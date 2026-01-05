शनिवार, 10 जनवरी 2026
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (06 जनवरी, 2026)

दैनिक राशिफल: 06 जनवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today Horoscope Rashifal 06 January 2026
मेष (Aries)
Today 06 January 2026 horoscope in Hindi: करियर: आज आपकी नेतृत्व क्षमता से वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित होंगे।
लव: प्रेम संबंधों में छोटी-मोटी नोक-झोंक हो सकती है।
धन: कारोबार में रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। 
स्वास्थ्य: रक्तचाप और सिरदर्द से सावधान रहें।
 
वृषभ (Taurus)
करियर: कार्यस्थल पर आपके स्थिर और शांत स्वभाव की तारीफ होगी। 
लव: पार्टनर के साथ संबंध मजबूत होंगे।
धन: आर्थिक लाभ के लिए दिन शुभ है। 
स्वास्थ्य: गले और आवाज से जुड़ी समस्या हो सकती है। 
उपाय: आज सफेद वस्त्र पहनें।
 
मिथुन (Gemini)
करियर: कम्युनिकेशन और समझौतों से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी। 
लव: प्रेम जीवन में खुशनुमा पल बिताएंगे। पार्टनर से मन की बात साझा करें।
धन: कारोबारियों के यात्रा के योग हैं जो लाभकारी होंगे।
स्वास्थ्य: पेट से संबंधित समस्या हो सकती है। 
उपाय: आज गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।
 
कर्क (Cancer)
करियर: काम में मन लगेगा। अधिकारियों से संबंध सुधरेंगे।
लव: रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। 
धन: जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: खुद को खुश रखने की कोशिश करें।
उपाय: आज चांदी के बर्तन में पानी पिएं।
 
सिंह (Leo)
करियर: कार्यस्थल पर महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए दिन शुभ है।
लव: प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी। 
धन: आर्थिक मामले मजबूत होंगे। 
स्वास्थ्य: पीठ और कमर के दर्द पर ध्यान दें। 
उपाय: आज सूर्य देव को जल में रोली मिलाकर अर्पित करें।
 
कन्या (Virgo)
करियर: आज का दिन आपके लिए मेहनत भरा हो सकता है। 
लव: पार्टनर की जरूरतों को समझें। 
धन: वित्तीय मामलों में सोच-समझकर फैसला लें। 
स्वास्थ्य: पेट और पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है। 
उपाय: आज हरे रंग के कपड़े पहनें।
 
तुला (Libra)
करियर: नए लोगों से मिलना लाभदायक रहेगा। 
लव: पार्टनर के साथ समय बिताना संबंधों को मजबूत करेगा।
धन: व्यापार में साझेदारी फायदेमंद हो सकती है।
स्वास्थ्य: आज स्वयं को खुश और तनावमुक्त महसूस करेंगे।
 
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: कार्यों में सफलता मिलेगी, लेकिन आपको गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा। 
लव: रिश्तों में ईमानदारी जरूरी है।
धन: अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। 
स्वास्थ्य: चोट या मोच लगने की संभावना है, सावधानी बरतें।
उपाय: आज हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 
धनु (Sagittarius)
करियर: भाग्य आपका साथ देगा। आय के नए स्रोत खुलेंगे। 
लव: पार्टनर के साथ धार्मिक स्थल की यात्रा का योग है। 
धन: आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। 
स्वास्थ्य: छोटी-मोटी यात्रा से थकान हो सकती है।
उपाय: आज पीले रंग के कपड़े पहनें।
 
मकर (Capricorn)
करियर: कार्यक्षेत्र में आपके काम की गुणवत्ता से अधिकारी प्रसन्न रहेंगे।
लव: प्रेम संबंधों में गंभीरता आएगी। 
धन: वित्तीय मामले ठीक रहेंगे। कारोबार में कड़ी मेहनत का फल मिलेगा। 
स्वास्थ्य: घुटनों और जोड़ों के दर्द की समस्या हो सकती है।
उपाय: आज शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें।
 
कुंभ (Aquarius)
करियर: नए विचार लाभकारी होंगे। कड़ी मेहनत का लाभ मिलेगा। 
लव: दोस्तों के जरिए रिश्ते आगे बढ़ सकते हैं। 
धन: आज अप्रत्याशित धनलाभ हो सकता है। 
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें। 
उपाय: आज गरीबों को भोजन कराएं।
 
मीन (Pisces)
करियर: आज कार्यस्थल पर गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें।
लव: प्रेमियों के लिए रोमांटिक और भावनात्मक दिन बना है।
धन: बचत पर ध्यान दें। निवेश सावधानी से करें।
स्वास्थ्य: आंखों में कमजोरी महसूस हो सकती है।
उपाय: आज विष्णु मंदिर में दर्शन करें।ALSO READ: Magha mah ke upay: पुण्य का पर्व: माघ मास 2026 में ऐसे संवारें अपना भाग्य
Sankashti Ganesh Chaturthi 2026, कब है साल की पहली संकष्टी गणेश चतुर्थी, जानें महत्व, पूजा विधि और मुहूर्त

