बुधवार, 28 जनवरी 2026
Written By WD Feature Desk
Last Updated : बुधवार, 28 जनवरी 2026 (16:39 IST)

February Monthly Horoscope 2026: फरवरी माह 2026 का मासिक राशिफल, जानिए 12 राशियों का क्या होगा हाल

12 राशियों के मासिक राशिफल से संबंधित सुंदर फोटो
February 2026 Monthly Horoscope: फरवरी 2026 का महीना ज्योतिषीय दृष्टि से कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ रहा है। यह महीना प्रेम, करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में नए अवसर और कुछ चुनौतियां भी प्रदान करेगा। इस दौरान ग्रहों की चाल विशेष रूप से शुक्र, बुध और शनि के प्रभाव को दर्शाएगी, जिससे कई राशियों के जीवन में निर्णायक मोड़ आ सकते हैं।
 

अगर आप जानना चाहते हैं कि फरवरी 2026 में आपकी राशि का भविष्य कैसा रहेगा, तो यह मासिक राशिफल आपके लिए बेहद उपयोगी है...

 
 

1. मेष (Aries)

मेष राशि के लिए फरवरी 2026 करियर और धन को लेकर थोड़ा उलझा रह सकता है। इस महीने कार्यक्षेत्र में बदलाव की संभावना है। कुछ लोगों को अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने का समय है। कहीं अच्छी जॉब हेतु उच्च अधिकारियों से सहायता मिल सकती है। इस माह व्यापारी वर्ग तथा नौकरीपेशा मानसिक तनाव से बचें, क्योंकि काम का दबाव बढ़ सकता है। अत: पर्याप्त आराम करें और सेहत का ध्यान रखें। इस समयावधि में जीवनसाथी तथा प्रेमिका के साथ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन संवाद से समस्याओं का समाधान होगा। यदि आपने फरवरी माह में अपनी ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग किया तो परिणाम अनुकूल हो सकते हैं। घर-परिवार में बड़ों की सेहत का ध्यान रखना होगा। आपको सलाह दी जाती हैं कि इस माह धैर्य बनाए रखें।
 

2. वृष (Taurus)

 
वृषभ राशि वालों को इस महीने करियर में पदोन्नति और धन पाने नए अवसर मिल सकते हैं। कारोबारियों की वित्तीय स्थिति बेहतर रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, लेकिन अधिक काम के कारण थकावट हो सकती है। पारिवारिक जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। फरवरी 2026 में आप जीवनसाथी से सामंजस्य बनाए रखें। छात्र वर्ग की शिक्षा और यात्रा के लिए यह समय शुभ रहेगा। माता-पिता की सेहत पर इस माह खर्च हो सकता है। शेयर मार्केट में निवेश के लिए समय ठीक है। फरवरी में लव मैरिज के इच्छुक जातक, प्रेमीजन परिवारजन की सहमति से विवाह बंधन में बंध सकते हैं।
 

3. मिथुन (Gemini)

 
मिथुन राशि वालों के लिए इस महीने करियर में कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। कारोबार कर रहे जातक धन पाने की कोशिश करेंगे, लेकिन किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में जल्दबाजी न करें। फरवरी 2026 में आप स्वास्थ्य या सेहत का ध्यान रखें, खासकर पेट और पाचन तंत्र की समस्याओं से बचने के जरूरत होगी। इस महीने आप रिश्तों में समझदारी और सामंजस्य बनाए रखेंगे, फिर भी प्रेम जीवन में उतार-चढ़ाव आ सकते हैं। छात्र वर्ग अपनी रचनात्मकता का उपयोग कर सकते हैं, और नई योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए यह अच्छा समय है। कुल मिलाकर मिथुन राशि के लिए फरवरी ठीक ही कहा जा सकता हैं।
 

4. कर्क (Cancer)

