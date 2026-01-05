सोमवार, 5 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. जन्मदिन
  4. Today Happy Birthday
Written By WD Feature Desk

06 January Birthday: आपको 6 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

06 January Birthday
06 January Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 6 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :ALSO READ: Sankashti Ganesh Chaturthi 2026, कब है साल की पहली संकष्टी गणेश चतुर्थी, जानें महत्व, पूजा विधि और मुहूर्त
 
आपका जन्मदिन: 6 जनवरी
 
दिनांक 6 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 6 होगा। इस अंक से प्रभावित व्यक्ति आकर्षक, विनोदी, कलाप्रेमी होते हैं। आपमें गजब का आत्मविश्वास है। इसी आत्मविश्वास के कारण आप किसी भी परिस्थिति में डगमगाते नहीं है। आपको सुगंध का शौक होगा। आप अपनी महत्वाकांक्षा के प्रति गंभीर होते हैं। 6 मूलांक शुक्र ग्रह द्वारा संचालित होता है। अत: शुक्र से प्रभावित बुराई भी आपमें पाई जा सकती है। जैसे स्त्री जाति के प्रति आपमें सहज झुकाव होगा। अगर आप स्त्री हैं तो पुरुषों के प्रति आपकी दिलचस्पी होगी। लेकिन आप दिल के बुरे नहीं है।
 
आपके लिए खास 
 
शुभ दिनांक : 6, 15, 24
 
शुभ अंक : 6, 15, 24, 33, 42, 51, 69, 78
 
शुभ वर्ष : 2021, 2026
 
ईष्टदेव : मां सरस्वती, महालक्ष्मी
 
शुभ रंग : क्रीम, सफेद, लाल, बैंगनी
 
आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल
करियर: जो विद्यार्थी सीए की परीक्षा देंगे उनके लिए शुभ रहेगा। व्यापार-व्यवसाय में भी सफलता रहेगी। नौकरीपेशा व्यक्ति अपने परिश्रम के बल पर उन्नति के हकदार होंगे। बैंक परीक्षाओं में भी सफलता अर्जित करेंगे।
 
परिवार: विवाह के योग भी बनेंगे। स्त्री पक्ष का सहयोग मिलने से प्रसन्नता रहेगी। दाम्पत्य जीवन में मिली जुली स्थिति रहेगी। 
 
इस बात का रखें ध्यान: आर्थिक मामलों में सभंलकर चलना होगा।
 
आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति
 
दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh): भारतीय गायक, गीतकार, अभिनेता, फिल्म निर्माता और टेलीविजन व्यक्तित्व हैं।
 
ए.आर रहमान (A.R. Rahman): ऑस्कर विजेता, भारतीय संगीतकार।
 
कपिल देव निखंज (Kapil Dev Nikhanj): भारतीय पूर्व क्रिकेटर, सबसे महान ऑलराउंडरों में से एक।
 
भरत व्यास (Bharat Vyas): बॉलीवुड के प्रसिद्ध गीतकार।
 
कमलेश्वर (Kamleshwar): हिन्दी के प्रसिद्ध साहित्यकार। 
 
आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!ALSO READ: Magha mah ke upay: पुण्य का पर्व: माघ मास 2026 में ऐसे संवारें अपना भाग्य
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (06 जनवरी, 2026)

Magh Mela 2026: माघ मेले के संबंध में 10 दिलचस्प बातें

Magh Mela 2026: माघ मेले के संबंध में 10 दिलचस्प बातेंMagh Mela 2026: माघ मेला भारत के सबसे पवित्र और प्राचीन धार्मिक उत्सवों में से एक है, जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज (संगम) में हर साल आयोजित होता है। प्रयागराज में 3 जनवरी 2026 से 15 फरवरी तक माघ मेले का आयोजन होगा। इस मेले का महत्व भी कुंभ मेले की तरह ही होता है। यहाँ माघ मेले से जुड़ी 10 दिलचस्प बातें दी गई हैं।

भविष्य मालिका की भविष्‍यवाणी 2026, 7 दिन और रात का गहरा अंधेरा

भविष्य मालिका की भविष्‍यवाणी 2026, 7 दिन और रात का गहरा अंधेराbhavishya malika 2026: ओडिशा के संत अच्युतानंद दास जी द्वारा रचित 'भविष्य मालिका' को लेकर वर्ष 2025 से लेकर 2032 तक के लिए कई गंभीर और चौंकाने वाली भविष्यवाणियां की गई हैं। मालिका के अनुसार, यह कालखंड 'कलियुग' के अंत और 'सतयुग' के आगमन के बीच के संधिकाल का एक अत्यंत कठिन चरण माना जा रहा है।

नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी 2026, सात महीने का भीषण युद्ध सहित 6 बड़ी भविष्यवाणियां

नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी 2026, सात महीने का भीषण युद्ध सहित 6 बड़ी भविष्यवाणियांNostradamus prophecies for 2026: फ्रांसीसी भविष्यवक्ता मिशेल डी नास्त्रेदमस की 16वीं शताब्दी की पुस्तक 'लेस प्रोफेटिज' (Les Propheties) के आधार पर साल 2026 के लिए कई डरावनी भविष्यवाणियां की जा रही हैं। जानकारों ने उनकी कविताओं (क्वाट्रेंस) का विश्लेषण कर 2026 के लिए निम्नलिखित मुख्य संकेत दिए हैं। हालांकि हर साल उनकी भविष्यवाणियां चर्चा में रहती हैं लेकिन नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां पहेलियों और प्रतीकों में लिखी गई हैं। इनकी कोई भी व्याख्या अंतिम नहीं है और वैज्ञानिक रूप से इनका कोई ठोस आधार नहीं होता।

Magh Mela 2026: माघ मेले में जा रहे हैं तो जानिए क्या करें और क्या नहीं

Magh Mela 2026: माघ मेले में जा रहे हैं तो जानिए क्या करें और क्या नहीं2026 Magh Mela : माघ मेला एक पवित्र और धार्मिक अवसर है, जो हर साल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित होता है। यह मेला खासकर हिन्दू धर्म के अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण होता है, खासकर उन लोगों के लिए जो आस्था और तर्पण के लिए संगम में स्नान करते हैं। यदि आप माघ मेला जा रहे हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है।

जनवरी माह 2026 में कैसा रहेगा 12 राशियों का राशिफल

जनवरी माह 2026 में कैसा रहेगा 12 राशियों का राशिफलJanuary 2026: जनवरी 2026 एक नए साल की शुरुआत है और ज्योतिषीय दृष्टि से यह महीना कई बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। ग्रहों की स्थिति के अनुसार, सभी 12 राशियों के लिए यह महीना मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। यहाँ आपकी राशि के अनुसार जनवरी 2026 का संक्षिप्त राशिफल दिया गया है।

और भी वीडियो देखें

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 06 जनवरी 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 06 जनवरी 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय06 January 2026 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 06 जनवरी...

Vrat And Festival 2026: वर्ष 2026 के प्रमुख व्रत-त्योहार, जानें सालभर की सूची

Vrat And Festival 2026: वर्ष 2026 के प्रमुख व्रत-त्योहार, जानें सालभर की सूचीMajor Hindu Fasts of New Year 2026: नववर्ष 2026 में पड़ने वाले मुख्य व्रत और त्योहार न केवल खुशियों के प्रतीक होते हैं, बल्कि इनके कारण समाज में भाईचारा, प्रेम और समृद्धि की भावना भी बढ़ती है। आइए यहां हम जानेंगे कि इस वर्षभर में यानी जनवरी से लेकर दिसंबर 2026 तक पड़ने वाले खास व्रत-त्योहारों से जुड़ी सूची...हैं।

Surya gochar 2025: सूर्य का मकर राशि में गोचर, 5 राशियों को मिलेगा शुभ फल

Surya gochar 2025: सूर्य का मकर राशि में गोचर, 5 राशियों को मिलेगा शुभ फलSurya gochar 2025:14 जनवरी 2026 की दोपहर 02:50 बजे सूर्य का शनि की मकर राशि में गोचर होगा। इस गोचर को मकर संक्रांति कहते हैं। आमतौर पर शनि की राशि में सूर्य का फल अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन यहां पर शनि भी बुरा फल नहीं देते हैं। ऐसे में 5 राशियों को मिलेगा इस गोचर को शुभ फल।

Sankashti Ganesh Chaturthi 2026, कब है साल की पहली संकष्टी गणेश चतुर्थी, जानें महत्व, पूजा विधि और मुहूर्त

Sankashti Ganesh Chaturthi 2026, कब है साल की पहली संकष्टी गणेश चतुर्थी, जानें महत्व, पूजा विधि और मुहूर्तSankashti Ganesh puja 2026: संकष्टी गणेश चतुर्थी एक अत्यधिक शुभ और पवित्र दिन है, जो हर महीने आती है, लेकिन 2026 की पहली संकष्टी गणेश चतुर्थी 06 जनवरी को है। यह दिन भगवान गणेश से हर प्रकार के संकट से मुक्ति पाने, सुख-समृद्धि की प्राप्ति और स्वास्थ्य में सुधार के लिए बहुत लाभकारी है। गणेश जी की पूजा विधि का पालन करके इस दिन के पुण्य का लाभ उठाना चाहिए।

Numerology Horoscope 2026: अंक शास्त्र साप्ताहिक राशिफल 05 से 11 जनवरी: जानें आपके लिए इस सप्ताह का भविष्यफल

Numerology Horoscope 2026: अंक शास्त्र साप्ताहिक राशिफल 05 से 11 जनवरी: जानें आपके लिए इस सप्ताह का भविष्यफलJanuary 2026 Numerology Horoscope: इस सप्ताह आपको कोई नया विचार/जबाबदारी आपके सामने आएगी। वरिष्ठों से बातचीत करने में ध्यान रखें। आय स्थिर रहेगी, पर अचानक खर्च संभव हो सकता है। निवेश सोच-समझकर करें। सेहत में छोटी मोटी समस्या रह सकती है। रिश्ते में अहंकार के कारण टकराव संभव है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com