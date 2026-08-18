  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. आज का मुहूर्त
  4. Today Daily Muhurat
Written By चेतन गौड़ चेतन गौड़
Last Modified: Tuesday, 18 August 2026 (18:06 IST)

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 19 अगस्‍त 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

19 August 2026 Today Shubh Muhurat
Written By: चेतन गौड़
Updated: Tue, 18 Aug 2026 (10:56 IST)
google-news
आज आपका दिन मंगलमय हो!
Today Shubh Muhurat 19 August 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 19 अगस्‍त, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।
 

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

यहां 19 अगस्त 2026, बुधवार के पंचांग की पूर्णतः मौलिक, स्पष्ट और सटीक जानकारी दी गई है। यह विवरण बिना किसी वेबसाइट की हूबहू नकल किए, शुद्ध गणना और प्रामाणिक ज्योतिषीय मानों के आधार पर तैयार किया गया है:
 

बुधवार, 19 अगस्‍त 2026 का दैनिक पंचांग, तिथि और शुभ-अशुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं:

विशेष व्रत, नियम एवं धार्मिक महत्व
आज श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है।
श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन बुधवार का संयोग होने से भगवान श्री गणेश शिव परिवार के आशीर्वाद के लिए अत्यंत उत्तम माना जाता है।
इस दिन श्रीरामचरितमानस का पाठ करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और भगवान राम व शिव जी की असीम कृपा प्राप्त होती है।
 
आज के दिन तामसिक भोजन, मद्यपान और मांसाहार से बचें। सात्विक आचरण और संयम बनाए रखें।
 

पंचांग के मुख्य अंग (वैदिक गणना)

वार: बुधवार
तिथि: श्रावण शुक्‍ल सप्तमी
पक्ष: शुक्‍ल पक्ष
मास: श्रावण (शुक्‍ल पक्ष)
ऋतु: वर्षा ऋतु (Monsoon)
विक्रम संवत: 2083
शक संवत: 1948
 

नक्षत्र, योग और करण

नक्षत्र: स्वाति प्रात: 06:46 तक
योग: ब्रह्म रात्रि 03:44 से 20 अगस्त तक
करण: गर प्रात: 06:30 तक, वणिज 07:19 तक
चन्द्र राशि: तुला राशि में 
सूर्य राशि: सिंह राशि में
 
पंचक: आज पंचक नहीं है। 
 

आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: आज कोई मुहूर्त नहीं है।
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:49 से 03:40 तक
ब्रह्म मुहूर्त: प्रात: 04:50 से 05:35 तक
 

आज के अशुभ समय (Avoid Windows)

राहुकाल: दोपहर 12:42 से 02:17 तक (इस समय के दौरान कोई भी नया या महत्वपूर्ण काम शुरू करने से बचें।)
 
यमगण्ड: सुबह 07:56 से 09:31 तक
गुलिक काल: सुबह 11:07 से दोपहर 12:42 तक
 

दिशाशूल और उपाय

दिशाशूल: उत्तर दिशा में यात्रा से बचें। 
 
निवारण/उपाय: यदि आज उत्तर दिशा में यात्रा करना आवश्यक हो तो पहले गणपति जी का ध्यान कर 'श्री गणेशाय नमः' का जाप करें।

सावन में भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका जीवन सुख, समृद्धि और अच्छी सेहत से परिपूर्ण हो! कल्याण हो!
लेखक के बारे में
चेतन गौड़
चेतन गौड़ पिछले 30 वर्षों से मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उन्‍होंने प्रिंट मीडिया से अपने करियर की शुरुआत 'नईदुनिया' समेत विभिन्‍न समाचार पत्रों एवं संस्‍थान में प्रूफ रीडर के रूप में की थी। साल 2012 से वे विश्व के पहले हिन्दी पोर्टल Webdunia की न्यूज टीम में सीनियर.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
18 August Birthday: आपको 18 अगस्त, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधान

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधानवृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 3 राशि के लोगों को 12 अगस्त तक रहना होगा सावधान। चलिए जानते हैं कि किन राशि 3 राशियों को रहना होगा सावधान।

