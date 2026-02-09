सोमवार, 9 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. ज्योतिष आलेख
  4. Phalgun amavasya 2026 timing n significance
Written By WD Feature Desk
Last Updated : सोमवार, 9 फ़रवरी 2026 (13:11 IST)

फाल्गुन मास की अमावस्या कब है, क्या है इसका महत्व, जानिए मुहूर्त और करें उपाय

अमावस्या पूजन से संबंधित फोटो
Phalguna Amavasya festival : फाल्गुन मास की अमावस्या हिन्दू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष फाल्गुन माह के अमावस्या तिथि को होती है। यह तिथि फरवरी और मार्च के बीच आती है। वर्ष 2026 में यह अमावस्या 17 फरवरी को है, जो कि मंगलवार को पड़ने के कारण भौमवती तथा दर्श अमावस्या के नाम से भी जानी जाएगी। बता दें कि 17 फरवरी 2026 को साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। अत: इस तिथि का महत्व अधिक बढ़ गया है।ALSO READ: February 2026 Festivals: फरवरी माह के प्रमुख व्रत एवं त्योहार
 
  • फाल्गुन अमावस्या का महत्व
  • फाल्गुन अमावस्या 2026 की तिथि और मुहूर्त
  • सूर्य ग्रहण का विशेष संयोग
  • पितृ तर्पण
  • दीपदान
  • दान और पुण्य कार्य
  • गायत्री मंत्र का जप
  • स्नान और व्रत
  • कर्ज मुक्ति के लिए उपाय
  • पीपल की पूजा
 

आइए यहां जानते हैं इसका महत्व, पूजन के मुहूर्त, तिथि और उपाय के बारे में विशेष जानकारी...

 

फाल्गुन अमावस्या का महत्व

 
फाल्गुन अमावस्या को विशेष रूप से पितरों के प्रति श्रद्धा और उन्हें तृप्त करने का दिन माना जाता है। इस दिन को पितृ अमावस्या भी कहते हैं। इसे पितरों के तर्पण और श्राद्ध करने का विशेष महत्व है। पितरों की आत्मा को शांति और मोक्ष प्राप्त करने के लिए इस दिन तर्पण और पूजा करना शुभ माना जाता है। यह दिन बुरे कर्मों से मुक्ति पाने, जीवन में शांति और सुख प्राप्त करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस दिन विशेष पूजा-अर्चना और उपायों से जीवन की परेशानियों से निजात मिलती है।
 

फाल्गुन अमावस्या 2026 की तिथि और मुहूर्त

 
फाल्गुन अमावस्या की तारीख- 17 फरवरी 2026, मंगलवार
 
अमावस्या तिथि प्रारंभ: 16 फरवरी 2026 को शाम 05:34 बजे से
 
अमावस्या तिथि समाप्त: 17 फरवरी 2026 को शाम 05:30 बजे तक
 
स्नान-दान का शुभ मुहूर्त: 17 फरवरी सुबह ब्रह्म मुहूर्त 05:16 से 06:07 बजे तक।
 

सूर्य ग्रहण का विशेष संयोग

17 फरवरी 2026, दिन मंगलवार को साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, जो कि वलयाकर सूर्य ग्रहण होगा। यह ग्रहण शाम 05:26 बजे से शुरू होकर 07:57 बजे तक रहेगा। हालांकि, यह ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा, इसलिए यहां इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा और आप बिना किसी संकोच के पूजा-पाठ व दान कर सकेंगे।
 

पूजा विधि:

 
* फाल्गुन अमावस्या के दिन प्रातः सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें।
* घर के मंदिर में दीपक जलाएं और भगवान से अपने पितरों के लिए आशीर्वाद और शांति की कामना करें।
* यदि संभव हो तो पितरों का नाम लेकर उन्हें तर्पण दें, उनका श्राद्ध करें।
* गायत्री मंत्र का जाप करें और गरीबों को दान करें।
 

फाल्गुन अमावस्या के उपाय:

 

