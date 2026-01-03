शनिवार, 3 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. धर्म-दर्शन
  3. पौराणिक कथाएं
  4. Mythological Story of Magh Maas
Written By WD Feature Desk
Last Updated : शनिवार, 3 जनवरी 2026 (10:42 IST)

Magh Maas: माघ माह का महत्व और पौराणिक कथा

2026 Magh Maas Katha
Significance of Magh Maas: माघ माह हिन्दू पंचांग का अत्यंत महत्वपूर्ण महीना है, जो उत्तरायण के समय आता है। यह माह मुख्य रूप से धार्मिक, आध्यात्मिक, और पुण्य लाभ के लिए विशेष माना जाता है। माघ माह के दौरान कई व्रत, त्योहार और तिथियां होती हैं, जो पवित्रता, तपस्या और मोक्ष के प्रतीक मानी जाती हैं।ALSO READ: माघ मेला 2026: संगम तट पर बसा भव्य तंबुओं का शहर, जानिए स्नान, कल्पवास का महत्व
 
माघ माह का महत्व: माघ माह का खास महत्व धार्मिक कृत्यों और उपवासों के लिए है। इस माह में विशेष रूप से गंगा स्नान, दान, और तपस्या की जाती है। माघ में गंगा स्नान का विशेष महत्व है, क्योंकि इस महीने में गंगा में स्नान करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। इसी के साथ माघ पूर्णिमा, माघ स्नान, और माघ एकादशी जैसे व्रत और त्योहार इस माह में आते हैं। 
 
माघ माह के दौरान साधक अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए विशेष साधना करते हैं। यह समय तपस्या और भक्ति के लिए उपयुक्त होता है, और साधक विशेष रूप से शिव और विष्णु के पूजन में ध्यान लगाते हैं। विशेष रूप से माघ की पूर्णिमा पर गंगा स्नान, दान और पूजा-अर्चना करने का महत्व है।

माघ शुक्ल पक्ष में संक्रांति का पर्व भी आता है, जो सूर्य उत्तरायण होने का संकेत है। इस दिन तिल और गुड़ का दान करने की परंपरा है। इसे माघ संक्रांति कहा जाता है। माघ माह में किए गए व्रत, दान, और स्नान का महत्व अत्यधिक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस महीने में किए गए अच्छे कार्यों से पुण्य का लाभ मिलता है और आध्यात्मिक उन्नति होती है।ALSO READ: Magh Mela 2026: माघ मेले में जा रहे हैं तो जानिए क्या करें और क्या नहीं
 
माघ माह की पौराणिक कथा: माघ माह से जुड़ी एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा है, जो स्कंदपुराण के रेवाखंड में वर्णित है, यह कथा ब्राह्मण शुभव्रत के कल्याण प्राप्ति की है।
 
माघ स्नान की कथा में उल्लेख में आया है कि प्राचीन काल में नर्मदा तट पर शुभव्रत नामक ब्राह्मण निवास करते थे। वे सभी वेद शास्त्रों के अच्छे ज्ञाता थे। किंतु उनका स्वभाव धन संग्रह करने का अधिक था। उन्होंने धन तो बहुत एकत्रित किया। वृद्धावस्था के दौरान उन्हें अनेक रोगों ने घेर लिया। तब उन्हें ज्ञान हुआ कि मैंने पूरा जीवन धन कमाने में लगा दिया अब परलोक सुधारना चाहिए। वह परलोक सुधारने के लिए चिंतातुर हो गए।
 
अचानक उन्हें एक श्लोक याद आया जिसमें माघ मास के स्नान की विशेषता बताई गई थी। उन्होंने माघ स्नान का संकल्प लिया और 'माघे निमग्ना: सलिले सुशीते विमुक्तपापास्त्रिदिवं प्रयान्ति।।' इसी श्लोक के आधार पर नर्मदा में स्नान करने लगे। नौ दिनों तक प्रात: नर्मदा में जल स्नान किया और 10वें दिन स्नान के बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया।   
 
शुभव्रत ने जीवन भर कोई अच्छा कार्य नहीं किया था लेकिन माघ मास में स्नान करके पश्चाताप करने से उनका मन निर्मल हो गया। माघ मास के स्नान करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस तरह जीवन के अंतिम क्षणों में उनका कल्याण हो गया और उनका परलोक सुधार गया। 
 
माघ स्नान, दान, और भक्ति से जुड़ी यह विशेष समयावधि आत्मिक शांति और समृद्धि लाती है।ALSO READ: माघ मेले में जा रहे हैं तो करें पांच तरह का दान, सभी संकट हो जाएंगे दूर

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

जनवरी माह 2026 में कैसा रहेगा 12 राशियों का राशिफल

जनवरी माह 2026 में कैसा रहेगा 12 राशियों का राशिफलJanuary 2026: जनवरी 2026 एक नए साल की शुरुआत है और ज्योतिषीय दृष्टि से यह महीना कई बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। ग्रहों की स्थिति के अनुसार, सभी 12 राशियों के लिए यह महीना मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। यहाँ आपकी राशि के अनुसार जनवरी 2026 का संक्षिप्त राशिफल दिया गया है।

नए साल 2026 के संकल्प: क्यों 90% लोग फेल हो जाते हैं और आप कैसे सफल हो सकते हैं?

नए साल 2026 के संकल्प: क्यों 90% लोग फेल हो जाते हैं और आप कैसे सफल हो सकते हैं?New Year 2026 Resolutions:जैसे ही कैलेंडर का आखिरी पन्ना पलटता है, हम जोश से भर जाते हैं। 'नया साल, नया मैं' के नारे के साथ हम जिम जाने, किताब पढ़ने या सुबह जल्दी उठने की कसमें खाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग चाय कॉफी छोड़ने, नशा छोड़ने और कुछ नया सीखने की कसम खाते हैं लेकिन आंकड़ों की मानें तो जनवरी खत्म होते-होते 90% लोग अपने संकल्प छोड़ देते हैं और फिर से पुराने ढर्रे पर लौट आते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? और इस साल आप उन 10% लोगों में कैसे शामिल हो सकते हैं जो वास्तव में खुद को बदलते हैं? आइए जानते हैं।

न्यू ईयर राशिफल 2026: किस राशि के लिए शुभ और किसके लिए है अशुभ?

न्यू ईयर राशिफल 2026: किस राशि के लिए शुभ और किसके लिए है अशुभ?New Year Horoscope 2026: साल 2026 की दहलीज़ पर खड़े होकर हर कोई यह जानना चाहता है कि आने वाले 365 दिन उसके लिए क्या सौगात लेकर आएंगे। ग्रहों की चाल और सितारों की स्थिति बता रही है कि यह साल किसी के लिए सुनहरे अवसरों का द्वार खोलेगा, तो किसी के लिए आत्ममंथन का समय होगा। आइए जानते हैं, नव वर्ष 2026 का 'रोडमैप' आपकी राशि के लिए कैसा रहने वाला है:

जनवरी 2026 में 4 राशियों को होगा बड़ा फायदा

जनवरी 2026 में 4 राशियों को होगा बड़ा फायदाJanuary 2026 Rashifal: जनवरी 2026 का महीना ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत खास है, खासकर मकर राशि के लिए, क्योंकि शनि की इस राशि में कई बड़े ग्रहों का जमावड़ा (युति) होने वाला है। जनवरी 2026 में जिन राशियों को विशेष रूप से लाभ होने की संभावना है, वे इस प्रकार हैं।

2026 में ऑनलाइन ज्योतिष (Astrology) परामर्श के लिए 10 भरोसेमंद ज्योतिष वेबसाइट्‍स

2026 में ऑनलाइन ज्योतिष (Astrology) परामर्श के लिए 10 भरोसेमंद ज्योतिष वेबसाइट्‍सBest Online Astrology Websites 2026 in India: डिजिटल युग में ज्योतिष अब सिर्फ मंदिरों या पंडित जी के घर तक सीमित नहीं रह गया है। स्मार्टफोन और इंटरनेट की पहुंच बढ़ने के साथ ही ऑनलाइन ज्योतिष परामर्श का चलन तेजी से बढ़ा है। साल 2026 में करियर, विवाह, प्रेम, धन और स्वास्थ्य जैसे अहम फैसलों के लिए लोग ऑनलाइन ज्योतिष वेबसाइटों का सहारा ले रहे हैं।

और भी वीडियो देखें

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (03 जनवरी, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (03 जनवरी, 2026)Today Rashifal 03 January 2026 | कैसा रहेगा आज 03 जनवरी 2026 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार शनिवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी।

न्याय का प्रतीक घंटा: क्यों बजाते हैं घंटी और क्या महत्व है इसका?

न्याय का प्रतीक घंटा: क्यों बजाते हैं घंटी और क्या महत्व है इसका?Ganti and ghanta: भारतीय संस्कृति और मंदिर विज्ञान में घंटी का स्थान केवल एक वाद्य यंत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांडीय नाद और चेतना का प्रतीक है। प्राचीन काल में जहाँ मंदिरों में यह भक्ति का माध्यम थी, उपस्थिति की सूचना है। वहीं राजमहलों के द्वार पर लगा 'न्याय का घंटा' राजा और प्रजा के बीच सीधे संवाद का सेतु हुआ करता था।

Year 2026 predictions: रौद्र संवत्सर में होगा महासंग्राम, अपनी अपनी जगह कर लें सुरक्षित

Year 2026 predictions: रौद्र संवत्सर में होगा महासंग्राम, अपनी अपनी जगह कर लें सुरक्षितYear 2026 predictions: कालचक्र का क्रूर चेहरा: रौद्र संवत्सर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, वर्तमान में चल रहा 'सिद्धार्थ संवत्सर' केवल एक बड़ी त्रासदी की भूमिका तैयार कर रहा है। असली चुनौती 19 मार्च 2026 से शुरू होगी, जब 'रौद्र नामक संवत्सर' का उदय होगा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह समय अपने साथ भीषण विनाश और नरसंहार लेकर आ सकता है। मध्य एशिया में जारी हिंसा की लपटें दक्षिण एशिया तक पहुँचने की आशंका है, जिससे पूरी दुनिया में भय का वातावरण बनेगा।

03 January Birthday: आपको 3 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

03 January Birthday: आपको 3 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!03 January Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 03 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 03 जनवरी 2026: शनिवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 03 जनवरी 2026: शनिवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat 03 January 2026: ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 03 जनवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com