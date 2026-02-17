मंगलवार, 17 फ़रवरी 2026
Written By Author डॉ. अभय गुप्ता
Last Modified: मंगलवार, 17 फ़रवरी 2026 (13:59 IST)

क्या वाहन नंबर का दुर्घटना से कोई संबंध है? यदि आपका संबंध इन नंबरों से है तो रहें सतर्क

Numerology for Vehicle Safety
Numerology for Vehicle Safety: अंक ज्योतिष के अनुसार प्रत्येक अंक अपनी विशिष्ट ऊर्जा और कंपन लेकर आता है। सभी अंकों का अपना महत्व होता है, किन्तु जब कोई विशेष अंक एक साथ आते हैं तो उनकी संयुक्त ऊर्जा जीवन में विशेष प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न कर सकती है।
 
अंक ज्योतिष के अनुसार वाहन दुर्घटना के लिए राहु (4), शनि (8) और मंगल (9) के मेल को गंभीर जोखिम के रूप में माना है, इन अंकों के मेल से उत्पन हुई ऊर्जा वाहन दुर्घटना के कारणों को उत्पन्न कर सकती है। आप सभी इन ग्रहों की ऊर्जा से उत्पन्न होने वाली समस्या को पहचान कर सुरक्षित वाहन चलाएं। आइए इन ग्रहों की ऊर्जा को एक–एक करके जानते हैं-
 
राहु (4) ग्रह भ्रम, अचानक घटित, होने वाली घटना को इंगित करता है, राहु वाहन चालक के निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करने के साथ चालक की एकाग्रता की कमी को भी प्रभावित करता है सामान्यतः अमावस्या के 2 दिन पहले और बाद में इस तरह की घटना अधिक होती है।
 
राहु वाहन में शॉर्ट सर्किट, हेडलाइट/इलेक्ट्रिकल विफलता की घटनाएं, तकनीकी खराबी, टायर फटना, 'अदृश्य बाधाओं,' अचानक वाहन के सामने कुछ आना जैसे अचानक गड्ढा आना या जानवर का सामने आना आदि जैसी घटना को करवाता है, जिसके फलस्वरूप दुर्घटना होने की संभावना बढ़ती है।
 
शनि (8) ग्रह लोहा, तेल, न्याय, अनुशासन, लंबे समय तक खिंचने वाले विवाद को इंगित करता है। शनि ग्रह वाहन चालक को आलस्य या अत्यधिक थकान को महसूस करवाता है। शनि वाहन के पीछे से टक्कर, ब्रेक फेल, क्लच संबंधी खराबी, भारी वाहनों से टक्कर आदि भी करवाता है। प्रायः यह देखा गया है की शनिवार और शाम के धुंधलके के समय यांत्रिक विफलता अधिक होती है। अतः सावधानी रखें। 
 
मंगल (9) ग्रह गति, अग्नि, क्रोध, तेज गति, जोखिम लेना जैसे कार्य करवाता है। गति और क्रोध के कारन चालक अपना संतुलन खो देता है, जिससे की मंगल आमने सामने से वाहन की टक्कर, तेज गति के कारण वाहन का पलट जाना जैसी दुर्घटना करवाता है। प्रायः यह देखा गया है कि दोपहर 12 से 3 बजे की चिलचिलाती धूप के दौरान टायर फटने या इंजन में आग लगने की घटनाएं भी अधिक होती है। अतः वाहन चलाते समय वाहन की गति और अपने क्रोध को नियंत्रण में रखकर सुरक्षित वाहन चलाएं।

किन लोगों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए?

यदि किसी व्यक्ति की जन्मतिथि, वाहन नंबर, मोबाइल नंबर या महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों में 4, 8 और 9 एक साथ आ रहा हो तो ऐसे व्यक्ति को अधिक सतर्क रहने की आवश्कता है।
 
यदि मूलांक या भाग्यांक में पहले से 4 और 8 या 8 और 4 हो और वर्ष या माह का अंक 9 हो, तो सतर्कता अत्यंत आवश्यक हो जाती है। जिनकी गाड़ी का नंबर में 489, 498, 849, 894, 984, 948 जैसे अंक आ रहे हो उन्हें भी अधिक सतर्क रहने की आवश्कता है।
 
अंक 4, 8 और 9 का संगम भय का विषय नहीं, बल्कि जागरूकता का संकेत है। अंक ज्योतिष हमें सावधानी और संतुलन का मार्ग दिखाता है। यह लेख आपको केवल जागरूक करने के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है यदि सही समय पर सतर्कता बरती जाए, तो संभावित दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : यह लेख अंकशास्त्र के सिद्धांतों और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। सड़क सुरक्षा पूरी तरह से यातायात नियमों के पालन, वाहन की स्थिति और सुरक्षित ड्राइविंग पर निर्भर करती है। अंक शास्त्र को वैज्ञानिक प्रमाण के रूप में नहीं, बल्कि वैकल्पिक सुरक्षा के दृष्टिकोण के रूप में देखा जान चाहिए। विस्तृत विश्लेषण के लिए किसी अनुभवी अंक ज्योतिषी से मार्गदर्शन प्राप्त करना उचित रहेगा।
 