Magh Mela 2026: माघ मेले के संबंध में 10 दिलचस्प बातें

Magh Mela 2026: माघ मेले के संबंध में 10 दिलचस्प बातेंMagh Mela 2026: माघ मेला भारत के सबसे पवित्र और प्राचीन धार्मिक उत्सवों में से एक है, जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज (संगम) में हर साल आयोजित होता है। प्रयागराज में 3 जनवरी 2026 से 15 फरवरी तक माघ मेले का आयोजन होगा। इस मेले का महत्व भी कुंभ मेले की तरह ही होता है। यहाँ माघ मेले से जुड़ी 10 दिलचस्प बातें दी गई हैं।

भविष्य मालिका की भविष्‍यवाणी 2026, 7 दिन और रात का गहरा अंधेरा

भविष्य मालिका की भविष्‍यवाणी 2026, 7 दिन और रात का गहरा अंधेराbhavishya malika 2026: ओडिशा के संत अच्युतानंद दास जी द्वारा रचित 'भविष्य मालिका' को लेकर वर्ष 2025 से लेकर 2032 तक के लिए कई गंभीर और चौंकाने वाली भविष्यवाणियां की गई हैं। मालिका के अनुसार, यह कालखंड 'कलियुग' के अंत और 'सतयुग' के आगमन के बीच के संधिकाल का एक अत्यंत कठिन चरण माना जा रहा है।

नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी 2026, सात महीने का भीषण युद्ध सहित 6 बड़ी भविष्यवाणियां

नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी 2026, सात महीने का भीषण युद्ध सहित 6 बड़ी भविष्यवाणियांNostradamus prophecies for 2026: फ्रांसीसी भविष्यवक्ता मिशेल डी नास्त्रेदमस की 16वीं शताब्दी की पुस्तक 'लेस प्रोफेटिज' (Les Propheties) के आधार पर साल 2026 के लिए कई डरावनी भविष्यवाणियां की जा रही हैं। जानकारों ने उनकी कविताओं (क्वाट्रेंस) का विश्लेषण कर 2026 के लिए निम्नलिखित मुख्य संकेत दिए हैं। हालांकि हर साल उनकी भविष्यवाणियां चर्चा में रहती हैं लेकिन नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां पहेलियों और प्रतीकों में लिखी गई हैं। इनकी कोई भी व्याख्या अंतिम नहीं है और वैज्ञानिक रूप से इनका कोई ठोस आधार नहीं होता।

Magh Mela 2026: माघ मेले में जा रहे हैं तो जानिए क्या करें और क्या नहीं

Magh Mela 2026: माघ मेले में जा रहे हैं तो जानिए क्या करें और क्या नहीं2026 Magh Mela : माघ मेला एक पवित्र और धार्मिक अवसर है, जो हर साल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित होता है। यह मेला खासकर हिन्दू धर्म के अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण होता है, खासकर उन लोगों के लिए जो आस्था और तर्पण के लिए संगम में स्नान करते हैं। यदि आप माघ मेला जा रहे हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है।

जनवरी माह 2026 में कैसा रहेगा 12 राशियों का राशिफल

जनवरी माह 2026 में कैसा रहेगा 12 राशियों का राशिफलJanuary 2026: जनवरी 2026 एक नए साल की शुरुआत है और ज्योतिषीय दृष्टि से यह महीना कई बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। ग्रहों की स्थिति के अनुसार, सभी 12 राशियों के लिए यह महीना मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। यहाँ आपकी राशि के अनुसार जनवरी 2026 का संक्षिप्त राशिफल दिया गया है।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (10 जनवरी, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (10 जनवरी, 2026)Today Rashifal 10 January 2026 | कैसा रहेगा आज 10 जनवरी 2026 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार शनिवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी।

10 January Birthday: आपको 10 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

10 January Birthday: आपको 10 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!10 January Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 10 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी।

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 10 जनवरी 2026: शनिवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 10 जनवरी 2026: शनिवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat 10 January 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 10 जनवरी, 2026 का विशेष पंचांग

षटतिला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा 2026 में

षटतिला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा 2026 मेंShattila ekadashi vrat 2026: हर माह की तरह ही माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर यह व्रत रखा जाता है, जिसे षटतिला एकादशी कहा जाता है। षटतिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है तथा इस दिन तिल का दान करने का बहुत महत्व है। वर्ष 2026 में षटतिला एकादशी का व्रत 14 जनवरी बुधवार के दिन रखा जाएगा।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (09 जनवरी, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (09 जनवरी, 2026)Today 09 January 2026 horoscope in Hindi : आज 09 जनवरी 2026, शुक्रवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...
