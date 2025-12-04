गुरुवार, 4 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. तीज त्योहार
  4. Margashirsha Purnima n Dattatreya Jayanti
Written By WD Feature Desk
Last Updated : गुरुवार, 4 दिसंबर 2025 (12:39 IST)

Margshrish Purnima 2025: मार्गशीर्ष पूर्णिमा 2025: दत्तात्रेय भगवान का प्रकटोत्सव, जानें महत्व, पूजा विधि और मंत्र

Dattatreya Jayanti 2025
Lord Dattatreya: मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाने वाला त्योहार दत्त जयंती हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण पर्व है जो भगवान दत्तात्रेय के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। दत्तात्रेय भगवान त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर (शिव) के सम्मिलित रूप माने जाते हैं। दत्तात्रेय का अस्तित्व एक अद्वितीय, चमत्कारी और सर्वज्ञ रूप में माना जाता है। वह भक्तों के लिए ज्ञान, शक्ति और समृद्धि का स्रोत हैं, और उनकी पूजा करने से भक्तों को जीवन के सभी संकटों से मुक्ति मिलती है।ALSO READ: श्री दत्तात्रेय दत्ताची आरती: Dattatreya aarti
 
कहां-कहां मनाई जाती है: दत्त जयंती का पर्व खास तौर पर महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और गुजरात में बड़ी श्रद्धा से मनाया जाता है। यह दिन विशेष रूप से उन भक्तों के लिए महत्व रखता है जो दत्त पंथ से जुड़े होते हैं।
 
दत्त जयंती का महत्व: दत्त जयंती का महत्व अत्यधिक है क्योंकि यह भगवान दत्तात्रेय के आध्यात्मिक शिक्षाओं और धार्मिक मार्गदर्शन के प्रति श्रद्धा को व्यक्त करता है। भगवान दत्तात्रेय त्रिमूर्ति के साकार रूप हैं, और उनकी पूजा करने से व्यक्ति को न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि जीवन के सभी समस्याओं का समाधान भी मिलता है। भगवान दत्तात्रेय के प्रति आस्था रखने से आध्यात्मिक उन्नति, धन-संपत्ति, स्वास्थ्य और समाज में सम्मान की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान दत्तात्रेय की पूजा विशेष रूप से संकटों से मुक्ति, मनुष्य के जीवन में संतुलन और आध्यात्मिक जागरूकता के लिए की जाती है।
 
दत्त जयंती पूजा विधि:

मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन दत्त जयंती की पूजा विधि भक्तों के लिए अत्यधिक पुण्यकारी होती है। इस दिन विशेष रूप से व्रत, पूजा और हवन का आयोजन किया जाता है। पूजा विधि निम्नलिखित है:
 
1. दत्त जयंती के दिन प्रात: समय में स्नान करके शुद्ध होना चाहिए। इस दिन व्रत रखने से भगवान दत्तात्रेय की कृपा प्राप्त होती है।
 
2. पूजा के लिए मंदिर या घर के पवित्र स्थान को साफ करें और वहां एक साफ वस्त्र बिछाकर पूजा स्थल तैयार करें।
 
3. भगवान दत्तात्रेय के चित्र या मूर्ति को पूजा स्थान पर रखें। इस दिन विशेष रूप से तीन दीपकों का महत्व होता है, जो त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाते हैं।
 
4. पूजा में अक्षत (साबुत चावल), फूल, फल और मिठाइयां भगवान दत्तात्रेय को अर्पित करें।
 
5. भगवान दत्तात्रेय के मंत्रों का जाप करते हुए उनका ध्यान करें। इसके बाद, भगवान की पूजा और आरती करें।
 
6. यदि संभव हो, तो दत्त जयंती के दिन हवन का आयोजन भी किया जाता है। हवन के माध्यम से भक्तों की परेशानियों का नाश होता है और आशीर्वाद प्राप्त होता है।
 
7. इस दिन दीन-हीन और जरूरतमंदों को दान देना बहुत पुण्यकारी माना जाता है। आप किसी गरीब को वस्त्र, भोजन, या पैसे दान कर सकते हैं।ALSO READ: Margashirsha Month: मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष प्रारंभ: इन 7 खास कार्यों से चमकेगी आपकी किस्मत
 
दत्त जयंती के विशेष मंत्र: भगवान दत्तात्रेय की पूजा के दौरान निम्नलिखित मंत्रों का जाप करना अत्यधिक फलदायी होता है:
 
भगवान दत्तात्रेय के मंत्र- 
 
- 'दिगंबरा-दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा'
 
- 'ॐ द्रां दत्तात्रेयाय नम:' 
 
- 'ॐ द्रां दत्तात्रेयाय स्वाहा।' 
 
- 'श्री गुरुदेव दत्त'। 
 
- 'ॐ दिगंबराय विद्महे योगीश्रारय् धीमही तन्नो दत: प्रचोदयात' 
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: भगवान दत्तात्रेय की जयंती पर करें इस तरह उनकी पूजा तो कुंडली में गुरु होगा बलवान
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Shukra gochar: शुक्र के वृश्‍चिक में मार्गी होने से 4 राशियों पर बरसेगी लक्ष्मी की कृपा! करें मात्र एक उपाय

Shukra gochar: शुक्र के वृश्‍चिक में मार्गी होने से 4 राशियों पर बरसेगी लक्ष्मी की कृपा! करें मात्र एक उपायVenus transit in Scorpio: 26 नवम्बर 2025, बुधवार को दिन में 11:27 बजे, सौंदर्य, प्रेम, ऐश्वर्य और धन के कारक ग्रह शुक्र (Venus) ने मंगल की राशि वृश्चिक (Scorpio) में मार्गी अवस्था में गोचर कर लिया है। शुक्र ग्रह इस राशि में 20 दिसंबर 2025 तक बने रहेंगे।

