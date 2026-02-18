बुधवार, 18 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. career-turning-point-2026-by-zodiac-sign
Written By WD Feature Desk
Last Modified: बुधवार, 18 फ़रवरी 2026 (13:17 IST)

2026 में कब आएगा आपकी राशि का करियर टर्निंग पॉइंट? जानिए शुभ समय

Career Turning Point
चूंकि फरवरी 2026 चल रहा है और जल्द ही विक्रम संवत 2083 (रौद्र संवत्सर) शुरू होने वाला है, इस साल का 'धर्म योद्धा योग' (राजा गुरु, मंत्री मंगल) हर राशि के करियर में एक बड़ा बदलाव लाएगा। यहाँ सभी 12 राशियों के लिए 2026 के 'करियर टर्निंग पॉइंट' और शुभ समय का विवरण दिया गया है।
 

1. मेष राशि (Aries)

टर्निंग पॉइंट: आपकी राशि मंगल की है और नया वर्ष गुरु एवं मंगल का ही रहेगा। आपकी कुंडली में दोनों ही ग्रहों की पोजिशन स्ट्रांग है। वैसे आपका समय शानदार चल रहा है और अब टर्निंग पॉइंट जून से अगस्त 2026 के बीच आने की संभावना है।
प्रभाव: मंगल मंत्री होने से आपको नई जिम्मेदारी या लीडरशिप रोल मिलेगा। गुरु के राजा होने से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों के लिए यह साल निर्णायक है।
 

2. वृषभ राशि (Taurus)

टर्निंग पॉइंट: आपकी राशि का स्वामी शुक्र है। वर्तमान में शुक्र कुंभ राशि में है जब यह मिथुन में जाएंगे तब आएगा टर्निंग पॉइंट यानी 14 मई के बाद का समय।
प्रभाव: गुरु की कृपा से आपकी आय के नए स्रोत बनेंगे। अगर आप विदेश जाने या बड़ी कंपनी में स्विच करने का सोच रहे हैं, तो साल का मध्य भाग सर्वश्रेष्ठ है।
 

3. मिथुन राशि (Gemini)

टर्निंग पॉइंट: आपका राशि स्वामी बुध है और इस समय आपकी राशि में गुरु का गोचर है और कुंभ राशि में बुध का गोचर चल रहा है। आपकी राशि के लिए जुलाई के दौरान या फिर अक्टूबर से दिसंबर 2026 के बीच टर्निंग पाइंट रहेगा।
प्रभाव: शनि की स्थिति आपके दशम भाव को प्रभावित करेगी। मेहनत का फल थोड़ा रुककर मिलेगा, लेकिन साल के अंत में बड़ी पदोन्नति के योग हैं।
 

4. कर्क राशि (Cancer)

टर्निंग पॉइंट: आपकी राशि के स्वामी चंद्र है। मार्च और अप्रैल 2026 के दौरान टॉर्निंग पॉइंट रहेगा लेकिन इसका खास प्रभाव तब गुरु आपकी राशि में 2 जुलाई से गोचर करेंगे तब ज्यादा रहेगा।
प्रभाव: संवत्सर की शुरुआत आपके लिए भाग्यशाली रहेगी। धार्मिक या शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों को मान-सम्मान और नया प्रोजेक्ट मिलेगा।
 

5. सिंह राशि (Leo)

टर्निंग पॉइंट: आपकी राशि के स्वामी सूर्यदेव है। आपके करियर का टर्निंग पॉइंट जुलाई से सितंबर 2026 के बीच प्रारंभ हो जाएगा लेकिन इसका चरम प्रभाव 31 अक्टूबर को जब गुरु आपकी राशि में होंगे तब देखने को मिलेगा।
प्रभाव: मंगल का प्रभाव आपको रिस्क लेने के लिए प्रेरित करेगा। जुलाई के बाद का समय नया स्टार्टअप या बिजनेस शुरू करने के लिए यह 'करियर का सबसे बड़ा मोड़' साबित हो सकता है।
 

6. कन्या (Virgo)

टर्निंग पॉइंट: आपकी राशि का स्वामी बुध है। आपको कड़ी मेहनत करना होगी तभी साल के मध्य में अर्थात जून से जुलाई के बीच आपके लिए करियर काटर्निंग पॉइंट सकारात्मक साबित होगा।
प्रभाव: गुरु की दृष्टि आपके व्यापार में विस्तार लाएगी। पार्टनरशिप के कामों में सफलता मिलेगी और पुराने रुके हुए काम गति पकड़ेंगे।
 

