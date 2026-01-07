बुधवार, 7 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. वसंत पंचमी
  4. Basant Panchami 2026 Date
Written By WD Feature Desk
Last Updated : बुधवार, 7 जनवरी 2026 (11:17 IST)

Basant Panchami 2026: वर्ष 2026 में बसंत पंचमी का त्योहार कब मनाए जाएगा

Basant Panchami 2026
Basant Panchami Puja 2026 : बसंत पंचमी का दिन ज्ञान, विद्या और कला के प्रति सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक है। यह त्योहार न केवल ऋतु परिवर्तन के साथ प्रकृति के सौंदर्य को सेलिब्रेट करता है, बल्कि विद्यार्थियों, शिक्षकों और कलाकारों के लिए एक विशेष दिन होता है।ALSO READ: Vrat And Festival 2026: वर्ष 2026 के प्रमुख व्रत-त्योहार, जानें सालभर की सूची
 
हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी मनाई जाती है और यह खासतौर पर सरस्वती पूजा के रूप में भी प्रसिद्ध है, जिसे विद्यार्थियों द्वारा अपने ज्ञान और शिक्षा के लिए मनाया जाता है। इस दिन का विशेष महत्व है क्योंकि यह ऋतु परिवर्तन का प्रतीक होता है और वसंत ऋतु के आगमन को दर्शाता है, जब प्रकृति में हरियाली और रंग-बिरंगे फूल खिलते हैं। 
 
वर्ष 2026 में बसंत पंचमी का त्योहार 23 जनवरी 2026, दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह दिन अबूझ मुहूर्त होता है, जो कि शुभ मांगलिक विवाह और नए कार्य शुरू करने के लिए अतिशुभ माना गया है, जिसमें मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है। 

 इस अवसर पर आप इस लेख में दिए गए तिथि और मुहूर्त का पालन करके इस दिन की पूजा को सही तरीके से और अधिक शुभ बना सकते हैं।
 
बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा मुहूर्त 2026: Basant Panchami Muhurat 2026
माघ शुक्ल पंचमी तिथि का प्रारम्भ- 23 जनवरी 2026 को 02:28 ए एम बजे से, 
पंचमी तिथि समाप्त- 24 जनवरी 2026 को 01:46 ए एम बजे पर होगा।
 
बसंत पंचमी शुक्रवार, जनवरी 23, 2026 को मनाई जाएगी।
बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजन का मुहूर्त- 07:13 ए एम से 12:33 पी एम तक।
कुल अवधि- 05 घंटे 20 मिनट्स
 
बसंत पंचमी मध्याह्न का क्षण- 12:33 पी एम पर।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: इस वर्ष के व्रत-त्योहार (2026)
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

मकर संक्रांति पर बन रहे हैं शुभ योग, 3 राशियों को मिलेगा आशीर्वाद

मकर संक्रांति पर बन रहे हैं शुभ योग, 3 राशियों को मिलेगा आशीर्वादMakar Sankranti 2026: वर्ष 2026 में मकर संक्रांति का पर्व बहुत ही विशेष होने वाला है, क्योंकि इस दिन कई दुर्लभ और शुभ संयोग बन रहे हैं। वर्ष 2026 में मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी। ज्योतिष गणना के अनुसार, इस बार ग्रहों की स्थिति साधकों और दान-पुण्य करने वालों के लिए अत्यंत फलदायी रहेगी। मकर संक्रांति 2026 के मुख्य शुभ योग और विवरण नीचे दिए गए हैं।

Magh Maas: माघ माह का महत्व और पौराणिक कथा

Magh Maas: माघ माह का महत्व और पौराणिक कथाMagh Maas Katha 2026: माघ माह न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आध्यात्मिक उन्नति, धार्मिक क्रियाएं और पुण्य लाभ के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस माह में किए गए कार्य व्यक्ति के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं और पवित्रता की प्राप्ति होती है।

न्याय का प्रतीक घंटा: क्यों बजाते हैं घंटी और क्या महत्व है इसका?

