Basant Panchami 2026: वर्ष 2026 में बसंत पंचमी का त्योहार कब मनाए जाएगा

Basant Panchami Puja 2026 : बसंत पंचमी का दिन ज्ञान, विद्या और कला के प्रति सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक है। यह त्योहार न केवल ऋतु परिवर्तन के साथ प्रकृति के सौंदर्य को सेलिब्रेट करता है, बल्कि विद्यार्थियों, शिक्षकों और कलाकारों के लिए एक विशेष दिन होता है।

हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी मनाई जाती है और यह खासतौर पर सरस्वती पूजा के रूप में भी प्रसिद्ध है, जिसे विद्यार्थियों द्वारा अपने ज्ञान और शिक्षा के लिए मनाया जाता है। इस दिन का विशेष महत्व है क्योंकि यह ऋतु परिवर्तन का प्रतीक होता है और वसंत ऋतु के आगमन को दर्शाता है, जब प्रकृति में हरियाली और रंग-बिरंगे फूल खिलते हैं।

वर्ष 2026 में बसंत पंचमी का त्योहार 23 जनवरी 2026, दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह दिन अबूझ मुहूर्त होता है, जो कि शुभ मांगलिक विवाह और नए कार्य शुरू करने के लिए अतिशुभ माना गया है, जिसमें मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है।





इस अवसर पर आप इस लेख में दिए गए तिथि और मुहूर्त का पालन करके इस दिन की पूजा को सही तरीके से और अधिक शुभ बना सकते हैं।

बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा मुहूर्त 2026: Basant Panchami Muhurat 2026 माघ शुक्ल पंचमी तिथि का प्रारम्भ- 23 जनवरी 2026 को 02:28 ए एम बजे से,

पंचमी तिथि समाप्त- 24 जनवरी 2026 को 01:46 ए एम बजे पर होगा। बसंत पंचमी शुक्रवार, जनवरी 23, 2026 को मनाई जाएगी।

बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजन का मुहूर्त- 07:13 ए एम से 12:33 पी एम तक। कुल अवधि- 05 घंटे 20 मिनट्स