February 2026 Festivals 2026: फरवरी माह के प्रमुख व्रत एवं त्योहार

February 2026 vrat list: फरवरी का महीना भारतीय जनमानस के लिए आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। साल 2026 में फरवरी का आगमन रवि पुष्य नक्षत्र जैसे दुर्लभ और शुभ संयोग के साथ हो रहा है, जो समृद्धि के द्वार खोलता है। इस माह में जहाँ एक ओर महाशिवरात्रि पर महादेव की भक्ति का सैलाब उमड़ेगा, वहीं बसंत पंचमी के अवसर पर विद्या की देवी मां सरस्वती की आराधना से प्रकृति और जीवन में नए उत्साह का संचार होगा। इसके साथ ही, माघ पूर्णिमा, विजया एकादशी और कुंभ संक्रांति जैसे पावन अवसर इस महीने को दान-पुण्य और व्रत-अनुष्ठान के लिए विशेष बनाते हैं।

आइए जानते हैं फरवरी 2026 के उन प्रमुख व्रत और त्योहारों की पूरी सूची, जो आपके जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य लाएंगे।

01 फरवरी (रविवार): माघ पूर्णिमा-पवित्र नदियों में स्नान और दान का महापर्व तथा रवि पुष्य नक्षत्र खरीदारी और नए कार्यों की शुरुआत के लिए श्रेष्ठ। 1 फरवरी को पूर्णिमा के साथ ही माघ मास के पवित्र स्नान का समापन होगा, जिसे मोक्षदायक माना जाता है। साथ ही संत रविदास जी की जयंती मनाई जाएगी।

5 फरवरी (गुरुवार): गणेश अंगारकी चतुर्थी- संकटों से मुक्ति के लिए भगवान गणेश का विशेष व्रत।

13 फरवरी (शुक्रवार): विजया एकादशी व्रत- शत्रुओं पर विजय और कार्यों में सफलता की प्राप्ति हेतु। तथा सूर्य कुंभ संक्रांति सूर्य का कुंभ राशि में प्रवेश, पितृ तर्पण के लिए शुभ।

14 फरवरी (शनिवार): सौर फाल्गुन मास प्रा. शनि प्रदोष व्रत (कृष्ण पक्ष)- शिव-शक्ति की कृपा प्राप्ति का दिन।

15 फरवरी (रविवार): महाशिवरात्रि- शिव और शक्ति के मिलन का महापर्व। साल की सबसे बड़ी शिवरात्रि इस बार फरवरी के मध्य में पड़ रही है। शिव भक्त इस दिन उपवास रखकर रात्रि जागरण करते हैं।

16 फरवरी (सोमवार): फाल्गुन अमावस्या- पितृ दोष शांति और तर्पण के लिए महत्वपूर्ण।

19 फरवरी (गुरुवार): रमजान मास, रोजा प्रा., फुलरिया दोज, रामकृष्ण परमहंस ज और गुरु गोलवलकर ज.।

21 फरवरी (शनिवार): विनायकी चतुर्थी। 24 फरवरी (मंगलवार): होलाष्टक प्रारंभ।