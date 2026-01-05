06 January Birthday: आपको 6 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

आपका जन्मदिन: 6 जनवरी

दिनांक 6 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 6 होगा। इस अंक से प्रभावित व्यक्ति आकर्षक, विनोदी, कलाप्रेमी होते हैं। आपमें गजब का आत्मविश्वास है। इसी आत्मविश्वास के कारण आप किसी भी परिस्थिति में डगमगाते नहीं है। आपको सुगंध का शौक होगा। आप अपनी महत्वाकांक्षा के प्रति गंभीर होते हैं। 6 मूलांक शुक्र ग्रह द्वारा संचालित होता है। अत: शुक्र से प्रभावित बुराई भी आपमें पाई जा सकती है। जैसे स्त्री जाति के प्रति आपमें सहज झुकाव होगा। अगर आप स्त्री हैं तो पुरुषों के प्रति आपकी दिलचस्पी होगी। लेकिन आप दिल के बुरे नहीं है।

आपके लिए खास

शुभ दिनांक : 6, 15, 24

शुभ अंक : 6, 15, 24, 33, 42, 51, 69, 78

शुभ वर्ष : 2021, 2026

ईष्टदेव : मां सरस्वती, महालक्ष्मी

शुभ रंग : क्रीम, सफेद, लाल, बैंगनी

आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल

करियर: जो विद्यार्थी सीए की परीक्षा देंगे उनके लिए शुभ रहेगा। व्यापार-व्यवसाय में भी सफलता रहेगी। नौकरीपेशा व्यक्ति अपने परिश्रम के बल पर उन्नति के हकदार होंगे। बैंक परीक्षाओं में भी सफलता अर्जित करेंगे।

परिवार: विवाह के योग भी बनेंगे। स्त्री पक्ष का सहयोग मिलने से प्रसन्नता रहेगी। दाम्पत्य जीवन में मिली जुली स्थिति रहेगी।

इस बात का रखें ध्यान: आर्थिक मामलों में सभंलकर चलना होगा।

आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति

दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh): भारतीय गायक, गीतकार, अभिनेता, फिल्म निर्माता और टेलीविजन व्यक्तित्व हैं।

ए.आर रहमान (A.R. Rahman): ऑस्कर विजेता, भारतीय संगीतकार।

कपिल देव निखंज (Kapil Dev Nikhanj): भारतीय पूर्व क्रिकेटर, सबसे महान ऑलराउंडरों में से एक।

भरत व्यास (Bharat Vyas): बॉलीवुड के प्रसिद्ध गीतकार।

कमलेश्वर (Kamleshwar): हिन्दी के प्रसिद्ध साहित्यकार।