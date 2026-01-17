19 to 25 January 2026 Weekly Horoscope: साप्ताहिक राशिफल, जानें 12 राशियों का करियर, धन, प्रेम और स्वास्थ्य

19 to 25 January 2026 Horoscope: साल 2026 की शुरुआत के बाद हम जनवरी माह के तीसरे सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं। 19 से 25 जनवरी 2026 तक का समय आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव और अवसर लेकर आ सकता है। क्या आपके सितारे आपके पक्ष में हैं, या इस सप्ताह आपको कुछ नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? साप्ताहिक राशिफल के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आने वाला सप्ताह आपके करियर, स्वास्थ्य, रिश्तों और व्यक्तिगत जीवन के लिए कैसा रहेगा। अब हम जानते हैं कि 19 से 25 जनवरी 2026 तक का समय प्रत्येक राशि के लिए कैसे साबित होगा।

साप्ताहिक राशिफल (19 से 25 जनवरी 2026)

मेष (21 मार्च–20 अप्रैल)

धन से जुड़े मामलों में संयम जरूरी है। जरूरत से ज्यादा जानकारी साझा करने से अनचाहा ध्यान आकर्षित हो सकता है। प्रेम संबंधों में समझदारी और संवेदनशीलता से सामंजस्य बढ़ेगा। भावनाओं का सम्मान होने पर भरोसा मजबूत होता है। कार्यस्थल पर कभी-कभी सुस्ती या चिड़चिड़ापन आ सकता है, लेकिन सकारात्मक सोच से काम की गति बनी रहेगी। ग्रामीण इलाके की यात्रा रोजमर्रा के दबाव से राहत देगी। जमीन खरीद से जुड़े दस्तावेजी काम में प्रगति जारी है। ऑफिस में सतर्क रहना जरूरी रहेगा। स्पष्ट सीमाएं आपकी अधिकार भावना को सुरक्षित रखेंगी। इस सप्ताह करीबी परिवारजनों के साथ समय बिताने से मन में सुकून और अपनापन महसूस होगा। भावनात्मक स्थिरता बनी रहेगी और आत्मविश्वास को सहारा देगी।

शुभ अंक: 8

शुभ रंग: पर्पल

वृषभ (21 अप्रैल–20 मई)

सप्ताह की शुरुआत शांत और हल्के माहौल में हो सकती है। कई अच्छे बदलाव एक साथ दिखाई देंगे। युवा वर्ग का रुझान रचनात्मक कामों या मार्केटिंग से जुड़े क्षेत्रों की ओर बढ़ सकता है। किसी भी व्यापारिक साझेदारी से पहले अच्छी तरह जांच करना जरूरी रहेगा, क्योंकि जल्दबाजी आगे चलकर परेशानी दे सकती है। प्रेम जीवन में छोटे प्रयास और स्वाभाविक अपनापन रिश्ते में ताजगी लाएगा। सेहत के लिए फिटनेस और सहनशक्ति पर ध्यान देना फायदेमंद रहेगा। परिवार के बड़े सदस्यों से मतभेद संभव हैं, इसलिए थोड़ा संयम और दूरी शांति बनाए रखेगी। बार-बार यात्रा करने से थकान महसूस हो सकती है। विवाद से जुड़ी संपत्ति के मामलों से दूर रहना बेहतर रहेगा। अचानक होने वाले बदलाव आपको आपके लंबे समय के लक्ष्यों की सही दिशा दिखा सकते हैं।

शुभ अंक: 18

शुभ रंग: पीच

मिथुन (21 मई–21 जून)

इस साप्ताहिक अवधि में सहकर्मियों को नए और बेहतर विचारों के लिए प्रेरित करने से काम तेजी से आगे बढ़ेगा और आपकी नेतृत्व क्षमता सभी के सामने आएगी। दोस्तों और अपने लोगों से मिलना खुशी देगा और मन हल्का महसूस होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहने से भविष्य की योजनाओं पर सोच-विचार करना आसान रहेगा। निवेश या काम के विस्तार से जुड़े सुझाव व्यावहारिक लग सकते हैं। प्रेम जीवन में कोई नया और रोचक अनुभव मन को आकर्षित कर सकता है। हर बात में ज्यादा सावधानी बरतने से प्रगति रुक सकती है, इसलिए खुले मन से चीजों को अपनाना फायदेमंद रहेगा।

शुभ अंक: 1

शुभ रंग: क्रीम

कर्क (22 जून–22 जुलाई)

