बुधवार, 18 फ़रवरी 2026
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. आज का मुहूर्त
  4. Today Daily Muhurat
Written By WD Feature Desk

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 19 फरवरी 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

शुभ मुहूर्त और पूजन से संबंधित सुंदर फोटो

आज आपका दिन मंगलमय हो!

 
19 February 2026 ke Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 19 फरवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: जयंती विशेष: रामकृष्ण परमहंस क्यों प्रसिद्ध थे?
 

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

 
आज आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया है। आज से रमजान मास प्रारंभ होगा। फुलरिया दोज का पर्व, रामकृष्ण परमहंस और गुरु गोलवलकर की जयंती मनाई जाएगी। 
 

आज का पंचांग (19 फरवरी 2026)

तिथि- द्वितीया
 
वार: गुरुवार (Thursday)
 
विक्रम संवत: 2082 (नल)
 
शक संवत: 1947
 
माह: फाल्गुन (शुक्ल पक्ष)
 
तिथि: तृतीया (दोपहर 12:40 तक, उसके बाद चतुर्थी)
 
विशेष: आज नवीन मत से शिवाजी जयंती मनाई जाएगी।
 
नक्षत्र और योग (Nakshatra & Yoga)
नक्षत्र: पूर्वाभाद्रपद (सुबह 07:15 तक, उसके बाद उत्तराभाद्रपद)
 
योग: सिद्ध (दोपहर 02:35 तक, उसके बाद साध्य)
 
करण: तैतिल (दोपहर 12:40 तक, उसके बाद गर)
 

आज का शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:12 से 12:57 तक (किसी भी शुभ कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ)
 
अमृत काल: शाम 07:50 से 09:20 तक
 
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 05:18 से 06:08 तक
 
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:32 से 03:17 तक
 

अशुभ समय और राहुकाल (Inauspicious Timings)

राहुकाल: दोपहर 01:30 से 03:00 तक (इस समय शुभ कार्य वर्जित हैं)
 
यमगण्ड: सुबह 07:00 से 08:30 तक
 
गुलिक काल: सुबह 09:50 से 11:15 तक
 
 
ये भी पढ़ें
19 February Birthday: आपको 19 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

Lakshmi Narayan Yoga: कुंभ राशि में बना लक्ष्मी नारायण योग, इन 5 राशियों को अचानक मिलेगा धन लाभ

Lakshmi Narayan Yoga: कुंभ राशि में सूर्य के साथ बुध की युति से बुधादित्य योग, बुध की शुक्र के साथ युति से लक्ष्मी नारायण योग बना है। यह योग यह सुख-सुविधाओं और व्यापारिक बुद्धि को बढ़ाता है। कुंभ राशि शनि की राशि है, जहाँ शुक्र और बुध दोनों ही शनि के मित्र होने के कारण बहुत सहज और शक्तिशाली महसूस करते हैं। आइए जानते हैं किन राशियों को इसका सबसे अधिक लाभ मिलेगा।

कुंभ राशि में 18 साल बाद राहु का दुर्लभ संयोग, 10 भविष्यवाणियां जो बदल देंगी जीवन

कुंभ राशि में 18 साल बाद राहु का दुर्लभ संयोग, 10 भविष्यवाणियां जो बदल देंगी जीवन18 वर्षों बाद कुंभ राशि में राहु का शक्तिशाली योग बन रहा है। जानिए 10 बड़ी भविष्यवाणियां और यह संयोग आपके जीवन में क्या बदलाव लाएगा। 18 इस दुर्लभ ज्योतिषीय घटना का प्रभाव राजनीति से लेकर आम लोगों के जीवन तक साफ दिखाई देगा।

मकर राशि में मंगलादित्य राजयोग, 4 राशियों को मिलेगा बड़ा लाभ

मकर राशि में मंगलादित्य राजयोग, 4 राशियों को मिलेगा बड़ा लाभमकर राशि में मंगलादित्य राजयोग बनने से 4 राशियों को बड़ा लाभ मिलने वाला है। जानें इस योग का प्रभाव, किन राशियों को फायदा होगा और किन क्षेत्रों में सफलता मिलेगी।

