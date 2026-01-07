Basant Panchami 2026: वर्ष 2026 में बसंत पंचमी का त्योहार कब मनाए जाएगा
हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी मनाई जाती है और यह खासतौर पर सरस्वती पूजा के रूप में भी प्रसिद्ध है, जिसे विद्यार्थियों द्वारा अपने ज्ञान और शिक्षा के लिए मनाया जाता है। इस दिन का विशेष महत्व है क्योंकि यह ऋतु परिवर्तन का प्रतीक होता है और वसंत ऋतु के आगमन को दर्शाता है, जब प्रकृति में हरियाली और रंग-बिरंगे फूल खिलते हैं।
वर्ष 2026 में बसंत पंचमी का त्योहार 23 जनवरी 2026, दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह दिन अबूझ मुहूर्त होता है, जो कि शुभ मांगलिक विवाह और नए कार्य शुरू करने के लिए अतिशुभ माना गया है, जिसमें मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है।
इस अवसर पर आप इस लेख में दिए गए तिथि और मुहूर्त का पालन करके इस दिन की पूजा को सही तरीके से और अधिक शुभ बना सकते हैं।
बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा मुहूर्त 2026: Basant Panchami Muhurat 2026
माघ शुक्ल पंचमी तिथि का प्रारम्भ- 23 जनवरी 2026 को 02:28 ए एम बजे से,
पंचमी तिथि समाप्त- 24 जनवरी 2026 को 01:46 ए एम बजे पर होगा।
बसंत पंचमी शुक्रवार, जनवरी 23, 2026 को मनाई जाएगी।
बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजन का मुहूर्त- 07:13 ए एम से 12:33 पी एम तक।
कुल अवधि- 05 घंटे 20 मिनट्स
बसंत पंचमी मध्याह्न का क्षण- 12:33 पी एम पर।
