मंगलवार, 3 मार्च 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. चंद्र ग्रहण
  4. When will the second lunar eclipse of the year 2026 occur
Written By
Last Modified: मंगलवार, 3 मार्च 2026 (18:40 IST)

साल 2026 का अगला चंद्र ग्रहण कब होगा?

Lunar Occultation moon
साल 2026 में कुल दो चंद्र ग्रहण होंगे। पहला चंद्र ग्रहण आज (3 मार्च 2026) हो रहा है, और इसके बाद साल का अगला चंद्र ग्रहण 28 अगस्त 2026 को लगेगा। पहला चंद्र ग्रहण 03 मार्च 2026 को था और अब दूसरा चंद्र ग्रहण अगस्त में होगा। 
 

1. प्रथम चंद्र ग्रहण (आज - 3 मार्च 2026)

यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण (Total Lunar Eclipse) है, जिसे 'ब्लड मून' भी कहा जा रहा है।
भारत में स्थिति: यह भारत में दिखाई दे रहा है, लेकिन अधिकांश शहरों में यह 'ग्रस्तोदित' रूप में (चंद्रोदय के समय पहले से ही ग्रहण लगा हुआ) दिख रहा है।
समय: भारत में शाम लगभग 06:23 से 06:47 के बीच इसका मोक्ष (समाप्ति) काल देखा जा सकता है।
 

2. अगला चंद्र ग्रहण (28 अगस्त 2026)

यह साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण होगा। यह एक आंशिक चंद्र ग्रहण (Partial Lunar Eclipse) होगा।
तारीख: 28 अगस्त 2026।
भारत में दृश्यता: ज्योतिषीय और खगोलीय गणनाओं के अनुसार, यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा।
कहाँ दिखेगा: यह मुख्य रूप से अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा।
सूतक काल: चूँकि यह भारत में दृश्य नहीं होगा, इसलिए यहाँ इसका धार्मिक प्रभाव या सूतक काल मान्य नहीं होगा।
 
विशेष जानकारी: 2026 का अगला बड़ा ग्रहण 12 अगस्त 2026 को होने वाला पूर्ण सूर्य ग्रहण है, लेकिन वह भी भारत में दिखाई नहीं देगा। भारत में अगला स्पष्ट दिखने वाला चंद्र ग्रहण अब 2028 में होगा।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

होली पर दिखेगा चंद्र ग्रहण का दुर्लभ ग्रस्तोदय नजारा, भारत के इस शहर से दिखेगा खास दृश्य

होली पर दिखेगा चंद्र ग्रहण का दुर्लभ ग्रस्तोदय नजारा, भारत के इस शहर से दिखेगा खास दृश्यTotal Lunar Eclipse: साल 2026 का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण होली पर यानी 3 मार्च 2026 को लगने जा रहा है। यह ग्रहण भारत के अधिकांश हिस्सों में दिखाई देगा, लेकिन इसकी खास बात यह है कि यह भारत में 'ग्रस्तोदय' (चंद्रमा के उदय होते समय पहले से लगा हुआ ग्रहण) के रूप में दिखेगा। यहाँ भारत में इसकी विजिबिलिटी और समय की पूरी जानकारी दी गई है।

Holi puja remedies 2026: होलिका दहन के दिन करें मात्र 5 उपाय, संपूर्ण वर्ष रहेगा शुभ

Holi puja remedies 2026: होलिका दहन के दिन करें मात्र 5 उपाय, संपूर्ण वर्ष रहेगा शुभHolika Dahan remedies 2026: होलिका दहन का दिन बुराई पर अच्छाई की विजय, नफरत पर प्रेम की और अंधकार पर प्रकाश की प्रतीक होता है। इस दिन कुछ खास उपाय किए जाते हैं, जिन्हें करने से जीवन में सुख-समृद्धि, स्वास्थ्य, और मानसिक शांति मिलती है। आइए यहां जानें होलिका दहन के 5 आसान उपाय, जिनसे संपूर्ण वर्ष रहेगा शुभ...

भविष्यवाणी: ईरान-इजराइल युद्ध बनेगा विश्वयुद्ध की शुरुआत? भारत बनेगा महाशक्ति

भविष्यवाणी: ईरान-इजराइल युद्ध बनेगा विश्वयुद्ध की शुरुआत? भारत बनेगा महाशक्तिजैसा कि ज्योतिषियों ने आशंक जताई थी कि मंगल के कुंभ में जाने से राहु के साथ जब उसकी युति बनेगी तो 'अंगारक योग' का निर्माण होगा जो आग और विस्फोट को जन्म देता है। इसी के साथ ही सूर्य और चंद्र ग्रहण के बीच कम अंतराल होने के कारण फिर से देश और दुनिया में बड़े युद्धका आगाज होगा। हम देख रहे हैं कि इसी बीच पाकिस्तान और अफगानिस्तान का युद्ध शुरू हो गया और दूसरी ओर इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। अब आगे क्या होगा?