कुंभ राशि में त्रिग्रही योग, 4 राशियों को मिलेगा बड़ा लाभ

कुंभ राशि में त्रिग्रही योग, 4 राशियों को मिलेगा बड़ा लाभकुंभ राशि में बुध, शुक्र और राहु की युति से बनने वाला यह त्रिग्रही योग बौद्धिक चातुर्य, विलासिता और अचानक मिलने वाले लाभ का एक अनूठा संगम है। राहु यहाँ 'धुंए' की तरह है जो बुध (बुद्धि) और शुक्र (सुख) के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है। वर्तमान में कुंभ राशि में बन रहा यह योग मुख्य रूप से इन राशियों के लिए 'लॉटरी' के समान परिणाम ला सकता है।

शुक्र का राहु के शतभिषा नक्षत्र में गोचर, 5 राशियों को रहना होगा सतर्क

शुक्र का राहु के शतभिषा नक्षत्र में गोचर, 5 राशियों को रहना होगा सतर्कशुक्र का राहु के नक्षत्र 'शतभिषा' में प्रवेश करना एक अत्यंत प्रभावशाली घटना है। जहां यह कुछ राशियों के लिए धन के द्वार खोलता है, वहीं राहु के नक्षत्र में होने के कारण यह शुक्र की सौम्यता को थोड़ा अस्थिर या भ्रामक भी बना सकता है। जिन राशियों को इस गोचर के दौरान विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है, वे निम्नलिखित हैं।

2026 में कब आएगा आपकी राशि का करियर टर्निंग पॉइंट? जानिए शुभ समय

2026 में कब आएगा आपकी राशि का करियर टर्निंग पॉइंट? जानिए शुभ समयचूंकि फरवरी 2026 चल रहा है और जल्द ही विक्रम संवत 2083 (रौद्र संवत्सर) शुरू होने वाला है, इस साल का 'धर्म योद्धा योग' (राजा गुरु, मंत्री मंगल) हर राशि के करियर में एक बड़ा बदलाव लाएगा। यहाँ सभी 12 राशियों के लिए 2026 के 'करियर टर्निंग पॉइंट' और शुभ समय का विवरण दिया गया है।

धर्म योद्धा योग का प्रभाव: देश-दुनिया में बड़े बदलाव के संकेत, क्या बढ़ेगा तनाव?

धर्म योद्धा योग का प्रभाव: देश-दुनिया में बड़े बदलाव के संकेत, क्या बढ़ेगा तनाव?धर्म योद्धा योग का प्रभाव देश और दुनिया पर क्या पड़ेगा? ज्योतिषीय संकेत बताते हैं कि वैश्विक राजनीति, युद्ध जैसे हालात और शक्ति संतुलन में बड़े बदलाव संभव हैं। पूरा विश्लेषण पढ़ें।

Phalguna month Hindu calendar 2026: फाल्गुन शुक्ल पक्ष में पड़ेंगे ये खास त्योहार

Phalguna month Hindu calendar 2026: फाल्गुन शुक्ल पक्ष में पड़ेंगे ये खास त्योहारPhalguna Shukla Paksha 2026: फाल्गुन शुक्ल पक्ष हिंदू पंचांग के अंतिम महीने फाल्गुन का उज्ज्वल पक्ष (चंद्रमा के बढ़ने का चरण) होता है। यह अमावस्या के बाद शुरू होकर पूर्णिमा तक चलता है।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (18 फरवरी, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (18 फरवरी, 2026)Today 18 February horoscope in Hindi 2026 : 18 फरवरी 2026, बुधवार का दिन क्या लाया है आज मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया ज्योतिष चैनल में दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

18 February Birthday: आपको 18 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

18 February Birthday: आपको 18 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!18 February Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 18 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...