7. तुला राशि (Libra)

टर्निंग पॉइंट: आपके लिए वैसे तो यह बहुत सही समय चल रहा है, लेकिन करियर का टर्निंग पॉइंट नवंबर 2026 के आसपास आएगा जो बड़ा बदलाव करेगा।
प्रभाव: आपके लिए यह साल धैर्य का है। साल के अंत में शनि देव आपकी मेहनत का पूरा हिसाब करेंगे और आपको किसी बड़े पद पर बैठा सकते हैं।
 

8. वृश्चिक राशि (Scorpio)

टर्निंग पॉइंट: आपके सितारे तो बुलंदी पर है लेकिन अब आगे बढ़ने के लिए एक और नया टर्निंग पॉइंट अगस्त से अक्टूबर 2026 के बीच देखने को मिलेगा। 
प्रभाव: मंगल आपका स्वामी है और वह मंत्री भी है। इस साल आप अपने शत्रुओं पर विजय पाएंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अद्भुत परिणाम देखेंगे।
 

9. धनु राशि (Sagittarius)

टर्निंग पॉइंट: आपकी राशि का स्वामी गुरु है। आप पर भले ही शनि की ढैया चल रही हो लेकिन अप्रैल 2026 यानी नव संवत्सर के साथ ही आपके करियर में एक नया मोड़ आएगा।
प्रभाव: राजा गुरु आपका स्वामी है। करियर में स्थिरता आएगी। संपत्ति या रियल एस्टेट से जुड़े कार्यों में बड़ा लाभ होने की संभावना है।
 

10. मकर राशि (Capricorn)

टर्निंग पॉइंट: आप पर से पिछले साल ही शनि की साढ़ेसाती हटी थी यही आपके लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट था लेकिन अब जनवरी से मार्च 2026 के बीच करियर में एक और नया मोड़ देखने को मिलेगा।
प्रभाव: आप वर्तमान में एक बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। तकनीकी क्षेत्र (IT/Tech) के लोगों के लिए यह साल नई ऊंचाइयों वाला रहेगा।
 

11. कुंभ राशि (Aquarius)

टर्निंग पॉइंट: आपकी राशि का स्वामी शनि है। आपने तो अब तक कई मोड़ देख लिए अब एक और मोड़ मई से जून 2026 के बीच देखेंगे।
प्रभाव: शनि की साढ़ेसाती का अंतिम चरण आपको परिपक्व बनाएगा। अचानक किसी बड़े प्रोजेक्ट या अंतरराष्ट्रीय अवसर मिलने के योग हैं।
 

12. मीन राशि (Pisces)

टर्निंग पॉइंट: आपकी कुंडली में शनि की साढ़ेसाती का दूसरा चरण चल रहा है। यह निश्‍चित ही परेशान कर रहा है लेकिन सितंबर 2026 के बाद करियर में एक नया मोड़ आएगा।
प्रभाव: गुरु की विशेष कृपा रहेगी। रचनात्मक और कलात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए यह 'गोल्डन पीरियड' होगा।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 19 फरवरी 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

Lakshmi Narayan Yoga: कुंभ राशि में बना लक्ष्मी नारायण योग, इन 5 राशियों को अचानक मिलेगा धन लाभ

Lakshmi Narayan Yoga: कुंभ राशि में बना लक्ष्मी नारायण योग, इन 5 राशियों को अचानक मिलेगा धन लाभLakshmi Narayan Yoga: कुंभ राशि में सूर्य के साथ बुध की युति से बुधादित्य योग, बुध की शुक्र के साथ युति से लक्ष्मी नारायण योग बना है। यह योग यह सुख-सुविधाओं और व्यापारिक बुद्धि को बढ़ाता है। कुंभ राशि शनि की राशि है, जहाँ शुक्र और बुध दोनों ही शनि के मित्र होने के कारण बहुत सहज और शक्तिशाली महसूस करते हैं। आइए जानते हैं किन राशियों को इसका सबसे अधिक लाभ मिलेगा।

कुंभ राशि में 18 साल बाद राहु का दुर्लभ संयोग, 10 भविष्यवाणियां जो बदल देंगी जीवन

कुंभ राशि में 18 साल बाद राहु का दुर्लभ संयोग, 10 भविष्यवाणियां जो बदल देंगी जीवन18 वर्षों बाद कुंभ राशि में राहु का शक्तिशाली योग बन रहा है। जानिए 10 बड़ी भविष्यवाणियां और यह संयोग आपके जीवन में क्या बदलाव लाएगा। 18 इस दुर्लभ ज्योतिषीय घटना का प्रभाव राजनीति से लेकर आम लोगों के जीवन तक साफ दिखाई देगा।

