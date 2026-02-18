Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 19 फरवरी 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो!

19 February 2026 ke Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 19 फरवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: जयंती विशेष: रामकृष्ण परमहंस क्यों प्रसिद्ध थे? क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 19 फरवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

आज आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया है। आज से रमजान मास प्रारंभ होगा। फुलरिया दोज का पर्व, रामकृष्ण परमहंस और गुरु गोलवलकर की जयंती मनाई जाएगी।

आज का पंचांग (19 फरवरी 2026)

तिथि- द्वितीया

वार: गुरुवार (Thursday)

विक्रम संवत: 2082 (नल)

शक संवत: 1947

माह: फाल्गुन (शुक्ल पक्ष)

तिथि: तृतीया (दोपहर 12:40 तक, उसके बाद चतुर्थी)

विशेष: आज नवीन मत से शिवाजी जयंती मनाई जाएगी।

नक्षत्र और योग (Nakshatra & Yoga)

नक्षत्र: पूर्वाभाद्रपद (सुबह 07:15 तक, उसके बाद उत्तराभाद्रपद)

योग: सिद्ध (दोपहर 02:35 तक, उसके बाद साध्य)

करण: तैतिल (दोपहर 12:40 तक, उसके बाद गर)

आज का शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:12 से 12:57 तक (किसी भी शुभ कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ)

अमृत काल: शाम 07:50 से 09:20 तक

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 05:18 से 06:08 तक

विजय मुहूर्त: दोपहर 02:32 से 03:17 तक

अशुभ समय और राहुकाल (Inauspicious Timings)

राहुकाल: दोपहर 01:30 से 03:00 तक (इस समय शुभ कार्य वर्जित हैं)

यमगण्ड: सुबह 07:00 से 08:30 तक

गुलिक काल: सुबह 09:50 से 11:15 तक