  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. नक्षत्र
  4. shani-gochar-revati-nakshatra-2026-3-rashiyon-ko-labh
Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Tuesday, 18 August 2026 (12:54 IST)

शनि का बुध के रेवती नक्षत्र में गोचर, इन 3 राशियों के लिए बनेंगे लाभ और तरक्की के अवसर

shani revati nakshatra
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Tue, 18 Aug 2026 (12:54 IST)
google-news
ज्योतिषीय गणना के अनुसार शनि के इस नक्षत्र परिवर्तन का कुछ राशियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि वास्तविक फल जन्मकुंडली में शनि की स्थिति और अन्य ग्रहों के प्रभाव पर निर्भर करता है। 17 मई 2026 से शनि ग्रह रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं जहां वे 9 अक्टूबर 2026 तक रहेंगे। शनि 27 जुलाई 2026 से वक्री हैं। 2 जुलाई को वे रेवती के दूसरे पद में पहुंचे थे और वक्री गति के कारण 20 अगस्त 2026 को वापस रेवती के प्रथम पद में प्रवेश करेंगे। रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध हैं और इसके अधिदेवता पूषण माने जाते हैं। रेवती राशि चक्र का 27वां और अंतिम नक्षत्र है, जो मीन राशि में स्थित है। शनि जब बुध के नक्षत्र में आते हैं, तो यह कई राशियों के जीवन से संघर्ष को कम करके भाग्य का द्वार खोल देता है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार इन राशियों को लाभ के अवसर मिल सकते हैं।

1. सिंह राशि

शनि आपकी राशि से आठवें भाव में रहेंगे। सामान्यतः यह स्थिति बहुत आसान नहीं मानी जाती, लेकिन शनि की धीमी गति के कारण पुराने मामलों को व्यवस्थित करने, कर्ज/दायित्वों को संभालने और लंबे समय से अटके कामों को धीरे-धीरे पूरा करने के अवसर मिल सकते हैं। करियर में अचानक बड़े लाभ की बजाय स्थायी और अनुशासित प्रगति पर जोर रहेगा। निवेश में जल्दबाजी से बचना बेहतर होगा।
 

2. धनु राशि

धनु राशि के लिए शनि का रेवती नक्षत्र में गोचर चौथे भाव से संबंधित मामलों को प्रभावित करेगा। संपत्ति, मकान, वाहन और पारिवारिक सुख से जुड़े मामलों में गतिविधियां बढ़ सकती हैं। लंबे समय से संपत्ति संबंधी कोई योजना अटकी है तो उसे आगे बढ़ाने का अवसर मिल सकता है। नौकरी और कारोबार में भी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन मेहनत का परिणाम मिलने की संभावना रहेगी। धनु राशि को इस गोचर में सबसे अच्छे व्यावहारिक लाभ वाले समूहों में रखा जा सकता है।

3. मकर राशि

मकर राशि के स्वामी स्वयं शनि हैं। रेवती नक्षत्र में शनि का गोचर आपकी राशि से तीसरे भाव में होगा। यह साहस, पराक्रम, प्रयास, छोटे भाई-बहन और संचार से जुड़े विषयों को सक्रिय कर सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी, कारोबार में नए संपर्क और किसी पुराने प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करने के अवसर मिल सकते हैं। खासकर जो लोग लंबे समय से किसी काम के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, उन्हें धीरे-धीरे सफलता मिलने की संभावना बनती है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
Budh Gochar 2026: बुध का सिंह राशि में गोचर, जानिए 12 राशियों पर क्या होगा असर

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधान

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधानवृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 3 राशि के लोगों को 12 अगस्त तक रहना होगा सावधान। चलिए जानते हैं कि किन राशि 3 राशियों को रहना होगा सावधान।

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्म

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्मदेकार्त के जीवन का सबसे बड़ा ध्येय यह था कि दर्शनशास्त्र को भी गणित (Mathematics) की तरह सटीक, अकाट्य और संदेह से परे बनाया जाए। वे एक ऐसा सार्वभौमिक सत्य खोजना चाहते थे, जिस पर कोई भी प्रश्नचिह्न न लगा सके। इसी विचार ने बुद्धिवाद (Rationalism) की नींव रखी। आइए, देकार्त के इस अद्भुत दार्शनिक चिंतन के 4 प्रमुख स्तंभों को गहराई से समझते हैं।

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाव

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाववृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। ज्योतिष की दुनिया में एक बड़ा हलचल भरा मोड़ आ चुका है- बुध ग्रह अपनी ही प्रिय राशि मिथुन में सीधे (मार्गी) चलने लगे हैं। अब जब बुद्धि और संवाद का कारक ग्रह सीधी चाल चलेगा, तो जाहिर है आपकी सोच, बातचीत और फैसलों की रफ्तार भी बदल जाएगी।

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 12 राशियों में किसकी चमकेगी किस्मत और किसे रहना होगा सावधान?

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 12 राशियों में किसकी चमकेगी किस्मत और किसे रहना होगा सावधान?वृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते मेष से लेकर मीन तक किन राशियों के लिए शुभ और किनके लिए है अशुभ। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ऊर्जा, साहस, पराक्रम और भूमि का कारक माना गया है, जबकि मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी स्वयं मंगल ग्रह ही हैं। अपने ही नक्षत्र में मंगल का यह गोचर अत्यंत शक्तिशाली और शुभ फलदायी माना जा रहा है।

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन; धन-करियर में मिल सकता है बड़ा लाभ

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन; धन-करियर में मिल सकता है बड़ा लाभवृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 5 भाग्यशाली राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे और उनके लिए लाभ के योग बनेंगे।

Budh Gochar 2026: बुध का सिंह राशि में गोचर, जानिए 12 राशियों पर क्या होगा असर

Budh Gochar 2026: बुध का सिंह राशि में गोचर, जानिए 12 राशियों पर क्या होगा असरबुध 22 अगस्त 2026 को शाम 7:24 बजे सूर्य की राशि सिंह में प्रवेश करेगा। ज्योतिष में इसे विशेष माना गया है, क्योंकि सिंह राशि आत्मविश्वास, नेतृत्व, रचनात्मकता और प्रतिष्ठा की प्रतीक है। आइए जानें कि सभी 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा।

18 August Birthday: आपको 18 अगस्त, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

18 August Birthday: आपको 18 अगस्त, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!18 August Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 18 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (18 अगस्‍त, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (18 अगस्‍त, 2026)Today 18 August horoscope in Hindi : आज 18 अगस्‍त, 2026, मंगलवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 18 अगस्‍त 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 18 अगस्‍त 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय18 August 2026 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 18 अगस्‍त, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

Shani Gochar 2026: रेवती नक्षत्र में शनि की बदली चाल, जानें 12 राशियों पर क्या होगा असर

Shani Gochar 2026: रेवती नक्षत्र में शनि की बदली चाल, जानें 12 राशियों पर क्या होगा असरSaturn transit in Revati Nakshatra 2026: शनिदेव वक्री अवस्था में 20 अगस्त को रेवती नक्षत्र के प्रथम पद में गोचर करने वाले हैं, इससे पहले वे दूसरे पद में थे। शनि के इस बदलाव से देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था समेत मेष से मीन तक सभी 12 राशियों पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध देव हैं और शनि की यह वक्री चाल कई राशियों के लिए संभलकर चलने का संकेत दे रही है, तो वहीं कुछ राशियों को मेहनत का सकारात्मक परिणाम भी दिलाएगी। आइए जानते हैं शनि के इस नक्षत्र परिवर्तन का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा।