Dev Diwali 2026: 24 नवंबर को है पुष्कर महास्नान, जानें क्यों इसके बिना अधूरी मानी जाती है चार धाम की यात्रा

Dev Diwali 2026: कार्तिक पूर्णिमा और देव दिवाली के पावन अवसर पर राजस्थान के पुष्कर सरोवर में आस्था की डुबकी लगाने का विशेष महत्व है। इसे 'तीर्थों का गुरु' कहा जाता है, जहाँ स्नान करने से जन्म-जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। आइए, सरल और रोचक अंदाज़ में जानते हैं वर्ष 2026 के पुष्कर महास्नान की तिथि, पौराणिक कथा और इससे मिलने वाले अद्भुत लाभों के बारे में:-

1. पुष्कर महास्नान 2026: तिथि और शुभ मुहूर्त

महास्नान का दिन: मंगलवार, 24 नवंबर 2026

पूर्णिमा तिथि का आरंभ: 23 नवंबर 2026, रात 11:42 बजे से

पूर्णिमा तिथि का समापन: 24 नवंबर 2026, रात 08:23 बजे तक

2. क्यों खास है देव दिवाली का पुष्कर स्नान?

वैसे तो पुष्कर में पांच दिवसीय स्नान का सिलसिला देवउठनी एकादशी से ही शुरू हो जाता है, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा यानी देव दिवाली के दिन होने वाले स्नान को 'महास्नान' का दर्जा प्राप्त है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, एकादशी से पूर्णिमा के बीच स्वयं सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने यहाँ महायज्ञ किया था। इस महास्नान के साथ ही पंचतीर्थ यात्रा का समापन होता है। शास्त्रों में पुष्कर को 'पांचवां तीर्थ' माना गया है, इसलिए ऐसी मान्यता है कि चार धाम की यात्रा का संपूर्ण फल तभी मिलता है, जब अंत में पुष्कर सरोवर में स्नान किया जाए।

3. ब्रह्मा जी के कमल और तीन सरोवरों की कथा

पौराणिक कथा के अनुसार, धरती पर वज्रनाभ नामक राक्षस का अंत करने के लिए भगवान ब्रह्मा ने अपने हाथ के कमल पुष्प से उस पर प्रहार किया था। राक्षस के वध के बाद उस कमल की तीन पंखुड़ियां धरती पर तीन अलग-अलग स्थानों पर गिरीं, जिससे तीन पवित्र सरोवर प्रकट हुए:

ज्येष्ठ पुष्कर: इसके अधिपति देवता स्वयं भगवान ब्रह्मा हैं।

मध्यम पुष्कर: यह सरोवर भगवान विष्णु को समर्पित है।

कनिष्ठ पुष्कर: इसके स्वामी देवों के देव महादेव (भगवान शिव) हैं।

यज्ञ के दौरान ब्रह्मा जी ने स्वयं इन सरोवरों में स्नान और पूजन किया था, तभी से यहाँ स्नान की परंपरा विश्व प्रसिद्ध हो गई।

4. पुष्कर सरोवर और 52 घाटों का आध्यात्मिक महत्व

अजमेर जिले में स्थित इस दिव्य सरोवर के चारों ओर कुल 52 सुंदर घाट बने हुए हैं, जिनमें ब्रह्म घाट, गऊ घाट, वराह घाट और सप्तर्षि घाट प्रमुख हैं। यहीं दुनिया का एकमात्र प्राचीन ब्रह्मा मंदिर भी स्थित है, जहाँ कार्तिक पूर्णिमा पर भव्य पुष्कर मेला लगता है। मान्यताओं के अनुसार, कार्तिक मास में समस्त देवी-देवता और ऋषि-मुनि पुष्करवन में वास करते हैं।

5. पुष्कर स्नान और दान के अद्भुत फायदे

कष्टों और रोगों से मुक्ति: पुष्कर के पवित्र जल में डुबकी लगाने से शारीरिक रोग, मानसिक तनाव और दरिद्रता का नाश होता है तथा घर में सुख-समृद्धि आती है।

सरोवर के अनुसार दान का फल: नारद पुराण के अनुसार, ज्येष्ठ पुष्कर में स्नान कर गौदान करने से ब्रह्मलोक, मध्यम पुष्कर में भूमि दान करने से विष्णुलोक और कनिष्ठ पुष्कर में स्वर्ण दान करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है।

नक्षत्रों का दुर्लभ संयोग: कार्तिक पूर्णिमा पर जब कृत्तिका नक्षत्र का संयोग बनता है, तो 'आकाश पुष्कर योग' निर्मित होता है। इस शुभ घड़ी में स्नान करने वाले को स्वर्गलोक के समान सुख प्राप्त होते हैं।

घर बैठे पुण्य पाने का उपाय: पुराणों में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति सैकड़ों मील दूर होने के कारण पुष्कर नहीं आ सकता, तो वह कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपने घर पर स्नान करते समय श्रद्धापूर्वक पुष्कर तीर्थ का स्मरण मात्र कर ले, तो भी उसे पुष्कर स्नान का पूरा पुण्य प्राप्त हो जाता है।