Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (18 फरवरी, 2026) दैनिक राशिफल: 18 फरवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries)

Rashifal 18 February 2026: करियर: आज कार्यस्थल पर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें।

लव: प्रेम संबंधों में तनाव को आप अपनी समझदारी से सुलझा लेंगे।

धन: आज खर्चे बढ़ सकते हैं। बजट बनाकर चलें।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने के लिए आराम करें।

2. वृषभ (Taurus)

करियर: कार्यस्थल पर अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे।

लव: आज आपके रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी।

धन: धन की स्थिति में सुधार होगा।

स्वास्थ्य: सेहत सामान्य बनी रहेगी।

उपाय: पीपल के पेड़ के नीचे जल अर्पित करें।

3. मिथुन (Gemini)

करियर: कारोबार या नौकरी में आज कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने का समय है।

लव: प्रेम जीवन में शांति और समझ बनी रहेगी।

धन: धन की बचत करने की कोशिश करेंगे।

स्वास्थ्य: सेहत में थकान महसूस हो सकती है।

उपाय: हरे रंग का कपड़ा पहनें, यह आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगा।

4. कर्क (Cancer)

करियर: कारोबार और नौकरी की परिस्थिति को आप संभाल लेंगे।

लव: प्रेम जीवन में अनबन हो सकती है।

धन: बढ़ते खर्चों पर ध्यान दें।

स्वास्थ्य: सेहत में उतार-चढ़ाव हो सकता है।

उपाय: घर में साफ-सफाई रखें।

5. सिंह (Leo)

करियर: कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।

लव: रोमांटिक जीवन में सुख और संतोष मिलेगा।

धन: आय में वृद्धि के संकेत हैं, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें।

स्वास्थ्य: सेहत अच्छी बनी रहेगी।

उपाय: आज सूर्य देव की पूजा करें।

6. कन्या (Virgo)

करियर: आज नौकरीपेशा को काम में कठिनाइयां आ सकती हैं।

लव: रिश्तों में समझदारी बढ़ेगी।

धन: आज धन के बजट और बचत का ध्यान रखें।

स्वास्थ्य: अधिक कार्य से थकान हो सकती है।

7. तुला (Libra)

करियर: कार्यक्षेत्र में सफलता के नए रास्ते खुल सकते हैं।

लव: आप अपने साथी के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं।

धन: बाहरी क्षेत्र से धन की प्राप्ति हो सकती है।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान और योग करें।

उपाय: किसी गरीब को भोजन दें, इससे आपकी आत्मा को शांति मिलेगी।

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कार्यस्थल पर बदलाव के लिए तैयार रहें।

लव: रोमांटिक जीवन में सुख और संतोष मिलेगा

धन: आज अत्यधिक खर्च से बचें।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने के लिए समय-समय पर आराम करें।

उपाय: चांदी की चीज का दान करें, यह आपके जीवन में शुभ परिणाम लाएगा।

9. धनु (Sagittarius)

करियर: आज आपके कार्य में सफलता मिलेगी।

लव: प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी।

धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन किसी भी बड़े निवेश से पहले विचार करें।

स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन ज्यादा तनाव से बचें।

उपाय: ताजे फल का दान करें, इससे आपके जीवन में खुशियां आएंगी।

10. मकर (Capricorn)

करियर: कार्यस्थल पर आप अपनी मेहनत से सबको प्रभावित करेंगे।

लव: प्रेम संबंधों में कुछ तनाव हो सकता है।

धन: धन की स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन बचत पर ध्यान दें।

स्वास्थ्य: शरीर की थकावट को दूर करने के लिए पर्याप्त आराम करें।

उपाय: श्री गणेश जी की पूजा करें, यह आपको हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगा।

11. कुम्भ (Aquarius)

करियर: कार्यस्थल पर आपको अतिरिक्त मेहनत करनी होगी।

लव: आज प्रेमी एक-दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताएंगे।

धन: आज बढ़ते खर्चों पर ध्यान देना जरूरी है।

स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी, योग करें।

उपाय: घर के किसी भी कोने में दीपक जलाएं, यह सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा।

12. मीन (Pisces)

करियर: कार्यस्थल पर कुछ चुनौतियां भी आ सकती हैं।

लव: प्रेम संबंधों में समझदारी और सामंजस्य बना रहेगा।

धन: धन की स्थिति में सुधार होगा, लेकिन बचत पर ध्यान दें।

स्वास्थ्य: मन की शांति के लिए आज आराम करें।