कुंभ राशि में मंगल और राहु से बनेगा अंगारक योग, इन 5 राशियों के लिए अग्निपरीक्षा का समय

आकाशमंडल में ग्रहों की चाल एक ऐसी हलचल पैदा करने जा रही है, जो शांत बैठे समुद्र में तूफान लाने का माद्दा रखती है। अभी तक मकर राशि में गोचर कर रहे मंगल आगामी 23 फरवरी को कुंभ राशि में कदम रखेंगे, जहाँ मायावी राहु पहले से ही डेरा डाले हुए हैं। इन दोनों विस्फोटक ऊर्जाओं का मिलन 'अंगारक योग' को जन्म देगा। ज्योतिष की दुनिया में इस योग को एक दहकते हुए अंगारे के समान माना जाता है, जो न केवल व्यक्तिगत जीवन में क्रोध और दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ाता है, बल्कि वैश्विक स्तर पर युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं और तेज तूफानों के संकेत भी देता है। अगले 45 दिनों तक ब्रह्मांड की यह उथल-पुथल सभी राशियों को प्रभावित करेगी, लेकिन पांच राशियों के लिए यह किसी कड़े इम्तिहान से कम नहीं है। आइए जानते हैं किन पर बरसेगी इस अंगारे की तपिश।

मेष राशि: आवेश पर लगाएं लगाम

आपकी राशि के स्वामी मंगल स्वयं हैं, इसलिए इस योग का सीधा असर आपके स्वभाव पर दिखेगा। यह योग आपके लाभ और आय के घर में बन रहा है, जहाँ आपकी ऊर्जा तो चरम पर होगी, लेकिन जल्दबाजी और बेतहाशा गुस्सा आपके बने-बनाए काम बिगाड़ सकता है। निवेश या शेयर बाजार में हाथ आजमाने से पहले दस बार सोचें, क्योंकि एक गलत फैसला आर्थिक तनाव की गहरी खाई में धकेल सकता है।

सिंह राशि: रिश्तों की नाजुक डोर पर खतरा

सिंह जातकों के लिए यह योग सातवें भाव यानी साझेदारी और दांपत्य जीवन के क्षेत्र में सक्रिय हो रहा है। यहाँ मंगल और राहु की युति वैवाहिक जीवन में चिंगारी सुलगा सकती है। बिजनेस पार्टनर के साथ अनबन या धोखे की संभावना भी बनी हुई है। अपनी आय और खर्चों के बीच संतुलन बनाना आपके लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा, इसलिए अपनी वाणी और व्यवहार को संयम के सांचे में ढालना ही बुद्धिमानी होगी।

वृश्चिक राशि: घर की शांति को बचाना होगा

आपके चौथे भाव में बनने वाला यह अंगारक योग सुख-सुविधाओं और पारिवारिक शांति में खलल डाल सकता है। घर के भीतर छोटी-छोटी बातों पर तनाव के बादल छा सकते हैं। संपत्ति या धन को लेकर होने वाले विवादों में धैर्य का साथ न छोड़ें। हालांकि, अध्यात्म की ओर झुकाव आपको इस मानसिक उथल-पुथल से राहत दिला सकता है। पुराने अटके काम पूरे होने की धीमी उम्मीद अभी भी बाकी है।

मकर राशि: नकारात्मकता से लड़ने की चुनौती

आपकी कुंडली के धन और परिवार के भाव में यह योग बन रहा है, जो आपकी सोच पर नकारात्मकता का पहरा बिठा सकता है। आत्मविश्वास की कमी के कारण आप अपनी असली काबिलियत का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, जिससे नौकरी और व्यापार में बाधाएं आएंगी। आर्थिक मोर्चे पर उतार-चढ़ाव बना रहेगा और सेहत को लेकर भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। अपनों के साथ बात करते समय शब्दों का चयन बहुत संभलकर करें।

कुंभ राशि: खुद से ही जंग का समय

चूँकि यह योग आपकी ही राशि यानी लग्न में बन रहा है, इसलिए सबसे अधिक मानसिक दबाव आप पर ही रहेगा। स्वभाव में चिड़चिड़ापन और जिद आपके अपनों को आपसे दूर कर सकती है। अहंकार की भावना रिश्तों में दरार डाल सकती है और पैसों से जुड़ा कोई भी जोखिम इस समय भारी नुकसान दे सकता है। हाई ब्लड प्रेशर या नींद की कमी जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इस दौरान योग और ध्यान को अपना ढाल बनाएं।