 
फरवरी 2026 में कर्क राशि के जातकों को करियर और धन को लेकर कार्यस्थल पर चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन आप अपने संघर्षों को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। व्यावसायिक निर्णयों में सावधानी बरतें। इस समय आप मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें, क्योंकि तनाव बढ़ सकता है। इस माह परिवार के साथ समय बिताने का भरपूर अवसर मिलेगा, लेकिन किसी के साथ विवाद से बचें। कर्क राशि के लिए यह महीना आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए अनुकूल साबित होगा। इस माह माता की सेहत का ध्यान रखें तथा छोटे शिशुओं को लेकर सचेत रहें। निवेश से बचना इस समयावधि में लाभकारी होगा।
 

5. सिंह (Leo)

 
सिंह राशि वालों फरवरी के माह में कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा और आपको उच्च अधिकारियों का समर्थन मिलेगा। वित्तीय स्थिति मजबूत होगी, लेकिन खर्चों में वृद्धि हो सकती है। इस माह जीवनसाथी की सेहत में सुधार होगा, लेकिन आप मानसिक शांति बनाए रखें, अधिक चिंतित न हो। प्रेम जीवन में भी सामंजस्य रहेगा तथा परिवार के साथ संबंध मजबूत होंगे। छात्रों के लिए यह समय कार्य में कुछ रचनात्मकता लाने का है। कारोबार में यदि किसी समस्या में उलझे हुए हैं तो ध्यान और मेडिटेशन को प्राथमिकता देना लाभकारी रहेगा। शेयर मार्केट से जुड़े लोग सफल रहेंगे।ALSO READ: Holi: बरसाना में गड़ा होली का डांडा, ब्रज में शुरू हुआ 40 दिनों का रंग और प्रेम उत्सव
 

6. कन्या (Virgo)

 
कन्या राशि वालों के लिए फरवरी 2026 करियर, धन और नौकरी में सफलता का समय है। उच्च अधिकारियों से सराहना मिल सकती है। व्यापारी वर्ग की वित्तीय स्थिति स्थिर रहेगी। स्वयं के स्वास्थ्य में मामूली परेशानियां हो सकती हैं, विशेषकर मानसिक थकान। इससे बचने हेतु योग को जीवन में अपनाएं। विद्यार्थी वर्ग तथा जन्मस्थान से बाहर जाने के इच्छुक लोगों को शिक्षा और यात्रा से जुड़े मामलों में अच्छे परिणाम मिलेंगे। प्रेमी तथा जीवनसाथी के साथ कुछ संवाद की आवश्यकता है। रिश्तों में संकोच न करते हुए खुलकर बातचीत करें।
 

7. तुला (Libra)

 
तुला राशि वालों इस महीने आपके लिए नौकरी या व्यवसाय में अच्छा अवसर आ सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन खर्चों को नियंत्रण में रखें। कारोबारी जातक को अचानक अच्छे धनलाभ की संभावना बनती दिखाई दे रही है। फरवरी 2026 में आप मानसिक शांति बनाए रखें, और स्वस्थ जीवनशैली अपनाएं। क्योंकि इस महीने शारीरिक थकावट, चिंता तथा किसी रोग से परेशानी हो सकती है। आपके प्रेम संबंध, परिवार और दोस्तों के साथ अच्छे रिश्ते रहेंगे। हालांकि, कुछ छोटे मतभेद हो सकते हैं। इस समयावधि में निजी जीवन में बदलाव के संकेत हैं, लेकिन यह आपके लिए सकारात्मक होगा।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

 
वृश्चिक राशि हे‍तु करियर और धन को लेकर 2026 अच्छा रहने वाला है। व्यापाररत लोगों को उनके प्रयासों से इस महीने व्यावसायिक क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। पैसों के मामले में फायदा होगा, लेकिन निवेश करते समय सावधानी बरतना होगी। नौकरीपेशा हेतु भी यह समय ठीक ही रहेगा, कार्यस्थल पर शांति बनी रहेगी। इस समय माता की सेहत पर ध्यान दें, खासकर पुराने रोगों के प्रति सचेत रहें। फरवरी में परिवार के साथ यात्रा का योग बन रहा है। इस महीने रोमांस में चल रहे रिश्तों में थोड़ी चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन समझदारी से हल निकल सकता है।
 
