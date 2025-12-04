गुरुवार, 4 दिसंबर 2025
Written By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : गुरुवार, 4 दिसंबर 2025 (16:01 IST)

Lal Kitab Makar rashi upay 2026: मकर राशि के जातकों के लिए लाल किताब के अचूक उपाय, राहु देगा दुख

Lal Kitab Remedies for Capricorn 2026
Lal Kitab Makar rashi upay 2026: वर्ष 2026 में मकर राशि वाले यदि दूसरे राहु और अष्टम केतु के फेर से बच जाते हैं तो पूरा वर्ष बेहतर रहेगा। हालांकि बृहस्पति छठे से निकलकर जब सातवें भाव में गोचर करेगा तब हालात सही हो जाएंगे। यदि आप सही दिशा में पराक्रम करते हैं तो तीसरे भाव का शनि वैसे अच्छा फल दे सकता है। चलिए अब जानते हैं कि मकर राशि वालों के लिए लाल किताब के कौन से अचूक उपाय हैं।
मकर राशि के लिए लाल किताब के सटीक उपाय 2026: Lal Kitab Remedies 2026 for Capricorn
1. मुर्गे को दाना डालें:  मुर्गा बृहस्पति और शनि ग्रह से संबंधित है। मुर्गे को दाना डालने से बृहस्पति की ऊर्जा सही दिशा में लगती है और यह शनि को शुभ फल देने में मदद करता है।
 
2. साधु या पंडित को वस्त्र दान में दें: साधु और पंडित का संबंध बृहस्पति (गुरु) से है। इन्हें वस्त्र दान करने से गुरु का आशीर्वाद मिलता है, जो आपके भाग्य और ज्ञान को बल देता है।
 
3. बुधवार का व्रत रखें: बुधवार का दिन बुध ग्रह से संबंधित है, जो बुद्धि, व्यापार और वाणी का कारक है। यह व्रत रखने से बुध मजबूत होता है और आपके कार्यक्षेत्र में सफलता मिलती है।
 
4. गुरुवार के दिन मंदिर में पीली फल और फूल अर्पित करें: गुरु (बृहस्पति) को प्रसन्न करने के लिए यह एक सरल और प्रभावी उपाय है। पीली वस्तुएं दान करने से आपका भाग्य मजबूत होता है और धन लाभ के योग बनते हैं।
 
5. माथे पर केसर का तिलक लगाते रहें: केसर गुरु ग्रह का कारक है। माथे पर इसका तिलक लगाने से आपकी एकाग्रता बढ़ती है, सकारात्मकता आती है और जीवन में शुभता बनी रहती है।
6. नीम की दातुन:नीम की दातुन करें और दांत साफ रखें: नीम की दातुन (शनि) और दांतों की स्वच्छता (शुक्र/बुध) को बनाए रखना, आपकी कुंडली में इन ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को कम करता है।
 
7. चांदी की एक ठोस गोली अपनी जेब में रखें: चांदी चंद्रमा और शुक्र से संबंधित है। चांदी की ठोस गोली रखने से मन शांत रहता है, धन की स्थिति स्थिर होती है, और यह राहु के नकारात्मक प्रभावों से बचाती है।
 
8. काले व सफेद रंग का दोरंगी कंबल दान करें: यह दान शनि और राहु दोनों के मिश्रित प्रभाव को शांत करने के लिए किया जाता है। किसी जरूरतमंद को दोरंगी कंबल दान करना संकटों को टालता है।
 
9. मोची, मजदूरों और कुली को अन्न या धन दान करते रहें: इस वर्ग के लोगों की मदद करने से शनि महाराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं। उन्हें हर प्रकार से खुश रखें उन्हें प्रसन्न रखना, उनका सम्मान करना और उनके प्रति अच्छा व्यवहार रखना आपके करियर, व्यवसाय और जीवन में शनि की अनुकूलता बनाए रखेगा।
 
