शनि का बुध के रेवती नक्षत्र में गोचर, इन 3 राशियों के लिए बनेंगे लाभ और तरक्की के अवसर

ज्योतिषीय गणना के अनुसार शनि के इस नक्षत्र परिवर्तन का कुछ राशियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि वास्तविक फल जन्मकुंडली में शनि की स्थिति और अन्य ग्रहों के प्रभाव पर निर्भर करता है। 17 मई 2026 से शनि ग्रह रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं जहां वे 9 अक्टूबर 2026 तक रहेंगे। शनि 27 जुलाई 2026 से वक्री हैं। 2 जुलाई को वे रेवती के दूसरे पद में पहुंचे थे और वक्री गति के कारण 20 अगस्त 2026 को वापस रेवती के प्रथम पद में प्रवेश करेंगे। रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध हैं और इसके अधिदेवता पूषण माने जाते हैं। रेवती राशि चक्र का 27वां और अंतिम नक्षत्र है, जो मीन राशि में स्थित है। शनि जब बुध के नक्षत्र में आते हैं, तो यह कई राशियों के जीवन से संघर्ष को कम करके भाग्य का द्वार खोल देता है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार इन राशियों को लाभ के अवसर मिल सकते हैं।

1. सिंह राशि

शनि आपकी राशि से आठवें भाव में रहेंगे। सामान्यतः यह स्थिति बहुत आसान नहीं मानी जाती, लेकिन शनि की धीमी गति के कारण पुराने मामलों को व्यवस्थित करने, कर्ज/दायित्वों को संभालने और लंबे समय से अटके कामों को धीरे-धीरे पूरा करने के अवसर मिल सकते हैं। करियर में अचानक बड़े लाभ की बजाय स्थायी और अनुशासित प्रगति पर जोर रहेगा। निवेश में जल्दबाजी से बचना बेहतर होगा।

2. धनु राशि

धनु राशि के लिए शनि का रेवती नक्षत्र में गोचर चौथे भाव से संबंधित मामलों को प्रभावित करेगा। संपत्ति, मकान, वाहन और पारिवारिक सुख से जुड़े मामलों में गतिविधियां बढ़ सकती हैं। लंबे समय से संपत्ति संबंधी कोई योजना अटकी है तो उसे आगे बढ़ाने का अवसर मिल सकता है। नौकरी और कारोबार में भी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन मेहनत का परिणाम मिलने की संभावना रहेगी। धनु राशि को इस गोचर में सबसे अच्छे व्यावहारिक लाभ वाले समूहों में रखा जा सकता है।

3. मकर राशि

मकर राशि के स्वामी स्वयं शनि हैं। रेवती नक्षत्र में शनि का गोचर आपकी राशि से तीसरे भाव में होगा। यह साहस, पराक्रम, प्रयास, छोटे भाई-बहन और संचार से जुड़े विषयों को सक्रिय कर सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी, कारोबार में नए संपर्क और किसी पुराने प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करने के अवसर मिल सकते हैं। खासकर जो लोग लंबे समय से किसी काम के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, उन्हें धीरे-धीरे सफलता मिलने की संभावना बनती है।