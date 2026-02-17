Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (18 फरवरी, 2026)

बुधवार, 18 फ़रवरी 2026
Written By WD Feature Desk

1. मेष (Aries)

 
Rashifal 18 February 2026: करियर: आज कार्यस्थल पर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें।
लव: प्रेम संबंधों में तनाव को आप अपनी समझदारी से सुलझा लेंगे।
धन: आज खर्चे बढ़ सकते हैं। बजट बनाकर चलें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने के लिए आराम करें।

 

2. वृषभ (Taurus)

 
करियर: कार्यस्थल पर अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे।
लव: आज आपके रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी।
धन: धन की स्थिति में सुधार होगा।
स्वास्थ्य: सेहत सामान्य बनी रहेगी।
उपाय: पीपल के पेड़ के नीचे जल अर्पित करें।

 

3. मिथुन (Gemini)

 
करियर: कारोबार या नौकरी में आज कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने का समय है।
लव: प्रेम जीवन में शांति और समझ बनी रहेगी।
धन: धन की बचत करने की कोशिश करेंगे।
स्वास्थ्य: सेहत में थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: हरे रंग का कपड़ा पहनें, यह आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगा।
 

4. कर्क (Cancer)

 
करियर: कारोबार और नौकरी की परिस्थिति को आप संभाल लेंगे।
लव: प्रेम जीवन में अनबन हो सकती है।
धन: बढ़ते खर्चों पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: सेहत में उतार-चढ़ाव हो सकता है।
उपाय: घर में साफ-सफाई रखें। 
 

5. सिंह (Leo)

 
करियर: कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।
लव: रोमांटिक जीवन में सुख और संतोष मिलेगा।
धन: आय में वृद्धि के संकेत हैं, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी बनी रहेगी।
उपाय: आज सूर्य देव की पूजा करें।

 

6. कन्या (Virgo)

 
करियर: आज नौकरीपेशा को काम में कठिनाइयां आ सकती हैं।
लव: रिश्तों में समझदारी बढ़ेगी।
धन: आज धन के बजट और बचत का ध्यान रखें।
स्वास्थ्य: अधिक कार्य से थकान हो सकती है।
 

7. तुला (Libra)

 
करियर: कार्यक्षेत्र में सफलता के नए रास्ते खुल सकते हैं।
लव: आप अपने साथी के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं।
धन: बाहरी क्षेत्र से धन की प्राप्ति हो सकती है।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान और योग करें।
उपाय: किसी गरीब को भोजन दें, इससे आपकी आत्मा को शांति मिलेगी।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

 
करियर: कार्यस्थल पर बदलाव के लिए तैयार रहें।
लव: रोमांटिक जीवन में सुख और संतोष मिलेगा
धन: आज अत्यधिक खर्च से बचें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने के लिए समय-समय पर आराम करें।
उपाय: चांदी की चीज का दान करें, यह आपके जीवन में शुभ परिणाम लाएगा।
 

9. धनु (Sagittarius)

 
करियर: आज आपके कार्य में सफलता मिलेगी।
लव: प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी।
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन किसी भी बड़े निवेश से पहले विचार करें।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन ज्यादा तनाव से बचें।
उपाय: ताजे फल का दान करें, इससे आपके जीवन में खुशियां आएंगी।
 

10. मकर (Capricorn)

 
करियर: कार्यस्थल पर आप अपनी मेहनत से सबको प्रभावित करेंगे।
लव: प्रेम संबंधों में कुछ तनाव हो सकता है।
धन: धन की स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन बचत पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: शरीर की थकावट को दूर करने के लिए पर्याप्त आराम करें।
उपाय: श्री गणेश जी की पूजा करें, यह आपको हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगा।
 

11. कुम्भ (Aquarius)

 
करियर: कार्यस्थल पर आपको अतिरिक्त मेहनत करनी होगी।
लव: आज प्रेमी एक-दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताएंगे।
धन: आज बढ़ते खर्चों पर ध्यान देना जरूरी है।
स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी, योग करें।
उपाय: घर के किसी भी कोने में दीपक जलाएं, यह सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा।
 
 

12. मीन (Pisces)

 
करियर: कार्यस्थल पर कुछ चुनौतियां भी आ सकती हैं।
लव: प्रेम संबंधों में समझदारी और सामंजस्य बना रहेगा।
धन: धन की स्थिति में सुधार होगा, लेकिन बचत पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: मन की शांति के लिए आज आराम करें।
उपाय: हल्दी का उपयोग करें, यह आपको ऊर्जा और सकारात्मकता प्रदान करेगा।ALSO READ: Hindu New Year 2026: गुरु राजा और मंगल मंत्री के राज में 19 मार्च के बाद 5 राशियां बनेंगी अपराजेय
Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (18 फरवरी, 2026)

