मार्गशीर्ष माह 2026: क्यों श्रीकृष्ण को प्रिय है यह महीना? जानें इसका धार्मिक महत्व और पौराणिक कथा

हिंदू पंचांग का नौवां महीना मार्गशीर्ष (जिसे आम बोलचाल में अगहन भी कहा जाता है) आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पावन माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार, इसी महीने से सतयुग का आरंभ हुआ था। भगवान श्रीकृष्ण ने स्वयं इस महीने को अपना स्वरूप बताया है, जिसके कारण इसकी महिमा और भी बढ़ जाती है।

मार्गशीर्ष माह का धार्मिक महत्व

भगवान श्रीकृष्ण का प्रिय महीना: श्रीमद्भगवद्गीता के दसवें अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान श्रीकृष्ण ने स्वयं कहा है— "मासानां मार्गशीर्षोऽहम्" अर्थात 'समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं।' इस कारण इस पूरे मास में श्रीकृष्ण और भगवान विष्णु की भक्ति का कई गुना फल मिलता है।

मृगशिरा नक्षत्र से संबंध: इस माह की पूर्णिमा तिथि को चंद्रमा 'मृगशिरा' नक्षत्र में स्थित होता है, इसी कारण इस महीने का नाम मार्गशीर्ष पड़ा।

पवित्र नदियों में स्नान का पुण्य: शास्त्रों में बताया गया है कि मार्गशीर्ष माह में किसी भी पवित्र नदी (विशेषकर यमुना और गंगा) में स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महर्षि कश्यप ने भी इसे सभी महीनों में श्रेष्ठ बताया है।

शंख पूजन की महिमा: इस महीने में साधारण शंख को भी भगवान श्रीकृष्ण के 'पांचजन्य शंख' के समान मानकर पूजा जाता है। शंख में जल भरकर भगवान का अभिषेक करने और घर में छिड़कने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है।

गीता जयंती और मोक्षदा एकादशी: इसी पावन महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान श्रीकृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसलिए इस दिन 'गीता जयंती' और 'मोक्षदा एकादशी' का पर्व मनाया जाता है।

मार्गशीर्ष माह की पौराणिक कथा

पौराणिक कथाओं के अनुसार, प्राचीन काल में एक नगर में एक धर्मपरायण और सत्यवादी ब्राह्मण रहता था। वह नियमित रूप से भगवान विष्णु की पूजा और वेदों का अध्ययन करता था, किंतु पूर्व जन्म के किसी कर्म के कारण वह अत्यंत निर्धन था। एक दिन उसने नारद मुनि से अपनी दरिद्रता दूर करने और मोक्ष पाने का मार्ग पूछा।

नारद मुनि ने उसे मार्गशीर्ष मास की महिमा बताते हुए कहा कि इस पवित्र महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी स्नान करने, भगवान श्रीकृष्ण के नाम का संकीर्तन करने और अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न-वस्त्र का दान करने से व्यक्ति के सभी कष्ट कट जाते हैं।

ब्राह्मण ने पूरी श्रद्धा और नियम के साथ मार्गशीर्ष माह का व्रत और पूजन किया। उसकी निष्ठा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के घर में सुख-समृद्धि का वास हुआ, उसके सभी सांसारिक कष्ट दूर हुए और अंत में उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई।

(एक अन्य कथा के अनुसार, मार्गशीर्ष मास में ही माता लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करने आती हैं, इसलिए इस महीने के हर गुरुवार को घर में विशेष रूप से महालक्ष्मी की पूजा और दीपदान करने की परंपरा है।)

मार्गशीर्ष माह में क्या करें?

भगवान के नाम का जप: प्रतिदिन "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का जप करें और श्रीमद्भगवद्गीता का पाठ करें।

तुलसी की सेवा: इस माह में तुलसी के पौधे की जड़ की मिट्टी को मस्तक पर लगाना और शाम को तुलसी के पास घी का दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है।

दान-पुण्य: ठंड का मौसम शुरू होने के कारण इस महीने में जरूरतमंदों को गर्म वस्त्र, कंबल, तिल और अन्न का दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है।