मंगलवार, 3 मार्च 2026
Written By WD Feature Desk
Last Modified: मंगलवार, 3 मार्च 2026 (15:58 IST)

होली पर युद्ध और चंद्र ग्रहण का संयोग– क्या है दोनों का रहस्यमय कनेक्शन?"

Holi, Lunar Eclipse, Israel-Iran War
होली, युद्ध और चंद्र ग्रहण का एक साथ आना ज्योतिषीय, ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से काफी गहरा संबंध रखता है। इस वर्ष (2026) की होली पर भी इन स्थितियों का संयोग बना। 02 और 03 मार्च को होलिका दहन के साथ ही होली धुलेंडी भी मनाई जा रही है इसी दौरान 03 मार्च को चंद्रग्रहण शाम तक रहेगा। इस बीच ईरान और इसराइल का युद्ध हो चला है। यहां पर होली, ग्रहण और युद्ध के बीच के 4 मुख्य कनेक्शन जानिए।
 

1. ज्योतिषीय कनेक्शन: 'छाया' और 'क्रोध'

चंद्रग्रहण: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, चंद्र ग्रहण तब होता है जब राहु या केतु चंद्रमा को ग्रसित करते हैं। चंद्रमा 'मन' का कारक है और मंगल 'युद्ध' का।
 
मानसिक अशांति: ग्रहण के दौरान मन विचलित होता है। यदि ग्रहण के समय ग्रहों की स्थिति आक्रामक हो (जैसे मंगल का प्रभाव), तो यह वैश्विक स्तर पर तनाव और युद्ध की स्थिति पैदा कर सकता है।
 
अग्नि और जल का संघर्ष: होली 'अग्नि' (होलिका दहन) का प्रतीक है और चंद्रमा 'जल' तत्व का। ग्रहण के कारण इन तत्वों में असंतुलन पैदा होता है, जिसे कूटनीति में अस्थिरता का संकेत माना जाता है।
 

2. ऐतिहासिक और पौराणिक संदर्भ

इतिहास और पुराणों में होली और युद्ध के कई उदाहरण मिलते हैं:
 
अधर्म पर विजय: होली स्वयं एक 'युद्ध' की परिणति है- भक्त प्रहलाद (सत्य) और हिरण्यकश्यप (अधर्म) के बीच का संघर्ष। होलिका दहन बुराई के अंत का प्रतीक है।
 
महाभारत और खगोलीय घटनाएं: महाभारत युद्ध के दौरान भी कई असामान्य खगोलीय घटनाओं और ग्रहणों का उल्लेख मिलता है। विद्वानों का मानना है कि जब बड़े त्योहारों के आस-पास ग्रहण लगते हैं, तो वे समाज में बड़े बदलाव या संघर्ष का संकेत देते हैं।
 

3. खगोलीय स्थिति (Astronomy)

होली हमेशा फाल्गुन पूर्णिमा को मनाई जाती है। चंद्र ग्रहण भी केवल पूर्णिमा के दिन ही लग सकता है।
 
संयोग: जब पूर्णिमा पर पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच सटीक रूप से आ जाती है, तब ग्रहण होता है।
दृश्यता: यदि होली की रात ग्रहण दिखाई देता है, तो सूतक काल के कारण होली के पारंपरिक रीति-रिवाजों (जैसे पूजा और भद्रा का विचार) में बदलाव करना पड़ता है। हालांकि चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बाद रीति-रिवाजों सम्पन्न किए जा सकते हैं।
 

4. मनोवैज्ञानिक प्रभाव

होली रंगों और भाईचारे का त्योहार है, जबकि युद्ध विनाश का।
 
तनावपूर्ण शांति: यदि त्योहार के समय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर युद्ध (जैसे वर्तमान में इजरायल-ईरान या यूक्रेन संघर्ष) चल रहा हो, तो ग्रहण को एक 'अशुभ छाया' के रूप में देखा जाता है जो मानवीय संवेदनाओं को प्रभावित करती है।
शुद्धि का संदेश: जैसा कि ग्रहण के बाद 'शुद्धि' आवश्यक है। इसी तरह, युद्ध के बाद शांति की स्थापना भी एक प्रकार की वैश्विक शुद्धि ही है।
