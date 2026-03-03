Chandra Grahan 2026: चंद्र ग्रहण पर क्या करें और क्या नहीं, जानिए विशेष मंत्र

What not to do during lunar eclipse: चंद्र ग्रहण एक अत्यधिक प्रभावशाली खगोलीय घटना है, जो भारतीय संस्कृति और ज्योतिष शास्त्र में महत्वपूर्ण मानी जाती है। चंद्र ग्रहण के दौरान विशेष ध्यान रखने वाली बातें और मंत्रों के बारे में जानना बेहद महत्वपूर्ण होता है। चंद्र ग्रहण का समय आत्मिक और मानसिक उन्नति का है, इसलिए इस समय का सही उपयोग करने के लिए यहां बताए गए नियमों का पालन करना लाभकारी हो सकता है।ALSO READ: Lunar Eclipse 2026: चंद्र ग्रहण भारत में कहां और कब नजर आएगा, सूतक काल सहित संपूर्ण लिस्ट चंद्र ग्रहण एक अत्यधिक प्रभावशाली खगोलीय घटना है, जो भारतीय संस्कृति और ज्योतिष शास्त्र में महत्वपूर्ण मानी जाती है। चंद्र ग्रहण के दौरान विशेष ध्यान रखने वाली बातें और मंत्रों के बारे में जानना बेहद महत्वपूर्ण होता है। चंद्र ग्रहण का समय आत्मिक और मानसिक उन्नति का है, इसलिए इस समय का सही उपयोग करने के लिए यहां बताए गए नियमों का पालन करना लाभकारी हो सकता है।

चंद्र ग्रहण पर क्या करें चंद्र ग्रहण पर क्या न करें चंद्र ग्रहण के लिए विशेष मंत्र

इस लेख में हम चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करें, क्या न करें, इसके नियम और विशेष मंत्रों के बारे में विस्तार से जानेंगे, ताकि आप इस दिव्य समय का सही तरीके से लाभ उठा सकें।

चंद्र ग्रहण पर क्या करें-

1. पूजा और साधना:

- चंद्र ग्रहण के समय भगवान शिव, भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए।

- अगर आपको कोई विशेष साधना करनी है तो इसे चंद्र ग्रहण के दौरान करें, क्योंकि यह समय आत्मिक उन्नति और तंत्र-मंत्र साधना के लिए उपयुक्त माना जाता है।

2. सकारात्मक सोच:

- इस समय को मानसिक शांति और साधना के लिए उपयोग करें।

- आप इस दौरान ध्यान और योग की साधना कर सकते हैं ताकि शरीर और मन को शांति मिले।

3. मंत्रोच्चारण:

- चंद्र ग्रहण के समय विशेष मंत्रों का जाप करने से पुण्य की प्राप्ति होती है।

- 'ॐ सोमाय नमः' और 'ॐ चंद्रमसे नमः' मंत्र का उच्चारण करना विशेष लाभकारी माना जाता है।

4. दान-पुण्य:

- चंद्र ग्रहण के दौरान किसी जरूरतमंद को दान देना और पुण्य कार्यों में भाग लेना अच्छा माना जाता है।

5. ग्रहण का समय:

- ग्रहण के समय कुछ लोग उपवास रखते हैं और चुपचाप पूजा करते हैं, ताकि किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से बचा जा सके।

चंद्र ग्रहण पर क्या न करें-

1. खाना न खाएं:

- चंद्र ग्रहण के दौरान खाना नहीं खाना चाहिए, खासकर ग्रहण की अवधि में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, यह समय पवित्रता और शुद्धता बनाए रखने का होता है।

2. घर से बाहर न जाएं:

- चंद्र ग्रहण के दौरान घर से बाहर जाने से बचना चाहिए। बाहर जाना नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकता है।

3. नहाना न करें:

- चंद्र ग्रहण के दौरान नहाना भी नहीं चाहिए, खासकर ग्रहण की अवधि में। यह समय शुद्धता और साधना का है।

4. मनोबल कमजोर न करें:

- चंद्र ग्रहण का समय मानसिक स्थिरता बनाए रखने का होता है, इसलिए नकारात्मक विचारों से बचें और मानसिक शांति बनाए रखें।

5. नकारात्मक बातों से बचें:

- इस समय में किसी भी प्रकार की नकारात्मक बातें या झगड़े से बचें। यह समय आत्मिक उन्नति और शांति के लिए है।

विशेष मंत्र:

1. चंद्र ग्रहण के लिए विशेष मंत्र:

- 'ॐ क्लीं सोमाय नमः'। इस मंत्र से चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा की शांति और सकारात्मक प्रभाव बढ़ता है।

- 'ॐ चंद्रमसे नमः'। चंद्रमा को शांति देने के लिए इस मंत्र का जाप करें।

2. शिव मंत्र:

- 'ॐ नमः शिवाय'। यह मंत्र ग्रहण के दौरान भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए श्रेष्ठ माना जाता है।

3. चंद्र देवता की पूजा के मंत्र:

- 'ॐ सोमाय नमः'। यह मंत्र चंद्र देवता की विशेष पूजा के लिए उपयोगी होता है।