Karthigai Deepam 2026: दक्षिण भारत के इस भव्य 'महादीपोत्सव' का क्या है रहस्य? जानें शुभ मुहूर्त और तिरुवन्नामलाई पर्वत पर जलने वाली अखंड ज्योति का महत्व

कार्तिकाई दीपम 2026: दक्षिण भारत का सबसे प्राचीन और भव्य प्रकाश पर्व

दक्षिण भारत, विशेषकर तमिलनाडु की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत में 'कार्तिगाई दीपम' (जिसे कार्तिकाई दीपम भी कहा जाता है) का स्थान अत्यंत विशिष्ट है। यह केवल दीयों को जलाने का पर्व नहीं, बल्कि अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान और अहंकार पर शिव-तत्व की विजय का महाउत्सव है। तमिल सौर कैलेंडर के अनुसार, यह पर्व 'कार्तिगाई' माह की पूर्णिमा और कृत्तिका (कार्तिगाई) नक्षत्र के पावन संयोग में मनाया जाता है।

कार्तिगाई दीपम 2026: तिथि और नक्षत्र का समय

साल 2026 में यह पावन पर्व 24 नवंबर, मंगलवार को मनाया जाएगा। इस दिन रात्रि के समय कृत्तिका नक्षत्र की उपस्थिति अत्यंत शुभ मानी जाती है।

कार्तिगाई नक्षत्र प्रारंभ: 24 नवंबर 2026, तड़के 02:02 बजे से

कार्तिगाई नक्षत्र समाप्त: 24 नवंबर 2026, रात्रि 11:25 बजे तक

तिरुवन्नामलाई का विश्वप्रसिद्ध 'कार्तिकाई ब्रह्मोत्सवम'

यूं तो यह पर्व पूरे दक्षिण भारत के घरों और मंदिरों में मनाया जाता है, लेकिन तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई स्थित अरुणाचलेश्वर स्वामी मंदिर में इसकी छटा अद्भुत होती है। यहां इसे 'कार्तिकाई ब्रह्मोत्सवम' के रूप में पूरे 10 दिनों तक बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है।

उत्सव की शुरुआत: मुख्य पर्व से ठीक 10 दिन पहले, जब सूर्योदय के समय 'उतिरादम' (उत्तराषाढ़ा) नक्षत्र व्याप्त होता है, तब मंदिर में पारंपरिक 'ध्वजारोहणम' के साथ इस भव्य उत्सव का श्रीगणेश होता है।

भरणी दीपम और महादीपम: क्या है दोनों के बीच का अंतर?

अक्सर श्रद्धालु 'भरणी दीपम' और 'कार्तिगाई दीपम' को एक ही समझ लेते हैं, जबकि इन दोनों का समय और आध्यात्मिक महत्व बिल्कुल अलग है:

भरणी दीपम (प्रातःकालीन अनुष्ठान): यह मुख्य उत्सव का उद्घाटन अनुष्ठान है। जब 'भरणी नक्षत्र' प्रबल होता है, तब मुख्य पर्व वाले दिन (या कभी-कभी एक दिन पूर्व) सूर्योदय से पहले प्रातः 4:00 बजे मंदिर के गर्भगृह परिसर के भीतर एक विशाल दीप प्रज्वलित किया जाता है। इसे ही भरणी दीपम कहते हैं।

कार्तिगाई महादीपम (संध्याकालीन महाज्योति): शाम के समय सूर्यास्त के पश्चात लगभग 6:00 बजे, सुबह जलाए गए 'भरणी दीपम' से ही पवित्र अग्नि ली जाती है। इस दिव्य ज्योति को एक विशाल कड़ाही में भरकर अरुणाचल पहाड़ी के शिखर पर ले जाया जाता है और वहां 'कार्तिगाई महादीपम' प्रज्वलित किया जाता है। मान्यता है कि पहाड़ी की चोटी पर जलने वाली यह महाज्योति मीलों दूर से दिखाई देती है और साक्षात भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग स्वरूप का प्रतीक है।

इस पर्व का आध्यात्मिक महत्व

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, इसी दिन भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु के समक्ष अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए अनंत अग्नि स्तंभ (ज्योतिर्लिंग) का रूप धारण किया था। इसलिए, कार्तिगाई दीपम की शाम को श्रद्धालु अपने घरों की दहलीज, आंगन और मंदिरों में मिट्टी के दीयों की पंक्तियां सजाते हैं, ताकि जीवन से हर प्रकार की नकारात्मकता दूर हो और सुख-समृद्धि का वास हो।





कार्तिदीपम पर न्यूज: तमिलनाडु के मदुरै स्थित थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर 'दीपथून' (पत्थर के दीप स्तंभ) पर पारंपरिक 'कार्तिगई दीपम' जलाने को लेकर धार्मिक, कानूनी और राजनीतिक विवाद गहरा गया है।

विवाद की मुख्य वजह हिंदू पक्ष और श्रद्धालु पहाड़ी की चोटी पर स्थित 'दीपथून' स्तंभ पर दीप जलाने की अनुमति मांग रहे हैं, जिसे वे मंदिर की भूमि और धार्मिक स्तंभ मानते हैं। दूसरी ओर, मंदिर प्रशासन और राज्य सरकार का कहना है कि परंपरागत रूप से यह दीपक पहाड़ी पर स्थित उचिपिल्लैयार मंदिर के पास 'दीप मंडपम' में जलाया जाता है। यह विवादित स्तंभ हजरत सुल्तान सिकंदर बदूशा औलिया दरगाह से मात्र 50 मीटर की दूरी पर है। दरगाह समिति पहाड़ी के इस ऊपरी हिस्से पर अपना दावा करती है और इस स्तंभ को महज एक साधारण सर्वेक्षण स्तंभ बताती है।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश और पुनर्विचार याचिका इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने दीपथून पर दीपक जलाने की अनुमति दी थी, जिसे राज्य सरकार और दरगाह पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 20 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए एक अंतरिम व्यवस्था दी। इसके तहत अदालत ने 24 नवंबर 2026 (कार्तिगई दीपम) को केवल एक बार कड़ी शर्तों—बिना किसी भीड़ या जुलूस के, केवल मंदिर अधिकारियों की मौजूदगी में—दीप जलाने की अनुमति दी थी।

हालांकि, रविवार को मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली TVK सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका (Review Petition) दाखिल कर दी है। राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत से अपने इस अंतरिम फैसले पर पुनः विचार करने की मांग की है।