सोमवार, 5 जनवरी 2026
  धर्म-संसार
  ज्योतिष
  ज्योतिष आलेख
  4. Important Festivals and Fasts of New Year 2026
Written By WD Feature Desk

Vrat And Festival 2026: वर्ष 2026 के प्रमुख व्रत-त्योहार, जानें सालभर की सूची

Hindu Calendar 2026
Festivals and Pujas Celebrated in New Year: नववर्ष 2026 का आगमन सभी के जीवन में नई उम्मीदों और खुशियों के साथ हो गया है। हर नया साल विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक अवसरों के साथ आता है, जो हमें न केवल एक नई शुरुआत का एहसास कराते हैं, बल्कि हमें अपनी आस्था और परंपराओं के साथ जोड़ते हैं।ALSO READ: Jupiter Transit 2026: नववर्ष 2026 में गुरु किन जातकों के विवाह में बनेंगे बाधक
 
नववर्ष 2026 के दौरान भारत और दुनिया भर में कई विशेष व्रत और त्योहार मनाए जाएंगे, जिनका पालन लोग अपने धार्मिक विश्वासों के अनुसार करते हैं। ये व्रत और त्योहार न केवल एकात्मता और खुशी का प्रतीक होते हैं, बल्कि इनसे समाज में भाईचारा, प्रेम और समृद्धि की भावना भी फैलती है।

इस लेख में, हम नववर्ष 2026 के दौरान जनवरी से दिसंबर तक मनाए जाने वाले प्रमुख व्रत और त्योहारों के बारे में चर्चा करेंगे...
 
जनवरी 2026:
 
लोहड़ी पर्व: 13 जनवरी, मंगलवार।
मकर संक्रांति,: 14 जनवरी, बुधवार।
पोंगल,: 14 जनवरी, बुधवार।
गुप्त नवरात्रि: 19 जनवरी, सोमवार।
बसंत पंचमी, सरस्वती प्रकटोत्सव: 23 जनवरी, शुक्रवार।
मां नर्मदा जयंती: 25 जनवरी, रविवार।
 
*****
 
फरवरी 2026:
 
महाशिवरात्रि पर्व: 15 फरवरी, रविवार।
रमजान मास प्रारंभ: 19 फरवरी, गुरुवार।
होलाष्टक प्रारंभ: 24 फरवरी, मंगलवार।
 
*****
 
मार्च 2026:
 
4 मार्च, बुधवार: होली/ धुलेंड़ी  
8 मार्च, रविवार: रंगपंचमी 
8 मार्च, रविवार: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस
19 मार्च, गुरुवार: गुड़ीपड़वा, 
19 मार्च, गुरुवार: चैत्र नवरात्रि प्रारंभ
20 मार्च, शुक्रवार: चेटीचंड
27 मार्च, शुक्रवार: श्रीराम नवमी
31 मार्च, मंगलवार: भगवान महावीर जयंती
 
*****
 
अप्रैल 2026:
 
2 अप्रैल, गुरुवार: श्री हनुमान जयंती
3 अप्रैल, शुक्रवार: गुड फ्राइडे
5 अप्रैल, रविवार: ईस्टर संडे
14 अप्रैल, मंगलवार: बैसाखी पर्व
20 अप्रैल, सोमवार: परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया
23 अप्रैल, गुरुवार: गंगा सप्तमी
30 अप्रैल, गुरुवार: नृसिंह जयंती
 
*****
 
मई 2026:
 
1 मई, शुक्रवार: बुद्ध पूर्णिमा
16 मई, शनिवार: शनि जयंती, वट सावित्री अमावस्या
17 मई, रविवार: पुरुषोत्तम/ अधिमास मास प्रारंभ
28 मई, गुरुवार: बकरीद
 
*****
 
जून 2026: 
 
17 जून, बुधवार: मोहर्रम मास प्रारंभ
21 जून, रविवार: अंतरराष्ट्रीय योग दिवस
29 जून, सोमवार: वट सावित्री पूर्णिमा
 
*****
 
जुलाई 2026:
 
14 जुलाई, मंगलवार: हलहारिणी, अमावस्या
15 जुलाई, बुधवार: गुप्त नवरात्रि आरंभ
16 जुलाई, गुरुवार: जगन्नाथ रथयात्रा
25 जुलाई, शनिवार: देवशयनी, हरिशयनी एकादशी
29 जुलाई, बुधवार: गुरु पूर्णिमा
 
*****
 
अगस्त 2026:
 