10. शमी का एक पौधा लगाएं: शमी का एक पौधा कहीं पर भी लगाकर 43 दिनों तक उसकी सेवा करें: शमी का पौधा सीधे तौर पर शनिदेव से संबंधित है। इसे लगाकर उसकी सेवा करने से शनि के सभी कष्ट दूर होते हैं और आपको काम में सफलता प्राप्त होती है।
 
इन लाल किताब के उपायों का ईमानदारी और नियमितता से पालन करने पर वर्ष 2026 मकर राशि के जातकों के लिए स्थिरता, सफलता और सुख-समृद्धि लेकर आ सकता है। हालांकि उपरोक्त उपाय किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से पूछकर ही करना चाहिए।
Shukra gochar: शुक्र के वृश्‍चिक में मार्गी होने से 4 राशियों पर बरसेगी लक्ष्मी की कृपा! करें मात्र एक उपाय

Shukra gochar: शुक्र के वृश्‍चिक में मार्गी होने से 4 राशियों पर बरसेगी लक्ष्मी की कृपा! करें मात्र एक उपायVenus transit in Scorpio: 26 नवम्बर 2025, बुधवार को दिन में 11:27 बजे, सौंदर्य, प्रेम, ऐश्वर्य और धन के कारक ग्रह शुक्र (Venus) ने मंगल की राशि वृश्चिक (Scorpio) में मार्गी अवस्था में गोचर कर लिया है। शुक्र ग्रह इस राशि में 20 दिसंबर 2025 तक बने रहेंगे।

Numerology Weekly Horoscope, December 2025: साप्ताहिक अंक राशिफल, जानें 01 से 07 दिसंबर तक आपका भाग्य और भविष्य

Numerology Weekly Horoscope, December 2025: साप्ताहिक अंक राशिफल, जानें 01 से 07 दिसंबर तक आपका भाग्य और भविष्यDecember 2025 Weekly Numerology Horoscope: इस सप्ताह आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। अधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे। रुका हुआ पैसा मिलने या आय के नए रास्ते बन सकते है परिवार में सम्मान बढ़ेगा। अहंकार से बचें, तनाव न लें।

बुध के मार्गी होने से 3 राशियों को मिलेगी आर्थिक समस्या से मुक्ति

बुध के मार्गी होने से 3 राशियों को मिलेगी आर्थिक समस्या से मुक्तिbudh margi 2025: बुध ग्रह 29 नवंबर 2025 की रात 10 बजकर 33 मिनट पर वृश्चिक राशि में मार्गी होकर नौकरी, बाजार, शेयर बाजार, मीडिया, बुद्धि, कला, कौशल एवं लेखन से जुड़े क्षेत्रों पर अपना प्रभाव डालेंगे। ऐसे में 3 ऐसी राशियां हैं जिनके जीवन में चली आ रही धन संबंधी समस्या का समाधान होने वाला है। आओ जानते हैं कि वे कौनसी 3 राशियां हैं।

Lal Kitab Vrishabha rashi upay 2026: वृषभ राशि के जातकों के लिए लाल किताब के अचूक उपाय, राहु केतु देगा संकट

Lal Kitab Vrishabha rashi upay 2026: वृषभ राशि के जातकों के लिए लाल किताब के अचूक उपाय, राहु केतु देगा संकटLal Kitab Vrishabha rashi upay 2026: वर्ष 2026 वृषभ राशि वालों के लिए एकादश भाव के शनि की स्थिति अच्छी है लेकिन राहु और केतु का गोचर क्रमशः 10वें और 4थे भाव में होकर कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता और पारिवारिक जीवन में चुनौतियों का संकेत दे रहा है। ऐसे में वर्ष 2026 को शानदार और संकट मुक्त बनाने के लिए आजमाएं लाल किताब के अचूक उपाय।

शुक्र का वृश्‍चिक राशि में गोचर, 12 राशियों का क्या रहेगा राशिफल, जानें किसे मिलेगा धन और कौन होगा कंगाल