Khagras Chandra Grahan 2026: खग्रास चंद्र ग्रहण का राशियों पर शुभ और अशुभ प्रभाव

Khagras Chandra Grahan 2026: खग्रास चंद्र ग्रहण का राशियों पर शुभ और अशुभ प्रभावlunar eclipse 2026: 03 मार्च 2026 को खग्रास चंद्र ग्रहण रहेगा जो भारत में नजर आएगा। यह ग्रहण नई दिल्ली टाइम के अनुसार दोपहर 03:21 से प्रारंभ होकर शाम 06:46 पर समाप्त होगा। शाम को जब 06:26 पर चंद्रमा उदय होगा तब यह नजर आएगा। इसका सूतक काल सुबह 09:39 से प्रारंभ होकर शाम 06:46 पर समाप्त हो जाएगा। इस दौरान 12 राशियों पर इसका क्या शुभ और अशुभ प्रभाव रहेगा जानिए विस्तार से।

होली पर गुलाल गोटा की परंपरा कहां से आई? मुस्लिम कारीगरों से क्या है इसका रिश्ता

होली पर गुलाल गोटा की परंपरा कहां से आई? मुस्लिम कारीगरों से क्या है इसका रिश्ताHolika Dahan 2026: जयपुर के 'गुलाल गोटे' का इतिहास और इसके पीछे की गंगा-जमुनी तहजीब वाकई में भारतीय संस्कृति का एक अनमोल उदाहरण है। होली के दिन यह परंपरा निभाई जाती है जिसके पीछे मु्स्लिमों का बड़ा योगदान रहता है।

और भी वीडियो देखें

साल 2026 का अगला चंद्र ग्रहण कब होगा?

साल 2026 का अगला चंद्र ग्रहण कब होगा?साल 2026 में कुल दो चंद्र ग्रहण होंगे। पहला चंद्र ग्रहण आज (3 मार्च 2026) हो रहा है, और इसके बाद साल का अगला चंद्र ग्रहण 28 अगस्त 2026 को लगेगा। पहला चंद्र ग्रहण 03 मार्च 2026 को था और अब दूसरा चंद्र ग्रहण अगस्त में होगा।

Israel iran war: ब्लड मून के बाद रौद्र संवत्सर, नरसंहार का साल होगा शुरू, 5 घटनाओं को रोकना मुश्किल

Israel iran war: ब्लड मून के बाद रौद्र संवत्सर, नरसंहार का साल होगा शुरू, 5 घटनाओं को रोकना मुश्किलisrael iran war: 19 मार्च 2026 से हिंदू नव संवत्सर 2083 प्रारंभ हो रहा है। प्रत्येक संवत्सर का एक अलग नाम होता है। उसी नाम के अनुरूप वर्ष का फल भी माना गया है। जैसे इस बार के नव संवत्सर का नाम रौद्र है। इसका अर्थ है भयंकर क्रोध। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह समय अपने साथ भीषण विनाश और नरसंहार लेकर आ सकता है। हिंदू वर्ष का राजा गुरु और मंत्री मंगल है। इससे धर्म योद्धा योग बन रहा है। मध्य एशिया में जारी हिंसा की लपटें दक्षिण एशिया तक पहुँचने की आशंका है, जिससे पूरी दुनिया में भय का वातावरण बनेगा। यह 5 घटनाओं के घटने की संभावना है प्रबल।

04 March Birthday: आपको 04 मार्च, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

04 March Birthday: आपको 04 मार्च, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!04 March Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 04 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 4 मार्च 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 4 मार्च 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय04 March 2026 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 04 मार्च, 2026 का विशेष...

होली पर युद्ध और चंद्र ग्रहण का संयोग– क्या है दोनों का रहस्यमय कनेक्शन?"

होली पर युद्ध और चंद्र ग्रहण का संयोग– क्या है दोनों का रहस्यमय कनेक्शन?होली, युद्ध और चंद्र ग्रहण का एक साथ आना ज्योतिषीय, ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से काफी गहरा संबंध रखता है। इस वर्ष (2026) की होली पर भी इन स्थितियों का संयोग बना। 02 और 03 मार्च को होलिका दहन के साथ ही होली धुलेंडी भी मनाई जा रही है इसी दौरान 03 मार्च को चंद्रग्रहण शाम तक रहेगा। इस बीच ईरान और इसराइल का युद्ध हो चला है। यहां पर होली, ग्रहण और युद्ध के बीच के 4 मुख्य कनेक्शन जानिए
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com