3 अगस्त, सोमवार: श्रावण सोमवार: व्रत प्रारंभ
12 अगस्त, बुधवार: हरियाली अमावस्या
15 अगस्त, शनिवार: हरियाली तीज
17 अगस्त, सोमवार: नागपंचमी
26 अगस्त, बुधवार: मिलाद-उन-नबी, ओणम पर्व
28 अगस्त, शुक्रवार: रक्षाबंधन पर्व, राखी
 
*****
 
सितंबर 2026:
 
4 सितंबर, शुक्रवार: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी
14 सितंबर, सोमवार: हरितालिका तीज
14 सितंबर, सोमवार: श्री गणेश स्थापना, गणेशोत्सव
22 सितंबर, मंगलवार: डोल ग्यारस
25 सितंबर, शुक्रवार: अनंत चतुर्दशी 
27 सितंबर, रविवार: श्राद्ध पक्ष प्रारंभ
 
*****
 
अक्टूबर 2026
 
11 अक्टूबर, रविवार: शारदीय नवरात्रि प्रारंभ
20 अक्टूबर, मंगलवार: विजयादशमी, दशहरा
25 अक्टूबर, रविवार: शरद पूर्णिमा
29 अक्टूबर, गुरुवार: करवा चौथ व्रत
 
*****
 
नवंबर 2026:
 
6 नवंबर, शुक्रवार: धनतेरस 
7 नवंबर, शनिवार: धनवंतरी जयंती, हनुमान प्रकटोत्सव, रूप चतुर्दशी, नरक चौदस
8 नवंबर, रविवार: दीपावली पर्व, महालक्ष्मी पूजन
9 नवंबर, सोमवार: अन्नकूट महोत्सव, गोवर्द्धन पूजा 
11 नवंबर, बुधवार: भाई दूज पर्व
13 नवंबर, शुक्रवार: छठ पूजा प्रारंभ
18 नवंबर, बुधवार: अक्षय नवमी
20 नवंबर, शुक्रवार: देवउठनी एकादशी, तुलसी विवाह
24 नवंबर, मंगलवार: गुरुनानक जयंती
 
*****
 
दिसंबर 2026: 
 
1 दिसंबर, मंगलवार: कालभैरव जयंती
14 दिसंबर, सोमवार: विवाह पंचमी
20 दिसंबर, रविवार: मोक्षदा एकादशी, गीता जयंती
23 दिसंबर, बुधवार: दत्तात्रेय जयंती
25 दिसंबर, शुक्रवार: मैरी क्रिसमस
 
*****
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Adhik Maas: नववर्ष 2026 में होगा 'अधिकमास', जानिए क्या होता है?
 
Magh Mela 2026: माघ मेले के संबंध में 10 दिलचस्प बातें

Magh Mela 2026: माघ मेले के संबंध में 10 दिलचस्प बातेंMagh Mela 2026: माघ मेला भारत के सबसे पवित्र और प्राचीन धार्मिक उत्सवों में से एक है, जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज (संगम) में हर साल आयोजित होता है। प्रयागराज में 3 जनवरी 2026 से 15 फरवरी तक माघ मेले का आयोजन होगा। इस मेले का महत्व भी कुंभ मेले की तरह ही होता है। यहाँ माघ मेले से जुड़ी 10 दिलचस्प बातें दी गई हैं।

भविष्य मालिका की भविष्‍यवाणी 2026, 7 दिन और रात का गहरा अंधेरा

भविष्य मालिका की भविष्‍यवाणी 2026, 7 दिन और रात का गहरा अंधेराbhavishya malika 2026: ओडिशा के संत अच्युतानंद दास जी द्वारा रचित 'भविष्य मालिका' को लेकर वर्ष 2025 से लेकर 2032 तक के लिए कई गंभीर और चौंकाने वाली भविष्यवाणियां की गई हैं। मालिका के अनुसार, यह कालखंड 'कलियुग' के अंत और 'सतयुग' के आगमन के बीच के संधिकाल का एक अत्यंत कठिन चरण माना जा रहा है।

नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी 2026, सात महीने का भीषण युद्ध सहित 6 बड़ी भविष्यवाणियां

नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी 2026, सात महीने का भीषण युद्ध सहित 6 बड़ी भविष्यवाणियांNostradamus prophecies for 2026: फ्रांसीसी भविष्यवक्ता मिशेल डी नास्त्रेदमस की 16वीं शताब्दी की पुस्तक 'लेस प्रोफेटिज' (Les Propheties) के आधार पर साल 2026 के लिए कई डरावनी भविष्यवाणियां की जा रही हैं। जानकारों ने उनकी कविताओं (क्वाट्रेंस) का विश्लेषण कर 2026 के लिए निम्नलिखित मुख्य संकेत दिए हैं। हालांकि हर साल उनकी भविष्यवाणियां चर्चा में रहती हैं लेकिन नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां पहेलियों और प्रतीकों में लिखी गई हैं। इनकी कोई भी व्याख्या अंतिम नहीं है और वैज्ञानिक रूप से इनका कोई ठोस आधार नहीं होता।

Magh Mela 2026: माघ मेले में जा रहे हैं तो जानिए क्या करें और क्या नहीं

Magh Mela 2026: माघ मेले में जा रहे हैं तो जानिए क्या करें और क्या नहीं2026 Magh Mela : माघ मेला एक पवित्र और धार्मिक अवसर है, जो हर साल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित होता है। यह मेला खासकर हिन्दू धर्म के अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण होता है, खासकर उन लोगों के लिए जो आस्था और तर्पण के लिए संगम में स्नान करते हैं। यदि आप माघ मेला जा रहे हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है।

जनवरी माह 2026 में कैसा रहेगा 12 राशियों का राशिफल

जनवरी माह 2026 में कैसा रहेगा 12 राशियों का राशिफलJanuary 2026: जनवरी 2026 एक नए साल की शुरुआत है और ज्योतिषीय दृष्टि से यह महीना कई बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। ग्रहों की स्थिति के अनुसार, सभी 12 राशियों के लिए यह महीना मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। यहाँ आपकी राशि के अनुसार जनवरी 2026 का संक्षिप्त राशिफल दिया गया है।

Sankashti Ganesh Chaturthi 2026, कब है साल की पहली संकष्टी गणेश चतुर्थी, जानें महत्व, पूजा विधि और मुहूर्त

Sankashti Ganesh Chaturthi 2026, कब है साल की पहली संकष्टी गणेश चतुर्थी, जानें महत्व, पूजा विधि और मुहूर्तSankashti Ganesh puja 2026: संकष्टी गणेश चतुर्थी एक अत्यधिक शुभ और पवित्र दिन है, जो हर महीने आती है, लेकिन 2026 की पहली संकष्टी गणेश चतुर्थी 06 जनवरी को है। यह दिन भगवान गणेश से हर प्रकार के संकट से मुक्ति पाने, सुख-समृद्धि की प्राप्ति और स्वास्थ्य में सुधार के लिए बहुत लाभकारी है। गणेश जी की पूजा विधि का पालन करके इस दिन के पुण्य का लाभ उठाना चाहिए।

Numerology Horoscope 2026: अंक शास्त्र साप्ताहिक राशिफल 05 से 11 जनवरी: जानें आपके लिए इस सप्ताह का भविष्यफल

Numerology Horoscope 2026: अंक शास्त्र साप्ताहिक राशिफल 05 से 11 जनवरी: जानें आपके लिए इस सप्ताह का भविष्यफलJanuary 2026 Numerology Horoscope: इस सप्ताह आपको कोई नया विचार/जबाबदारी आपके सामने आएगी। वरिष्ठों से बातचीत करने में ध्यान रखें। आय स्थिर रहेगी, पर अचानक खर्च संभव हो सकता है। निवेश सोच-समझकर करें। सेहत में छोटी मोटी समस्या रह सकती है। रिश्ते में अहंकार के कारण टकराव संभव है।

Som Pushya Nakshatra: सोम पुष्य नक्षत्र का संयोग, क्या करें और क्या नहीं

Som Pushya Nakshatra: सोम पुष्य नक्षत्र का संयोग, क्या करें और क्या नहींSom Pushya Nakshatra: सोम पुष्य नक्षत्र का संयोग एक बहुत ही शुभ अवसर माना जाता है। यह नक्षत्र विशेष रूप से स्वास्थ्य, समृद्धि, और परिवारिक जीवन के लिए लाभकारी माना जाता है। इस दौरान कुछ विशेष कार्य करने से विशेष फल प्राप्त होते हैं। वर्ष 2026 में पहले पुष्य नक्षत्र का संयोग सोमवार, 5 जनवरी को बना है, जिसे सोम पुष्य नक्षत्र के नाम से जाना जाएगा।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (05 जनवरी, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (05 जनवरी, 2026)Today 05 January 2026 horoscope in Hindi| कैसा रहेगा आज 05 जनवरी 2026 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार सोमवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी।