टीम पर विश्वास रखने से काम तेजी से होगा और आपकी लीडरशिप साफ नजर आएगी। खर्चों को संभालकर चलने से बचत बढ़ेगी। प्यार के रिश्ते में साथी का अपनापन नजदीकियां बढ़ाएगा। रोजमर्रा की सही दिनचर्या से सेहत ठीक रहेगी और मन शांत रहेगा। यात्रा की पहले से तैयारी करने पर सब कुछ आसानी से पूरा होगा। बच्चों की छोटी बातों को धैर्य से समझना फायदेमंद रहेगा। बिजनेस से जुड़ी प्रॉपर्टी में निवेश के अच्छे अवसर सामने आ सकते हैं। पुराने कानूनी मामलों में धीरे-धीरे साफ तस्वीर बनने लगेगी। अनुशासित छात्र पढ़ाई में अच्छा करेंगे। कुल मिलाकर यह सप्ताह प्रगति और निजी जीवन में संतुलन बनाए रखने वाला रहेगा।

शुभ अंक: 11

शुभ रंग: सिल्वर

सिंह (23 जुलाई–23 अगस्त)

आपकी काम संभालने की क्षमता और तकनीकी समझ इस सप्ताह आपके प्रोफेशनल इमेज को बेहतर बनाएगी। खर्चों पर नियंत्रण रखने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। प्रेम जीवन में सार्थक बातचीत से रिश्ते में और नजदीकियां आएंगी। नया एक्सरसाइज रूटीन अपनाने से सेहत में सुधार महसूस होगा। माता-पिता की सेहत पर थोड़ा ध्यान देना जरूरी रहेगा। काम या आराम के मकसद से शहर से बाहर की यात्रा मन को तरोताजा करेगी। अनुकूल लोन विकल्प प्रॉपर्टी से जुड़ी योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। स्टूडेंट्स पढ़ाई के समय को बेहतर ढंग से मैनेज कर पाएंगे। कई जिम्मेदारियों के बीच भी पसंदीदा कामों के लिए समय निकल आएगा। कुल मिलाकर यह सप्ताह तरक्की के साथ भावनात्मक संतुलन बनाए रखने का संकेत देता है।

शुभ अंक: 18

शुभ रंग: ऑरेंज

कन्या (24 अगस्त–23 सितंबर)

अनुभवी लोगों की सलाह से करियर में धीरे-धीरे आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। मां के लिए अपनाया गया घरेलू या हर्बल उपाय राहत दे सकता है। आर्थिक योजनाएं अच्छी दिखेंगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जांच करना जरूरी होगा। प्रेम जीवन में साथी के छोटे इशारे गहरी भावनाओं का एहसास कराएंगे। इम्युनिटी और मन की शांति पर ध्यान देने से सेहत बेहतर रहेगी। किसी सहकर्मी के साथ की गई यात्रा सुखद होने के साथ कुछ नया सिखाएगी। संयुक्त संपत्ति में निवेश करते समय जल्दबाजी से बचना सही रहेगा। रिसर्च से जुड़े लोग अपने काम में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। अपनी बात भरोसे के साथ रखने से रिश्तों में समझ और मजबूती आएगी।



शुभ अंक: 4

शुभ रंग: पर्पल

तुला (24 सितंबर–23 अक्टूबर)

यह सप्ताह आपके लिए अच्छे संकेत लेकर आएगा। शारीरिक रूप से मुश्किल हालात को आप आसानी से संभाल लेंगे। घर में किसी खुशी के मौके से बुजुर्ग प्रसन्न रहेंगे। व्यापार में दूरगामी योजनाएं फायदेमंद साबित हो सकती हैं। प्रेम जीवन में भावनाएं साफ न होने से थोड़ी उलझन रहेगी, इसलिए खुलकर बातचीत करना जरूरी होगा। खुद का ध्यान रखने से दिनभर ताजगी बनी रहेगी। पहाड़ों की यात्रा करते समय सावधानी बरतें। व्यावसायिक निवेश में तुरंत लाभ न दिखे तो संयम रखें। पढ़ाई और सीखने के क्षेत्र में नए विचार आगे बढ़ने में मदद करेंगे। आपकी मददगार सोच की सराहना होगी।

शुभ अंक: 8

शुभ रंग: व्हाइट

वृश्चिक (24 अक्टूबर–22 नवंबर)