शुक्र का वृश्‍चिक राशि में गोचर, 12 राशियों का क्या रहेगा राशिफल, जानें किसे मिलेगा धन और कौन होगा कंगालVenus transit in Scorpio: 26 नवम्बर 2025, बुधवार को दिन में 11:27 बजे शुक्र ग्रह का वृश्‍चिक राशि में गोचर हो गया है। शुक्र ग्रह इस वक्त मार्गी अवस्था में हैं। शुक्र ग्रह को धन समृद्धि, ऐश्वर्य, कला, सौंदर्य और सुख शांति देने वाला ग्रह माना जाता है। आओ जानते हैं कि शुक्र के मंगल की राशि वृश्चिक राशि में गोचर करने से क्या होगा।

January 2026: जनवरी 2026 के प्रमुख ग्रह गोचर राशि परिवर्तन

January 2026: जनवरी 2026 के प्रमुख ग्रह गोचर राशि परिवर्तनJanuary 2026 grah gochar: नया वर्ष 2026 देश और दुनिया के साथ ही 12 राशियों के लोगों के लिए भी मासिक राशिफल के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए जानते हैं कि प्रथम माह जनवरी में कौनसे ग्रह किस राशि में प्रवेश करेंगे और किस ग्रह के सात युति बनेगी।

Margshrish Purnima 2025: मार्गशीर्ष पूर्णिमा 2025: दत्तात्रेय भगवान का प्रकटोत्सव, जानें महत्व, पूजा विधि और मंत्र

Margshrish Purnima 2025: मार्गशीर्ष पूर्णिमा 2025: दत्तात्रेय भगवान का प्रकटोत्सव, जानें महत्व, पूजा विधि और मंत्रDattatreya Jayanti 2025: दत्तात्रेय जयंती मार्गशीर्ष (अगहन) मास की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। यह पर्व भगवान दत्तात्रेय को समर्पित है, जिन्हें हिंदू धर्म में एक अद्वितीय और अत्यंत पूजनीय अवतार माना जाता है। इस दिन भगवान दत्तात्रेय का चित्र या मूर्ति स्थापित करके अक्षत, पुष्प और फल अर्पित करके उनका पूजन किया जाता है।

05 दिसंबर से लगेगा शुभ विवाह पर विराम, 15 को होंगे शुक्र अस्त

05 दिसंबर से लगेगा शुभ विवाह पर विराम, 15 को होंगे शुक्र अस्तशुभ एवं मांगलिक मुहूर्त के निर्धारण में गुरु एवं शुक्र के तारे का उदित स्वरूप होना बहुत आवश्यक है। गुरु व शुक्र के तारे के अस्त होने पर किसी भी प्रकार के शुभ एवं मांगलिक कार्यों के मुहूर्त नहीं बनते एवं पौष मास, होलिकाष्टक एवं खरमास (मलमास) में भी शुभ एवं मांगलिका कार्यों का करना वर्जित है।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (04 दिसंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (04 दिसंबर, 2025)Today 04 December 2025 horoscope in Hindi : 04 दिसंबर 2025, गुरुवार का दिन क्या लाया है आज मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया ज्योतिष चैनल में दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

भगवान दत्तात्रेय की जयंती पर करें इस तरह उनकी पूजा तो कुंडली में गुरु होगा बलवान

भगवान दत्तात्रेय की जयंती पर करें इस तरह उनकी पूजा तो कुंडली में गुरु होगा बलवानDattatreya bhagwan ki jayanti par guru ke upay: दत्तात्रेय जयंती के दिन भगवान दत्तात्रेय (जिन्हें गुरु का स्वरूप माना जाता है) की विशेष पूजा करने से कुंडली में बृहस्पति (गुरु) ग्रह को बल मिलता है और उसके अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। इस बार गुरुवार को ही दत्त महाराज की जयंती आ रही है। 4 दिसंबर 2025 के दिन उनका जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। आओ जानते हैं दत्तात्रेय भगवान की पूजा का तरीका और गुरुवार के उपाय।
