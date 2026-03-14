Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (16 मार्च, 2026)

1. मेष (Aries)
Today 16 March horoscope in Hindi 2026 : करियर: सोमवार को काम का जोश हाई रहेगा।
लव: पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा होगी।
धन: आज पुराना फंसा हुआ पैसा मिलने की उम्मीद है।
स्वास्थ्य: आंखों में थकान महसूस हो सकती है।
2. वृषभ (Taurus)
करियर: ऑफिस में आपके काम की सराहना होगी।
लव: प्रेमी छोटी बातों पर बहस करने से बचें।
धन: आज खर्चों की अधिकता बनी रहेगी।
स्वास्थ्य: गले से जुड़ी समस्या हो सकती है।
उपाय: दूध और चावल का दान करें।
3. मिथुन (Gemini)
करियर: मल्टीटास्किंग के कारण तनाव हो सकता है।
लव: लव पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करेंगे।
धन: बड़े सामान की खरीदारी करते समय बजट का ध्यान रखें।
स्वास्थ्य: नींद पूरी न होने से चिड़चिड़ापन हो सकता है।
उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।
4. कर्क (Cancer)
करियर: सोमवार आपके लिए सफलता भरा रहेगा।
लव: पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा।
धन: कारोबार तथा संपत्ति संबंधी कार्यों में फायदा होगा।
स्वास्थ्य: पेट खराब होने की सकता हो सकती है।
उपाय: 'ॐ सों सोमाय नमः' का जाप करें।
5. सिंह (Leo)
करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता की परीक्षा हो सकती है।
लव: ईगो के कारण लव लाइफ में दरार आ सकती है।
धन: जोखिम भरे सौदों के लिए दिन सही नहीं है।
स्वास्थ्य: खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे।
उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें।
6. कन्या (Virgo)
करियर: रिसर्च और एनालिसिस से जुड़े लोगों को बड़ी उपलब्धि मिल सकती है।
लव: सिंगल लोगों के जीवन में बदलाव होगा।
धन: आकस्मिक धन लाभ की संभावना है।
स्वास्थ्य: नाक या त्वचा संबंधी एलर्जी हो सकती है।
7. तुला (Libra)
करियर: आपके टीम वर्क से प्रोजेक्ट के लक्ष्य समय पर पूरे होंगे।
लव: जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा।
धन: आर्थिक रूप से दिन मध्यम है।
स्वास्थ्य: पीठ अथवा पेट दर्द की समस्या हो सकती है।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
8. वृश्चिक (Scorpio)
करियर: सहकर्मियों के साथ कार्यस्थल पर राजनीति का शिकार हो सकते हैं।
लव: पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें।
धन: रुका हुआ पैसा मिलने में समय लगेगा।
स्वास्थ्य: पाचन संबंधी शिकायत हो सकती है।
उपाय: शिव चालीसा का पाठ करें।
9. धनु (Sagittarius)
करियर: दिन प्रगतिशील है। आय के नए स्रोत बनेंगे।
लव: लव लाइफ में मधुरता रहेगी।
धन: निवेश के लिए नए अवसर मिलेंगे।
स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द में राहत मिलेगी।
उपाय: गरीबों को काला कंबल या वस्त्र दान करें।
10. मकर (Capricorn)
करियर: सोमवार को काम का बोझ अधिक रहेगा।
लव: दांपत्य जीवन में कुछ तनाव हो सकता है।
धन: अचानक खर्च आने से बजट बिगड़ सकता है।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव के कारण कमजोरी महसूस हो सकती है।
उपाय: भगवान शिव को सफेद फूल चढ़ाएं।
11. कुंभ (Aquarius)
करियर: कार्यप्रणाली में सुधार से आपकी मेहनत रंग लाएगी।
लव: पार्टनर के साथ रिश्ता मजबूत होगा।
धन: नया व्यापार शुरू करने के लिए समय शुभ है।
स्वास्थ्य: अपनी आंखों का खास ध्यान रखें।
उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।
12. मीन (Pisces)
करियर: ऑफिस में आपकी नई पहचान बनेगी।
लव: लव लाइफ में नया उत्साह महसूस करेंगे।
धन: कारोबार में रुका हुआ धन वापस मिलेगा।
स्वास्थ्य: माइग्रेन हो तो स्क्रीन टाइम कम करें।