1. पितृ तर्पण

इस दिन पितरों के लिए तर्पण और श्राद्ध कर्म करना शुभ रहता है। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और जीवन में खुशहाली आती है। इस दिन कई धार्मिक और आध्यात्मिक क्रियाएं की जाती हैं।
 

2. दीपदान

अमावस्या की रात को दीप जलाना विशेष फलदायक होता है। यह अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का प्रतीक है और जीवन में सकारात्मकता लाता है।
 

3. दान और पुण्य कार्य

इस दिन गरीबों को वस्त्र, अन्न, या धन का दान करना पुण्य और सुख का कारण बनता है। यह दिन दान का भी विशेष महत्व रखता है।
 

4. गायत्री मंत्र का जप

फाल्गुन अमावस्या को गायत्री मंत्र का जाप करने से मानसिक शांति और सुख की प्राप्ति होती है। यह मंत्र दिव्य ऊर्जा का संचार करता है और जीवन में सफलता दिलाने में मदद करता है।
 

5. स्नान और व्रत

इस दिन विशेष रूप से गंगा या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना शुभ माना जाता है। यदि ऐसा संभव न हो, तो घर पर गंगाजल या पवित्र जल से स्नान करना भी लाभकारी होता है।

 

6. कर्ज मुक्ति के लिए उपाय

चूंकि फाल्गुन अमावस्या के दिन मंगलवार है, इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को चमेली के तेल का दीपक व सिंदूर अर्पित करें।
 

7. पीपल की पूजा

अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की जड़ में कच्चा दूध और जल अर्पित करें। शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे पितृ दोष और शनि दोष शांत होते हैं।
 
फाल्गुन अमावस्या का दिन विशेष रूप से तामसिक दोषों से मुक्ति पाने का अवसर है। अगर आप इस दिन पूजा और उपाय सही तरीके से करते हैं, तो यह आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आता है।

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Phalgun Festivals List 2026 : हिंदू कैलेंडर का अंतिम माह, फाल्गुन मास, जानिए इसका महत्व और व्रत त्योहारों की लिस्ट
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
शबरी की भक्ति से रामराज्य का मार्ग

शनि की साढ़ेसाती का 3 राशियों पर कैसा रहेगा प्रभाव, 2 राशियों पर ढैय्या का क्या होगा असर?

शनि की साढ़ेसाती का 3 राशियों पर कैसा रहेगा प्रभाव, 2 राशियों पर ढैय्या का क्या होगा असर?ज्योतिषीय नियमों के अनुसार, शनि जिस राशि में होते हैं, उससे एक घर पहले और एक घर बाद वाली राशि पर साढ़ेसाती रहती है। वहीं, शनि से चतुर्थ और अष्टम स्थान वाली राशियों पर ढैय्या का प्रभाव होता है। चलिए जानते हैं कि किन अन्य राशियों पर शनि की ढैया और साढ़ेसाती का प्रभाव है और किस तरह इससे बचा जा सकता है।

Next PM after Modi:नरेंद्र मोदी के बाद पीएम कुर्सी की जंग अब सिर्फ 2 लोगों के बीच

Next PM after Modi:नरेंद्र मोदी के बाद पीएम कुर्सी की जंग अब सिर्फ 2 लोगों के बीचModi after next pm: राजनीति में यह सवाल हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। वर्तमान में (फरवरी 2026), नरेंद्र मोदी ही भारत के प्रधानमंत्री हैं और उनकी सरकार का तीसरा कार्यकाल चल रहा है। उनके बाद कौन प्रधानमंत्री बनेगा, यह पूरी तरह से भविष्य के चुनाव परिणामों और राजनीतिक घटनाक्रमों पर निर्भर करता है। विभिन्न सर्वे (जैसे 'मूड ऑफ द नेशन' 2026), ज्योतिष और राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, कुछ प्रमुख नाम अक्सर चर्चा में रहते हैं।

