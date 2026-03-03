मंगलवार, 3 मार्च 2026
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. चंद्र ग्रहण
  4. lunar-eclipse-2026-chandra-grahan-sutak-kal-aur-karain-ye-3-kaary-upay
Written By WD Feature Desk
Last Updated : मंगलवार, 3 मार्च 2026 (12:30 IST)

चंद्र ग्रहण का सूतक काल कब तक होगा समाप्त, इसके बाद करें ये 3 कार्य

lunar eclipse 2026 Sutak kal period 2026: The picture shows the moon, a puja plate, and a woman offering water to Tulsi.
sutak 3 march 2026: संपूर्ण भारत में खग्रास अर्थात पूर्ण चंद्र ग्रहण नजर आएगा। 03 मार्च 2026 दोपहर 03 बजकर 21 मिनट पर चंद्र ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा जो शाम को 6 बजकर 46 मिनट तक रहेगा। इसका सूतक काल सुबह 06 बजकर 36 मिनट पर प्रारंभ होकर शाम को 06 बजकर 46 मिनट पर समाप्त होगा। सूतक काल की समाप्ति के बाद कौनसे 3 महत्वपूर्ण कार्य करना चाहिए जानिए।
 

ग्रहण की मुख्य बातें:

  • ग्रहण दिनांक: 03 मार्च, मंगलवार
  • ग्रहण शुरू: (Penumbral Phase)- दोपहर 02:14 बजे तक।
  • आंशिक ग्रहण शुरू: (Partial Begins)- दोपहर 03:21 बजे तक।
  • पूर्ण ग्रहण शुरू: (Totality Begins)- शाम 04:34 बजे तक।
  • अधिकतम ग्रहण: (Maximum Eclipse)- शाम 05:03 बजे तक।
  • पूर्ण ग्रहण समाप्त: (Totality Ends)- शाम 06:46 बजे तक।
  • सूतककाल: (Sutak kaal)- सुबह 06:36 से शाम 06:46 बजे तक।
  • सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पहले और चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पूर्व लग जाता है।
 

1. शुद्धिकरण एवं स्वच्छता (Purification)

ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए घर और स्वयं की शुद्धि सबसे पहला कदम है:
घर की सफाई: पूरे घर की साफ-सफाई करें और वातावरण को पवित्र करने के लिए गंगाजल का छिड़काव करें।
स्नान: ग्रहण समाप्ति के बाद गंगा स्नान या पानी में औषधि मिलाकर स्नान करना चाहिए।
देव-शुद्धि: घर के मंदिर में भगवान की मूर्तियों को भी जल से स्नान कराकर उन्हें शुद्ध करना चाहिए।
 

2. खान-पान के नियम (Food & Water)

ग्रहण के दौरान और बाद में भोजन की शुद्धता बनाए रखना अनिवार्य माना गया है:
सामग्री का संरक्षण: ग्रहण लगने से पहले ही दूध, दही, घी, अचार, चटनी और मुरब्बा जैसी चीजों में कुशा या तुलसी दल डाल देना चाहिए ताकि वे दूषित न हों।
ताजा भोजन: ग्रहण के बाद पुराना भोजन न करें, बल्कि शुद्ध और ताजा भोजन बनाकर ही ग्रहण करें।
जल का सेवन: ग्रहण के पश्चात पानी में तुलसी दल डालकर ही उसे पीना चाहिए।
 

3. दान और पुण्य (Charity & Alms)

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के बाद दान करने से कई गुना अधिक फल मिलता है:
जीव-जंतुओं की सेवा: स्नान के बाद गाय को घास खिलाना और पक्षियों को अन्न डालना शुभ होता है।
जरूरतमंदों की सहायता: गरीब या ब्राह्मण को अपनी सामर्थ्य अनुसार वस्त्र और अन्न का दान करना चाहिए।
विशेष दान (छाया दान): कांसे की कटोरी में घी भरकर और तांबे का सिक्का डालकर उसमें अपना मुंह देखकर दान करने से विशेष लाभ मिलता है।
 
Dhulandi 2026: धुलेंडी पर गमी वाले घर जाकर करें ये 3 कार्य तो होगी शुद्धि

होली पर दिखेगा चंद्र ग्रहण का दुर्लभ ग्रस्तोदय नजारा, भारत के इस शहर से दिखेगा खास दृश्य

होली पर दिखेगा चंद्र ग्रहण का दुर्लभ ग्रस्तोदय नजारा, भारत के इस शहर से दिखेगा खास दृश्यTotal Lunar Eclipse: साल 2026 का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण होली पर यानी 3 मार्च 2026 को लगने जा रहा है। यह ग्रहण भारत के अधिकांश हिस्सों में दिखाई देगा, लेकिन इसकी खास बात यह है कि यह भारत में 'ग्रस्तोदय' (चंद्रमा के उदय होते समय पहले से लगा हुआ ग्रहण) के रूप में दिखेगा। यहाँ भारत में इसकी विजिबिलिटी और समय की पूरी जानकारी दी गई है।

Holi puja remedies 2026: होलिका दहन के दिन करें मात्र 5 उपाय, संपूर्ण वर्ष रहेगा शुभ

Holi puja remedies 2026: होलिका दहन के दिन करें मात्र 5 उपाय, संपूर्ण वर्ष रहेगा शुभHolika Dahan remedies 2026: होलिका दहन का दिन बुराई पर अच्छाई की विजय, नफरत पर प्रेम की और अंधकार पर प्रकाश की प्रतीक होता है। इस दिन कुछ खास उपाय किए जाते हैं, जिन्हें करने से जीवन में सुख-समृद्धि, स्वास्थ्य, और मानसिक शांति मिलती है। आइए यहां जानें होलिका दहन के 5 आसान उपाय, जिनसे संपूर्ण वर्ष रहेगा शुभ...

