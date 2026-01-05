सोमवार, 5 जनवरी 2026
Written By WD Feature Desk
Last Modified: सोमवार, 5 जनवरी 2026 (14:20 IST)

Magha mah ke upay: पुण्य का पर्व: माघ मास 2026 में ऐसे संवारें अपना भाग्य

माघ माह का महत्व
सर्दियों की विदाई की शुरुआत और भक्ति के आगमन का प्रतीक 'माघ' का महीना आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर होता है। इस मास से सूर्यदेव उत्तरायण होकर वातावरण के तापमान को बढ़ाना प्रारंभ करते हैं। अगर आप इस पवित्र महीने में अपनी किस्मत के सितारे चमकाना चाहते हैं और मानसिक शांति पाना चाहते हैं, तो ये खास उपाय आपके लिए रामबाण सिद्ध हो सकते हैं। माघ मास संयम, दान और ध्यान का समय है। इन छोटे-छोटे बदलावों से आप साल 2026 की शुरुआत को सुखद और मंगलमय बना सकते हैं।
 
1. कान्हा की भक्ति से महकेगा जीवन: माघ का महीना भगवान श्रीकृष्ण को समर्पित है। हर सुबह उन्हें पीले फूल अर्पित करें और पंचामृत का भोग लगाएं। यदि आप अपनी प्रार्थनाओं में गहराई लाना चाहते हैं, तो 'मधुराष्टक' का पाठ करें- यह न केवल मन को सुकून देगा, बल्कि सकारात्मकता भी लाएगा।
 
2. सेवा ही सबसे बड़ी पूजा: भाग्य में वृद्धि का सबसे सरल मार्ग है- परोपकार। इस महीने किसी जरूरतमंद को भरपेट भोजन कराएं। जब आप किसी की मदद करते हैं, तो आपके पुराने नकारात्मक कर्मों का नाश होता है और आपके अच्छे कर्मों का खाता मजबूत होता है।
 
3. दान की महिमा: क्या दें और किसे दें? दान सिर्फ वस्तु देना नहीं, बल्कि अपनी श्रद्धा व्यक्त करना है। माघ में इन चीजों का दान सर्वोत्तम माना गया है-
 
वस्त्र: सफेद या हल्के रंग के कपड़े।
अन्न: चावल, दाल या कोई भी अनाज।
शिक्षा: गरीब बच्चों को किताबें भेंट करें।
जल सेवा: प्यासों के लिए पानी की व्यवस्था करें।
 
4. कमजोर चंद्रमा को दें नई ताकत: क्या आपका मन अशांत रहता है? अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, तो माघ का महीना उसे बलवान बनाने का सुनहरा मौका है।
 
ध्यान: जल के स्त्रोत (नदी या सरोवर) के पास ध्यान लगाएं।
पौधों की सेवा: घर आंगन या सोसाइटी के पौधों को जल दें।
प्रार्थना: चांदनी रात में बैठकर प्रार्थना करें। इससे आपकी भावनात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होगा।
 
5. दीपक की लौ से दूर होगा अंधेरा: शाम होते ही अपने घर के मुख्य द्वार या मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाना न भूलें। माघ में दीपदान का विशेष महत्व है; यह न केवल घर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है, बल्कि आपके जीवन में ईश्वरीय कृपा का प्रकाश फैलाता है।
 