न्याय का प्रतीक घंटा: क्यों बजाते हैं घंटी और क्या महत्व है इसका?Ganti and ghanta: भारतीय संस्कृति और मंदिर विज्ञान में घंटी का स्थान केवल एक वाद्य यंत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांडीय नाद और चेतना का प्रतीक है। प्राचीन काल में जहाँ मंदिरों में यह भक्ति का माध्यम थी, उपस्थिति की सूचना है। वहीं राजमहलों के द्वार पर लगा 'न्याय का घंटा' राजा और प्रजा के बीच सीधे संवाद का सेतु हुआ करता था।

Year 2026 predictions: रौद्र संवत्सर में होगा महासंग्राम, अपनी अपनी जगह कर लें सुरक्षित

Year 2026 predictions: रौद्र संवत्सर में होगा महासंग्राम, अपनी अपनी जगह कर लें सुरक्षितभविष्यवाणी 2026: नए वर्ष में घट सकती हैं देश और दुनिया में ये घटनाएं

भविष्य मालिका की भविष्‍यवाणी 2026, 7 दिन और रात का गहरा अंधेरा

भविष्य मालिका की भविष्‍यवाणी 2026, 7 दिन और रात का गहरा अंधेराbhavishya malika 2026: ओडिशा के संत अच्युतानंद दास जी द्वारा रचित 'भविष्य मालिका' को लेकर वर्ष 2025 से लेकर 2032 तक के लिए कई गंभीर और चौंकाने वाली भविष्यवाणियां की गई हैं। मालिका के अनुसार, यह कालखंड 'कलियुग' के अंत और 'सतयुग' के आगमन के बीच के संधिकाल का एक अत्यंत कठिन चरण माना जा रहा है।

और भी वीडियो देखें

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (07 जनवरी, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (07 जनवरी, 2026)Today Rashifal 07 January 2026 | कैसा रहेगा आज 07 जनवरी 2026 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार बुधवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी...

मकर संक्रांति पर 23 साल बाद दुर्लभ संयोग, भूत जाति बाघ पर सवार है, जून तक रहना होगा संभलकर

मकर संक्रांति पर 23 साल बाद दुर्लभ संयोग, भूत जाति बाघ पर सवार है, जून तक रहना होगा संभलकरmakar sankranti 2026: 23 साल बाद मकर संक्रांति पर एकादशी के संयोग के साथ ही अन्य कई दुर्लभ योग संयोग बन रहे हैं। इस वर्ष मकर संक्रांति 'भूत' जाति की है, जिनका वाहन 'बाघ' और उप-वाहन 'घोड़ा' है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब संक्रांति का वाहन और स्वरूप इतना आक्रामक होता है, तो इसका सीधा प्रभाव समाज के ऊपरी ढांचे पर पड़ता है।

07 January Birthday: आपको 7 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

07 January Birthday: आपको 7 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!07 January Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 07 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

भोगी पंडिगाई पर किस देवता की होती है पूजा?

भोगी पंडिगाई पर किस देवता की होती है पूजा?Bhogi Pandigai 2026: भोगी पंडिगाई, जो दक्षिण भारत विशेषकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पोंगल और मकर संक्रांति उत्सव के पहले दिन मनाया जाता है, मुख्य रूप से भगवान इंद्र को समर्पित है। पोंगल के पहले दिन को 'भोगी' के रूप में मनाया जाता है। यह दिन घर की सफाई, नए युग की शुरुआत और नई शुरुआत के लिए समर्पित है। घरों के बाहर सुंदर रंगोलियां (कोलम) बनाई जाती हैं। इस बार यह पर्व 13 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा।

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 07 जनवरी 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 07 जनवरी 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय07 January 2026 Today Shubh Muhurat : ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 07 जनवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com