों पर चौराहे पर दीपदान करने की परंपरा है। इसे जीवन की बाधाओं से मुक्ति और मंगल कामना से जोड़ा जाता है।
  • पीपल के वृक्ष को धार्मिक दृष्टि से पवित्र माना जाता है। यहां दीपक जलाकर पितरों का आशीर्वाद और परिवार की खुशहाली मांगी जाती है।
  • बेलपत्र भगवान शिव को प्रिय माना जाता है। बेल के पौधे के पास दीपक जलाना शिव कृपा और परिवार की सुख-शांति की कामना से जुड़ा है।
  • खिड़कियों पर दीपक जलाने से घर का हर हिस्सा प्रकाशमय होता है। इसे शुभता और सकारात्मकता के स्वागत का प्रतीक माना जाता है।

 

धनतेरस पर दीपक जलाने का महत्‍व

धनतेरस पर दीपक जलाने की एक विशेष परंपरा यम दीपदान भी है। मान्यता है कि इस दिन दक्षिण दिशा में दीपक जलाकर यमराज से परिवार के सदस्यों की लंबी आयु और अकाल मृत्यु से रक्षा की प्रार्थना की जाती है। घर के अलग-अलग स्थानों पर दीपक जलाना धन, वैभव और खुशहाली के आगमन का प्रतीक माना जाता है। दीपक का प्रकाश अंधकार, अज्ञान और नकारात्मकता को दूर करने का प्रतीक है। घर के मंदिर, मुख्य द्वार और तुलसी के पास दीपक जलाकर देवी-देवताओं का स्वागत किया जाता है।
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