मकर राशि में मंगलादित्य राजयोग, 4 राशियों को मिलेगा बड़ा लाभ

मकर राशि में मंगलादित्य राजयोग, 4 राशियों को मिलेगा बड़ा लाभमकर राशि में मंगलादित्य राजयोग बनने से 4 राशियों को बड़ा लाभ मिलने वाला है। जानें इस योग का प्रभाव, किन राशियों को फायदा होगा और किन क्षेत्रों में सफलता मिलेगी।

कुंभ राशि में त्रिग्रही योग, 4 राशियों को मिलेगा बड़ा लाभ

कुंभ राशि में त्रिग्रही योग, 4 राशियों को मिलेगा बड़ा लाभकुंभ राशि में बुध, शुक्र और राहु की युति से बनने वाला यह त्रिग्रही योग बौद्धिक चातुर्य, विलासिता और अचानक मिलने वाले लाभ का एक अनूठा संगम है। राहु यहाँ 'धुंए' की तरह है जो बुध (बुद्धि) और शुक्र (सुख) के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है। वर्तमान में कुंभ राशि में बन रहा यह योग मुख्य रूप से इन राशियों के लिए 'लॉटरी' के समान परिणाम ला सकता है।

शुक्र का राहु के शतभिषा नक्षत्र में गोचर, 5 राशियों को रहना होगा सतर्क

शुक्र का राहु के शतभिषा नक्षत्र में गोचर, 5 राशियों को रहना होगा सतर्कशुक्र का राहु के नक्षत्र 'शतभिषा' में प्रवेश करना एक अत्यंत प्रभावशाली घटना है। जहां यह कुछ राशियों के लिए धन के द्वार खोलता है, वहीं राहु के नक्षत्र में होने के कारण यह शुक्र की सौम्यता को थोड़ा अस्थिर या भ्रामक भी बना सकता है। जिन राशियों को इस गोचर के दौरान विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है, वे निम्नलिखित हैं।

और भी वीडियो देखें

2026 में कब आएगा आपकी राशि का करियर टर्निंग पॉइंट? जानिए शुभ समय

2026 में कब आएगा आपकी राशि का करियर टर्निंग पॉइंट? जानिए शुभ समयचूंकि फरवरी 2026 चल रहा है और जल्द ही विक्रम संवत 2083 (रौद्र संवत्सर) शुरू होने वाला है, इस साल का 'धर्म योद्धा योग' (राजा गुरु, मंत्री मंगल) हर राशि के करियर में एक बड़ा बदलाव लाएगा। यहाँ सभी 12 राशियों के लिए 2026 के 'करियर टर्निंग पॉइंट' और शुभ समय का विवरण दिया गया है।

धर्म योद्धा योग का प्रभाव: देश-दुनिया में बड़े बदलाव के संकेत, क्या बढ़ेगा तनाव?

धर्म योद्धा योग का प्रभाव: देश-दुनिया में बड़े बदलाव के संकेत, क्या बढ़ेगा तनाव?धर्म योद्धा योग का प्रभाव देश और दुनिया पर क्या पड़ेगा? ज्योतिषीय संकेत बताते हैं कि वैश्विक राजनीति, युद्ध जैसे हालात और शक्ति संतुलन में बड़े बदलाव संभव हैं। पूरा विश्लेषण पढ़ें।

Phalguna month Hindu calendar 2026: फाल्गुन शुक्ल पक्ष में पड़ेंगे ये खास त्योहार

Phalguna month Hindu calendar 2026: फाल्गुन शुक्ल पक्ष में पड़ेंगे ये खास त्योहारPhalguna Shukla Paksha 2026: फाल्गुन शुक्ल पक्ष हिंदू पंचांग के अंतिम महीने फाल्गुन का उज्ज्वल पक्ष (चंद्रमा के बढ़ने का चरण) होता है। यह अमावस्या के बाद शुरू होकर पूर्णिमा तक चलता है।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (18 फरवरी, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (18 फरवरी, 2026)Today 18 February horoscope in Hindi 2026 : 18 फरवरी 2026, बुधवार का दिन क्या लाया है आज मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया ज्योतिष चैनल में दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

18 February Birthday: आपको 18 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

18 February Birthday: आपको 18 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!18 February Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 18 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com