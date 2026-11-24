दत्तात्रेय जयंती 2026: कब है, शुभ मुहूर्त और पूजा की आसान विधि

Dattatreya Jayanti 2026: मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पूर्णिमा को मनाई जाने वाली दत्तात्रेय जयंती भगवान दत्तात्रेय के अवतरण दिवस को समर्पित है। मान्यता है कि भगवान दत्तात्रेय में ब्रह्मा, विष्णु और महेश- तीनों शक्तियों का स्वरूप समाहित है। वे ज्ञान, वैराग्य और आत्मबल का प्रतीक माने जाते हैं, जिनकी आराधना से जीवन की उलझनें शांत होती हैं और आगे बढ़ने की स्पष्टता मिलती है।

2026 में कब पड़ेगी दत्तात्रेय जयंती?

इस वर्ष दत्तात्रेय जयंती बुधवार, 23 दिसंबर 2026 को मनाई जाएगी।

पूर्णिमा तिथि आरंभ: 23 दिसंबर 2026 को सुबह 10:47 बजे

पूर्णिमा तिथि समाप्त: 24 दिसंबर 2026 को सुबह 06:57 बजे

किन क्षेत्रों में खास रंग दिखता है?

दत्त जयंती का उत्साह खास तौर पर महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और गुजरात में देखने को मिलता है। दत्त परंपरा और संप्रदाय से जुड़े भक्तों के लिए यह दिन किसी बड़े उत्सव से कम नहीं होता; कई स्थानों पर भजन, कीर्तन, पारायण और विशेष अनुष्ठान होते हैं।

इस पर्व का आध्यात्मिक महत्व क्या है?

दत्तात्रेय जयंती केवल एक तिथि नहीं, बल्कि गुरुतत्व, संयम और आत्मचिंतन को याद करने का अवसर है। भगवान दत्तात्रेय को त्रिमूर्ति का साकार रूप माना जाता है। श्रद्धापूर्वक उनकी पूजा करने से मन को स्थिरता मिलती है, कठिन परिस्थितियों से जूझने का साहस आता है और जीवन में संतुलन सधता है। भक्तों का विश्वास है कि उनकी कृपा से आध्यात्मिक समझ के साथ-साथ सुख-समृद्धि, सेहत और समाज में मान-सम्मान भी बढ़ता है।

सरल पूजा विधि

मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर व्रत, पूजन और हवन का विशेष महत्व माना गया है। घर या मंदिर में इस तरह पूजा कर सकते हैं:

स्नान और संकल्प: सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहनें और श्रद्धा के साथ व्रत या पूजन का संकल्प लें।

आसन और स्थान की शुद्धि: पूजा स्थल को साफ करें और वहां साफ कपड़ा बिछाकर स्थान तैयार करें।

प्रतिमा या चित्र की स्थापना: भगवान दत्तात्रेय की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। इस दिन तीन दीपक जलाने की परंपरा है, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और शिव के प्रतीक के रूप में देखा जाता है।

नैवेद्य और अर्पण: अक्षत, पुष्प, फल और मिष्ठान्न अर्पित करें।

ध्यान, मंत्र और आरती: शांत मन से भगवान का ध्यान करें, मंत्र जपें और अंत में आरती करें।

हवन और दान: सामर्थ्य और सुविधा के अनुसार हवन करें तथा जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या आर्थिक सहयोग दें।

जप करने योग्य प्रमुख मंत्र