इस सप्ताह घर की सजावट या किसी छोटे सुधार पर समय देने से मन को सुकून मिलेगा। जरूरत के समय आर्थिक मदद करने से आपसी रिश्तों में भरोसा बढ़ेगा। जीवनसाथी का साथ आपके आत्मविकास में सहारा बनेगा। नियमित और संतुलित दिनचर्या रखने से सेहत ठीक बनी रहेगी। कार्यस्थल पर जूनियर स्टाफ के साथ गलतफहमी सुलझाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन धैर्य रखने से आपकी पकड़ मजबूत होगी। आरामदायक और शानदार यात्रा से नई ऊर्जा मिलेगी। विदेश में संपत्ति में निवेश आकर्षक लग सकता है, पर फैसला सोच-समझकर लें। पढ़ाई करने वाले समय पर तैयारी करेंगे तो अच्छे नतीजे मिलेंगे। दोस्तों से खुलकर बात करने पर कई उलझनें सुलझ जाएंगी।

शुभ अंक: 6

शुभ रंग: ब्राउन

धनु (23 नवंबर–21 दिसंबर)

यह सप्ताह जोश और व्यस्तता से भरा रहेगा। माता-पिता से रिश्तों को सुधारने की कोशिश घर में अपनापन बढ़ाएगी। टीम में तालमेल की कमी के कारण काम की रफ्तार थोड़ी धीमी हो सकती है। समय रहते बजट की योजना बनाने से अनावश्यक तनाव से बचाव होगा। प्रेम जीवन में साथ बिताया गया वक्त रिश्ते को और गहरा बनाएगा। सेहत के मामले में जरूरत से ज्यादा करने से बचना फायदेमंद रहेगा। किसी रोमांचक यात्रा का प्रस्ताव मन को खुश कर सकता है। संपत्ति के बढ़ते दाम पुराने प्लॉट बेचने में लाभ दिला सकते हैं। विद्यार्थी ध्यान लगाकर पढ़ाई करेंगे तो विषयों की समझ बेहतर होगी। भावनाओं पर नियंत्रण रखना पूरे सप्ताह सहायक रहेगा।

शुभ अंक: 22

शुभ रंग: रेड

मकर (22 दिसंबर–21 जनवरी)

इस सप्ताह सहयोग और तालमेल के साथ काम करना फायदेमंद रहेगा। सही योजना से घर की जिम्मेदारियां आसानी से पूरी होंगी। व्यापार से जुड़े निर्णय सोच-समझकर लें। प्रेम संबंधों में भावनाओं को संतुलित रखना जरूरी होगा। पर्याप्त आराम करने से सेहत अच्छी बनी रहेगी। यात्रा से मन को खुशी मिलेगी। संपत्ति बेचने के मामलों में जल्दबाजी से बचें। विद्यार्थी अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ेंगे। पहल करने की आपकी आदत नए विचारों को आगे बढ़ाने में मदद करेगी।

शुभ अंक: 8

शुभ रंग: ब्लू

कुंभ (22 जनवरी–19 फरवरी)

इस सप्ताह कुछ सुखद और अचानक होने वाली बातें मन को हल्का और प्रसन्न रखेंगी। कार्यस्थल पर यदि आप अपनी निर्णय लेने की शैली में बदलाव करेंगे, तो काम पहले से अधिक सहज हो जाएगा। पारिवारिक मामलों को समझदारी से सुलझाने में सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति संतुलित और मजबूत बनी रहेगी। समान विचारों वाले व्यक्ति से मुलाकात प्रेम जीवन में मधुरता बढ़ाएगी। बेहतर दिनचर्या अपनाने से स्वास्थ्य में सकारात्मक बदलाव नजर आएगा। लंबी यात्रा में सावधानी और सही योजना रखना आवश्यक रहेगा। रसोई से जुड़े निवेश आगे चलकर लाभ दे सकते हैं। गहन और सार्थक चर्चाएं मानसिक संतोष प्रदान करेंगी।

शुभ अंक: 1

शुभ रंग: पिंक

मीन (20 फरवरी–20 मार्च)

आपके संपर्क आपको प्रभावशाली लोगों से जोड़ने में मदद करेंगे। आपका सकारात्मक रवैया परिवार के लिए प्रेरणादायक बनेगा। आर्थिक मौके अनुकूल दिखाई देंगे और सही समय पर लाभ मिल सकता है। प्रेम संबंधों में साफ बातचीत जरूरी रहेगी, क्योंकि लिए गए फैसले आगे की दिशा तय करेंगे। व्यावहारिक सोच अपनाने से जीवन में स्थिरता बनी रहेगी। खुशियों पर ध्यान देने से सेहत में भी सुधार महसूस होगा। यात्रा की योजनाओं में थोड़ा लचीलापन रखना आपके हित में रहेगा। पारिवारिक संपत्ति से जुड़े मामलों में समझदारी और संतुलन जरूरी होगा। पढ़ाई में नया नजरिया आपकी समझ को और तेज करेगा। आपके प्रयासों की सराहना का समय भी नजदीक है।

शुभ अंक: 9

शुभ रंग: सिल्वर