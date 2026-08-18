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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Tuesday, 18 August 2026 (16:53 IST)

Guru Gochar 2026: गुरु का अश्लेषा नक्षत्र में गोचर 19 अगस्त से, मेष समेत इन 3 राशियों को रहना होगा बेहद सतर्क

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Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Tue, 18 Aug 2026 (16:53 IST)
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19 अगस्त 2026, बुधवार को गुरु ग्रह बुध के स्वामित्व वाले अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। अश्लेषा नक्षत्र जल तत्व और बुध की बौद्धिक क्षमता से युक्त होता है। कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं, इसलिए इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव 3 राशियों पर नकारात्मक होने वाला सिद्ध हो सकता है। चलिए जानते  हैं कि वो कौनसी 3 राशियां हैं।

1. मेष राशि (Aries)

गुरु का गोचर आपके चौथे भाव (सुख और माता के स्थान) पर प्रभाव डालेगा। आपको भूमि, भवन या वाहन से जुड़ा लाभ मिल सकता है। पारिवारिक जीवन में शांति रहेगी, हालांकि माता जी की सेहत का थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। करियर और आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचें। निवेश या बड़े फैसलों में अतिरिक्त सावधानी रखें।
 

2. तुला राशि (Libra)

दसवें भाव (कर्म भाव) में गुरु का प्रभाव आपके करियर में बड़ा उछाल ला सकता है। पदोन्नति और वेतन वृद्धि के मजबूत योग बन सकते हैं यदि अधिकारियों के साथ संबंध बेहतर होंगे तो। हालांकि कार्यक्षेत्र में दबाव और अनावश्यक खर्च बढ़ने की स्थिति बन सकती है। साझेदारी में निर्णय सोच-समझकर लें।

3. मकर राशि (Capricorn)

सातवें भाव (विवाह और साझेदारी) में गुरु का गोचर वैवाहिक जीवन में मधुरता ला सकता है यदि कुंडली में शुक्र शुभ अवस्था में हो और दूसरी ओर बुध यदि शुभ होगा तो व्यापारिक साझेदारों के साथ संबंध मजबूत होंगे और व्यापार में विस्तार हो सकता है परंतु रिश्तों, धन और स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में सावधानी बरतने की सलाह दी जा सकती है। अनावश्यक विवादों से दूर रहें।
 
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