बुध के मार्गी होने से 3 राशियों को मिलेगी आर्थिक समस्या से मुक्ति

बुध के मार्गी होने से 3 राशियों को मिलेगी आर्थिक समस्या से मुक्तिbudh margi 2025: बुध ग्रह 29 नवंबर 2025 की रात 10 बजकर 33 मिनट पर वृश्चिक राशि में मार्गी होकर नौकरी, बाजार, शेयर बाजार, मीडिया, बुद्धि, कला, कौशल एवं लेखन से जुड़े क्षेत्रों पर अपना प्रभाव डालेंगे। ऐसे में 3 ऐसी राशियां हैं जिनके जीवन में चली आ रही धन संबंधी समस्या का समाधान होने वाला है। आओ जानते हैं कि वे कौनसी 3 राशियां हैं।

हरिद्वार अर्धकुंभ 2027, स्नान तिथियां घोषित, जानिए कब से कब तक चलेगा कुंभ मेला

हरिद्वार अर्धकुंभ 2027, स्नान तिथियां घोषित, जानिए कब से कब तक चलेगा कुंभ मेलाKumbh snan, shahi snan: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ बैठक में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने हरिद्वार में 2027 के अर्द्धकुंभ मेले के 10 स्नान की तिथियां घोषित कर दी हैं। जनवरी से अप्रैल तक चलने वाले इस मेले में पहली बार साधु-संतों के साथ चार शाही अमृत स्नान होंगे।

Toilet Vastu Remedies: शौचालय में यदि है वास्तु दोष तो करें ये 9 उपाय

Toilet Vastu Remedies: शौचालय में यदि है वास्तु दोष तो करें ये 9 उपायVastu Tips for Bathroom :वास्तु शास्त्र, जो भारतीय स्थापत्य कला का प्राचीन विज्ञान है, घर में ऊर्जा के प्रवाह और संतुलन को नियंत्रित करता है। और शौचालय का वास्तु दोष राहु के नकारात्मक प्रभाव को बढ़ा देता है, जिससे घर में मानसिक अशांति, स्वास्थ्य समस्याएं और धन का अपव्यय जैसी गंभीर चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। इसलिए कुछ आवश्यक उपाय करके आप इससे निजात पा सकते हैं...

Dhanu Rashi 2026: पराक्रम का राहु और अष्टम का गुरु मिलकर करेंगे भविष्य का निर्माण

Dhanu Rashi 2026: पराक्रम का राहु और अष्टम का गुरु मिलकर करेंगे भविष्य का निर्माणSagittarius zodiac sign Dhanu Rashi bhavishyafal 2026 : चंद्र राशि के अनुसार धनु राशि की कुंडली में वर्ष 2026 में बृहस्पति क्रम से 7वें भाव में, फिर जून से 8वें भाव में और अंत में इस वर्ष 9वें भाव में गोचर करेगा। 7वां भाव भाव दांपत्य जीवन और साझेदारी का, 8वां भाव अचानक लाभ या हानि, और छिपे हुए रहस्यों का और अंत में 9वां भाव भाग्य और धर्म का भाव होता है। यदि हम शनिदेव की बात करें तो यह पूरे वर्ष आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में रहेंगे जबकि राहु एवं केतु क्रमश: तीसरे और नवम भाव में विराजमान रहेंगे। चलिए जानते हैं धनु राशि का वार्षिक भविष्यफल कैसा रहेगा।

और भी वीडियो देखें

Margshrish Purnima 2025: मार्गशीर्ष पूर्णिमा 2025: दत्तात्रेय भगवान का प्रकटोत्सव, जानें महत्व, पूजा विधि और मंत्र

Margshrish Purnima 2025: मार्गशीर्ष पूर्णिमा 2025: दत्तात्रेय भगवान का प्रकटोत्सव, जानें महत्व, पूजा विधि और मंत्रDattatreya Jayanti 2025: दत्तात्रेय जयंती मार्गशीर्ष (अगहन) मास की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। यह पर्व भगवान दत्तात्रेय को समर्पित है, जिन्हें हिंदू धर्म में एक अद्वितीय और अत्यंत पूजनीय अवतार माना जाता है। इस दिन भगवान दत्तात्रेय का चित्र या मूर्ति स्थापित करके अक्षत, पुष्प और फल अर्पित करके उनका पूजन किया जाता है।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (04 दिसंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (04 दिसंबर, 2025)Today 04 December 2025 horoscope in Hindi : 04 दिसंबर 2025, गुरुवार का दिन क्या लाया है आज मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया ज्योतिष चैनल में दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

भगवान दत्तात्रेय की जयंती पर करें इस तरह उनकी पूजा तो कुंडली में गुरु होगा बलवान

भगवान दत्तात्रेय की जयंती पर करें इस तरह उनकी पूजा तो कुंडली में गुरु होगा बलवानDattatreya bhagwan ki jayanti par guru ke upay: दत्तात्रेय जयंती के दिन भगवान दत्तात्रेय (जिन्हें गुरु का स्वरूप माना जाता है) की विशेष पूजा करने से कुंडली में बृहस्पति (गुरु) ग्रह को बल मिलता है और उसके अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। इस बार गुरुवार को ही दत्त महाराज की जयंती आ रही है। 4 दिसंबर 2025 के दिन उनका जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। आओ जानते हैं दत्तात्रेय भगवान की पूजा का तरीका और गुरुवार के उपाय।

04 December Birthday: आपको 04 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

04 December Birthday: आपको 04 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!04 December Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 04 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी।

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 04 दिसंबर, 2025: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 04 दिसंबर, 2025: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय04 December Muhurat :क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 04 दिसंबर, 2025 का...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com