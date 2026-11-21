Aaj Ka Rashifal: आज 23 नवंबर, 2026 का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का भविष्यफल दैनिक राशिफल: 23 नवंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today 23 November horoscope in Hindi : करियर: आत्मविश्वास और संवाद कौशल से कार्यक्षेत्र की उलझनें सुलझा पाएंगे।

कारोबार: नए ग्राहकों से जुड़ने और व्यापार की योजना बनाने के लिए दिन अच्छा है।

रिश्ते: घर में मेहमानों का आगमन हो सकता है, जिससे माहौल खुशनुमा रहेगा।

अर्थ: रुका हुआ धन मिलने की संभावना है, आर्थिक योजनाओं को व्यवस्थित करें।

सेहत: सिरदर्द या थकान से बचने के लिए काम के बीच विश्राम करें।

उपाय: भगवान शिव को जल और कच्चा दूध अर्पित करें।

वृषभ (Taurus)

नौकरी: कार्यक्षेत्र में धैर्य रखें और बिना तैयारी के कोई बड़ा निर्णय न लें।

कारोबार: विदेशी संपर्कों और ऑनलाइन व्यापार से जुड़े कामों में सावधानी बरतें।

रिश्ते: जीवनसाथी की बात ध्यान से सुनें, इससे आपसी समझ बेहतर होगी।

अर्थ: सुख-सुविधाओं और यात्रा पर खर्च बढ़ सकता है।

सेहत: नींद पूरी करें और मानसिक तनाव से बचें।

उपाय: किसी मंदिर में गुड़ और गेहूं का दान करें।

मिथुन (Gemini)

नौकरी: सहकर्मियों के साथ तालमेल से काम पूरे होंगे और नई जिम्मेदारी मिल सकती है।

कारोबार: मित्रों और पुराने संपर्कों से व्यापार बढ़ाने के अवसर मिलेंगे।

रिश्ते: सामाजिक मेलजोल बढ़ेगा और मित्रों के साथ अच्छा समय बीतेगा।

अर्थ: रुका हुआ धन मिलने या आय में सुधार होने की संभावना है।

सेहत: खानपान संतुलित रखें और ताजे फल शामिल करें।

उपाय: पक्षियों को दाना डालें।

कर्क (Cancer)

नौकरी: वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत में संयम रखें और अपने काम पर ध्यान दें।

कारोबार: पुराने निवेश और व्यावसायिक योजनाओं की समीक्षा करना लाभकारी रहेगा।

रिश्ते: बड़े भाई-बहनों या मित्रों से सहयोग मिल सकता है।

अर्थ: आय के साथ खर्च भी बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट पर ध्यान दें।

सेहत: काम के दबाव से थकान हो सकती है, पर्याप्त आराम करें।

उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें।

सिंह (Leo)

नौकरी: भाग्य का सहयोग मिलेगा और उच्च अधिकारियों से महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है।

कारोबार: शिक्षा, सलाहकार सेवाओं और लंबी दूरी के व्यापार में अवसर मिलेंगे।

रिश्ते: परिवार के साथ धार्मिक या सामाजिक आयोजन में शामिल हो सकते हैं।

अर्थ: भविष्य की योजनाओं के लिए बचत और निवेश पर विचार करेंगे।

सेहत: नियमित योग और प्राणायाम से ऊर्जा बनी रहेगी।

उपाय: सूर्यदेव को जल अर्पित करें।

कन्या (Virgo)

नौकरी: कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, योजनाबद्ध तरीके से काम करें।

कारोबार: साझेदारी और बड़े सौदों में सभी शर्तें पढ़कर ही आगे बढ़ें।

रिश्ते: परिजनों के साथ बातचीत में धैर्य और विनम्रता रखें।

अर्थ: अचानक खर्च सामने आ सकते हैं, जोखिम वाले निवेश से बचें।

सेहत: तनाव कम करने के लिए ध्यान और हल्का व्यायाम करें।

उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।

तुला (Libra)

नौकरी: सहकर्मियों के सहयोग से अटके हुए काम पूरे करने में सफलता मिलेगी।

कारोबार: साझेदारी के कामों में नई योजना बन सकती है, लेनदेन स्पष्ट रखें।

रिश्ते: जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे और साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा।

अर्थ: आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं, लेकिन खर्च पर नियंत्रण रखें।

सेहत: पर्याप्त पानी पिएं और नियमित दिनचर्या बनाए रखें।

उपाय: माता लक्ष्मी को सफेद पुष्प अर्पित करें।

वृश्चिक (Scorpio)

नौकरी: मेहनत और एकाग्रता से कार्यक्षेत्र में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं।

कारोबार: पुराने ग्राहकों से लाभ और नए सौदों की संभावना बन सकती है।

रिश्ते: परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताएं और उनकी जरूरतों का ध्यान रखें।

अर्थ: बकाया धन की वसूली में प्रगति हो सकती है।

सेहत: खानपान नियमित रखें और पर्याप्त आराम करें।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

धनु (Sagittarius)

नौकरी: रचनात्मक कामों में सफलता मिलेगी और वरिष्ठों से प्रशंसा मिल सकती है।

कारोबार: शिक्षा, मीडिया और सलाहकार सेवाओं में नए अवसर मिलेंगे।

रिश्ते: प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी और संतान से खुशी मिल सकती है।

अर्थ: अतिरिक्त आय के अवसर बन सकते हैं, निवेश सोच-समझकर करें।

सेहत: ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन व्यायाम में नियमितता रखें।

उपाय: माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं।

मकर (Capricorn)

नौकरी: कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियों को व्यवस्थित ढंग से पूरा करें।

कारोबार: संपत्ति और घरेलू जरूरतों से जुड़े व्यापार में सावधानी से आगे बढ़ें।

रिश्ते: माता के साथ समय बिताएं और घर के मामलों में सहयोग करें।

अर्थ: घरेलू खर्च बढ़ सकते हैं, बचत की योजना बनाए रखें।

सेहत: पर्याप्त नींद लें और तनाव कम करने का प्रयास करें।

उपाय: शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

कुंभ (Aquarius)

नौकरी: साहस और पहल से नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।

कारोबार: संचार, मार्केटिंग और परिवहन से जुड़े कामों में लाभ के अवसर मिलेंगे।

रिश्ते: छोटे भाई-बहनों के साथ संबंध बेहतर होंगे।

अर्थ: छोटी यात्राओं और नए संपर्कों से आय के रास्ते खुल सकते हैं।

सेहत: कंधों और गर्दन की थकान से बचने के लिए हल्की स्ट्रेचिंग करें।

उपाय: जरूरतमंद को हरी मूंग या अन्न दान करें।

मीन (Pisces)

नौकरी: कार्यक्षेत्र में गोपनीयता बनाए रखें और किसी भी विवाद में पड़ने से बचें।

कारोबार: साझेदारी के कामों में दस्तावेज और भुगतान की शर्तें जांचें।

रिश्ते: जीवनसाथी के साथ संवाद बनाए रखें, छोटी बातों को तूल न दें।

अर्थ: अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा।

सेहत: पर्याप्त आराम करें और खानपान का ध्यान रखें।

उपाय: भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें।



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