February 2026 Festivals: फरवरी माह के प्रमुख व्रत एवं त्योहार

February 2026 Festivals: फरवरी माह के प्रमुख व्रत एवं त्योहारHindu calendar February 2026:फरवरी 2026 धार्मिक दृष्टि से बेहद पावन महीना इस महीने में माघी पूर्णिमा, महाशिवरात्रि पर्व, भौमवती अमावस्या आदि पर्व हिंदू धर्म में भक्ति, समर्पण और पुण्य प्राप्ति के लिए मनाए जाते हैं तथा फरवरी के ये पर्व मानसिक शांति, स्वास्थ्य लाभ, पापों से मुक्ति और जीवन में सकारात्मक परिणाम लाने में सहायक माने जाते हैं।

बृहस्पति का इस वर्ष 2026 में 3 राशियों में होगा गोचर, किस राशि को क्या मिलेगा, कौन होगा परेशान

बृहस्पति का इस वर्ष 2026 में 3 राशियों में होगा गोचर, किस राशि को क्या मिलेगा, कौन होगा परेशानबृहस्पति (गुरु) का गोचर ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह एक राशि में लगभग 12 से 13 महीने तक रहते हैं। गुरु को भाग्य, संतान, धन, धर्म और ज्ञान का कारक माना जाता है। साल 2026 में गुरु का गोचर बहुत ही खास है क्योंकि वे अपनी उच्च राशि (Exalted Sign) में प्रवेश करेंगे।

महाशिवरात्रि का त्योहार कब मनाया जाएगा, 15 या 16 फरवरी 2026?

महाशिवरात्रि का त्योहार कब मनाया जाएगा, 15 या 16 फरवरी 2026?Mahashivratri 2026: साल 2026 में महाशिवरात्रि का महापर्व 15 फरवरी 2026, रविवार को मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। चूँकि मुख्य पूजा मध्यरात्रि (निशीथ काल) में होती है, इसलिए 15 फरवरी की रात ही शिव साधना के लिए सबसे उत्तम है।

और भी वीडियो देखें

फाल्गुन मास की अमावस्या कब है, क्या है इसका महत्व, जानिए मुहूर्त और करें उपाय

फाल्गुन मास की अमावस्या कब है, क्या है इसका महत्व, जानिए मुहूर्त और करें उपायPhalgun Amavasya 2026: प्रतिवर्ष आने वाली फाल्गुन मास की अमावस्या हिंदू धर्म में विशेष स्थान रखती है क्योंकि यह हिंदू वर्ष की अंतिम अमावस्याओं में से एक होती है। वर्ष 2026 में फाल्गुन अमावस्या पर सूर्य ग्रहण और मंगलवार को पड़ने वाली इस भौमवती अमावस्या का दुर्लभ संयोग बन रहा है।

शनि और मंगल का मीन के मैदान पर होगा युद्ध, 5 राशियां होंगी विजेता

शनि और मंगल का मीन के मैदान पर होगा युद्ध, 5 राशियां होंगी विजेताConjunction of Saturn and Mars in 2026: मीन राशि में शनि और मंगल के बीच होगा शक्तिशाली युद्ध। जानिए कौन-सी 5 राशियां बनेंगी विजेता और किनके जीवन में आएंगे बड़े बदलाव।

Janaki Jayanti 2026: जानकी जयंती 2026: सीताष्टमी पर जानें पूजा का शुभ मुहूर्त, विधि और व्रत का महत्व

Janaki Jayanti 2026: जानकी जयंती 2026: सीताष्टमी पर जानें पूजा का शुभ मुहूर्त, विधि और व्रत का महत्वGoddess Sita birth anniversary: जानकी जयंती, जिसे सीता जयंती या सीताष्टमी भी कहा जाता है, माता सीता के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आता है। 2026 में यह तिथि 9 फरवरी, दिन सोमवार को पड़ रही है। अत: आज माता सीता का जन्मोत्सव पर्व मनाया जाएगा।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (09 फरवरी, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (09 फरवरी, 2026)Today 09 February 2026 horoscope in Hindi : आज 09 फरवरी 2026, सोमवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

09 February Birthday: आपको 9 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

09 February Birthday: आपको 9 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!09 February Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 09 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com