 

9. धनु (Sagittarius)

 
धनु राशि वाले जातकों को इस माह करियर में स्थिरता बनी रहेगी, और आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। कारोबार में भी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। फरवरी के महीने प्रेम जीवन में उन्नति होगी। तथा पारिवारिक जीवन में भी शांति रहेगी। फरवरी 2026 में विद्यार्थियों के लिए बाहरी क्षेत्र से शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। इस समय आप मानसिक शांति बनाए रखें और किसी भी प्रकार के तनाव से बचें। माता-पिता तथा संतान की सेहत के लेकर कुछ परेशानी आ सकती है, जिसे आप सुलझा भी लेंगे। इस महीने आपको अन्यत्र स्थानों से नौकरी हेतु नए अवसर मिल सकते हैं जो आपके व्यक्तिगत विकास में मदद करेंगे।
 

10. मकर (Capricorn)

 
फरवरी 2026 में मकर राशि के जातकों कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आपका परिश्रम आपको अच्छे परिणाम देगा। इस महीने कारोबार के आर्थिक दृष्टिकोण से भी समय अच्छा रहेगा। कारोबार में बढ़ोतरी के साथ-साथ धन बचत के भी प्लान बनेंगे। परिवारजन के किसी सदस्य के सेहत में उतार-चढ़ाव हो सकता हैं, लेकिन सतर्क रहें। उचित समय पर डॉक्टरी सलाह लेना उचित रहेगा। प्रेम जीवन में जीवनसाथी के साथ कुछ पारिवारिक मुद्दों पर खास चर्चा हो सकती है, लेकिन समाधान मिल जाएगा। यह वक्त खुद को नए दृष्टिकोण से देखने का समय है, आत्ममूल्यांकन करें और निरंतर आगे बढ़ें, यही फरवरी माह की सीख हैं।
 

11. कुंभ (Aquarius)

 
कुंभ राशि वाले जातकों को फरवरी 2026 में कार्यक्षेत्र में कुछ उतार-चढ़ाव हो सकते हैं, लेकिन आप उसे आसानी से संभाल लेंगे। व्यापारी वर्ग में धन की स्थिति स्थिर रहेगी। कारोबार अच्छा चलेगा तथा बचत भी होगी। नया वाहन या मकान भी इस माह आप खरीद सकते हैं। सेहत के लिहाज से कामकाज की जिम्मेदारी बढ़ने के कारण आपको मानसिक थकान हो सकती है, इसलिए आराम करें और स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता दें। आपको सलाह दी जाती है कि इस महीने अपनी कार्य दिशा और उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करें तो भविष्य उज्ज्वल हो सकता है। इस महीने पारिवारिक रिश्तों में कुछ तनाव हो सकता है, लेकिन खुले संवाद से समस्याओं का समाधान होगा।
 

12. मीन (Pisces)

 
मीन राशि वालों फरवरी माह में आपके व्यावसायिक जीवन में सुधार होगा। नौकरीपेशा जातकों को उच्च अधिकारियों से मदद मिल सकती है। आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना मिश्रित रहेगा। इस महीने परिवार और मित्रों से अच्छे संबंध बनाए रखें। प्रेम जीवन में सामंजस्य तथा शांति बनी रहेगी। फरवरी 2026 के पहले सप्ताह में आप अपने सेहत का ध्यान रखें और किसी प्रकार की दुर्घटना से बचें। छात्र वर्ग हेतु यात्रा और अध्ययन के लिए यह समय उपयुक्त है। शेयर मार्केट में निवेश तथा प्रॉपर्टी खरीदने के योग भी इस महीने बन रहे हैं। कुल मिलाकार माह ठीक कहा जा सकता है।

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Numerology Horoscope: साप्ताहिक अंक राशिफल: 26 जनवरी से 1 फरवरी, 2026, नए अवसरों और सफलता का समय
 