भविष्यवाणी: ईरान-इजराइल युद्ध बनेगा विश्वयुद्ध की शुरुआत? भारत बनेगा महाशक्ति

भविष्यवाणी: ईरान-इजराइल युद्ध बनेगा विश्वयुद्ध की शुरुआत? भारत बनेगा महाशक्तिजैसा कि ज्योतिषियों ने आशंक जताई थी कि मंगल के कुंभ में जाने से राहु के साथ जब उसकी युति बनेगी तो 'अंगारक योग' का निर्माण होगा जो आग और विस्फोट को जन्म देता है। इसी के साथ ही सूर्य और चंद्र ग्रहण के बीच कम अंतराल होने के कारण फिर से देश और दुनिया में बड़े युद्धका आगाज होगा। हम देख रहे हैं कि इसी बीच पाकिस्तान और अफगानिस्तान का युद्ध शुरू हो गया और दूसरी ओर इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। अब आगे क्या होगा?

Khagras Chandra Grahan 2026: खग्रास चंद्र ग्रहण का राशियों पर शुभ और अशुभ प्रभाव

Khagras Chandra Grahan 2026: खग्रास चंद्र ग्रहण का राशियों पर शुभ और अशुभ प्रभावlunar eclipse 2026: 03 मार्च 2026 को खग्रास चंद्र ग्रहण रहेगा जो भारत में नजर आएगा। यह ग्रहण नई दिल्ली टाइम के अनुसार दोपहर 03:21 से प्रारंभ होकर शाम 06:46 पर समाप्त होगा। शाम को जब 06:26 पर चंद्रमा उदय होगा तब यह नजर आएगा। इसका सूतक काल सुबह 09:39 से प्रारंभ होकर शाम 06:46 पर समाप्त हो जाएगा। इस दौरान 12 राशियों पर इसका क्या शुभ और अशुभ प्रभाव रहेगा जानिए विस्तार से।

होली पर गुलाल गोटा की परंपरा कहां से आई? मुस्लिम कारीगरों से क्या है इसका रिश्ता

होली पर गुलाल गोटा की परंपरा कहां से आई? मुस्लिम कारीगरों से क्या है इसका रिश्ताHolika Dahan 2026: जयपुर के 'गुलाल गोटे' का इतिहास और इसके पीछे की गंगा-जमुनी तहजीब वाकई में भारतीय संस्कृति का एक अनमोल उदाहरण है। होली के दिन यह परंपरा निभाई जाती है जिसके पीछे मु्स्लिमों का बड़ा योगदान रहता है।

चंद्र ग्रहण का सूतक काल कब तक होगा समाप्त, इसके बाद करें ये 3 कार्य

चंद्र ग्रहण का सूतक काल कब तक होगा समाप्त, इसके बाद करें ये 3 कार्यlunar eclipse 2026 Sutak kal period 2026: जानें चंद्र ग्रहण का सूतक काल कब तक रहेगा और इसके बाद कौन से 3 कार्य करने चाहिए।

Chandra Grahan 2026: चंद्र ग्रहण पर क्या करें और क्या नहीं, जानिए विशेष मंत्र

Chandra Grahan 2026: चंद्र ग्रहण पर क्या करें और क्या नहीं, जानिए विशेष मंत्रWhat to do during lunar eclipse: चंद्र ग्रहण का प्रभाव न केवल खगोलीय होता है, बल्कि ज्योतिष शास्त्र में इसे आत्मिक और मानसिक प्रभाव के लिए भी महत्वपूर्ण माना गया है। चंद्रग्रहण के दौरान ध्यान, योग और साधना करना अत्यधिक लाभकारी माना जाता है। यह समय मानसिक शांति प्राप्त करने और आंतरिक ऊर्जा को सशक्त करने का होता है।

Dhulendi in 2026: रंगों वाली होली का पर्व 3 को मनाएं या कि 4 मार्च को जानिए सही तारीख

Dhulendi in 2026: रंगों वाली होली का पर्व 3 को मनाएं या कि 4 मार्च को जानिए सही तारीखWhen is Dhulendi in 2026: परंपरा के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा की रात को होलिका का दहन होता है और दूसरे दिन प्रतिपदा के दिन धुलंडी का पर्व मनाया जाता है। इस बार होलिका दहन पर भद्रा और चंद्र ग्रहण का साया भी है। ऐसे में कब मनाएं रंगवाली होली यानी धुलेंडी? चलिए जानते हैं।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (03 मार्च, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (03 मार्च, 2026)Holika Dahan astrology: होलिका दहन का दिन न केवल बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, बल्कि यह अवसर प्रदान करता है कि हम अपने जीवन में बदलाव लाकर नकारात्मकता को दूर करें और सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत करें। इस दिन का राशिफल आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं में मार्गदर्शन करेगा, जैसे करियर, लव, धन, स्वास्थ्य, और उपाय...

03 March Birthday: आपको 3 मार्च, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

03 March Birthday: आपको 3 मार्च, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!03 March Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 03 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...
समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

ज्योतिष

क्रिकेट