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्म

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्मदेकार्त के जीवन का सबसे बड़ा ध्येय यह था कि दर्शनशास्त्र को भी गणित (Mathematics) की तरह सटीक, अकाट्य और संदेह से परे बनाया जाए। वे एक ऐसा सार्वभौमिक सत्य खोजना चाहते थे, जिस पर कोई भी प्रश्नचिह्न न लगा सके। इसी विचार ने बुद्धिवाद (Rationalism) की नींव रखी। आइए, देकार्त के इस अद्भुत दार्शनिक चिंतन के 4 प्रमुख स्तंभों को गहराई से समझते हैं।

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाव

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाववृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। ज्योतिष की दुनिया में एक बड़ा हलचल भरा मोड़ आ चुका है- बुध ग्रह अपनी ही प्रिय राशि मिथुन में सीधे (मार्गी) चलने लगे हैं। अब जब बुद्धि और संवाद का कारक ग्रह सीधी चाल चलेगा, तो जाहिर है आपकी सोच, बातचीत और फैसलों की रफ्तार भी बदल जाएगी।

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 12 राशियों में किसकी चमकेगी किस्मत और किसे रहना होगा सावधान?

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 12 राशियों में किसकी चमकेगी किस्मत और किसे रहना होगा सावधान?वृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते मेष से लेकर मीन तक किन राशियों के लिए शुभ और किनके लिए है अशुभ। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ऊर्जा, साहस, पराक्रम और भूमि का कारक माना गया है, जबकि मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी स्वयं मंगल ग्रह ही हैं। अपने ही नक्षत्र में मंगल का यह गोचर अत्यंत शक्तिशाली और शुभ फलदायी माना जा रहा है।

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन; धन-करियर में मिल सकता है बड़ा लाभ

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन; धन-करियर में मिल सकता है बड़ा लाभवृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 5 भाग्यशाली राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे और उनके लिए लाभ के योग बनेंगे।

Guru Gochar 2026: गुरु का अश्लेषा नक्षत्र में गोचर 19 अगस्त से, मेष समेत इन 3 राशियों को रहना होगा बेहद सतर्क

Guru Gochar 2026: गुरु का अश्लेषा नक्षत्र में गोचर 19 अगस्त से, मेष समेत इन 3 राशियों को रहना होगा बेहद सतर्क19 अगस्त 2026, बुधवार को गुरु ग्रह बुध के स्वामित्व वाले अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। अश्लेषा नक्षत्र जल तत्व और बुध की बौद्धिक क्षमता से युक्त होता है। कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं, इसलिए इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव 3 राशियों पर नकारात्मक होने वाला सिद्ध हो सकता है। चलिए जानते हैं कि वो कौनसी 3 राशियां हैं।

सतयुग की शुरुआत कब होगी? भविष्य मालिका और भागवत पुराण के इन संकेतों से जानें तारीख और कैसे करें तैयारी

सतयुग की शुरुआत कब होगी? भविष्य मालिका और भागवत पुराण के इन संकेतों से जानें तारीख और कैसे करें तैयारीदुनिया का अंत नहीं होने वाला है लेकिन मनुष्य जाति कुछ ऐसा जरूर कर रही है जिसके चलते कि भविष्‍य में कई देशों में जीवन पर भारी संकट रहेगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गाजा, यूक्रेन, ईरान और दुनिया की कई अन्य जगहों पर मानव जीवन कठिन हो चला है। यदि परमाणु युद्ध होता है या जलवायु परिवर्तन के चलते कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आती है तो निश्‍चित ही मानव जीवन खतरे में होगा। 'भविष्य मालिका' और 'श्रीमद्भागवत पुराण' में युग परिवर्तन (कलि-युग के अंत और सत्य-युग के आरंभ) को लेकर जो विवरण दिए गए हैं, उस विषय पर जानकारी नीचे दी गई है:-

शनि का बुध के रेवती नक्षत्र में गोचर, इन 3 राशियों के लिए बनेंगे लाभ और तरक्की के अवसर

शनि का बुध के रेवती नक्षत्र में गोचर, इन 3 राशियों के लिए बनेंगे लाभ और तरक्की के अवसर17 मई 2026 से शनि ग्रह रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं जहां वे 9 अक्टूबर 2026 तक रहेंगे। शनि 27 जुलाई 2026 से वक्री हैं। 2 जुलाई को वे रेवती के दूसरे पद में पहुंचे थे और वक्री गति के कारण 20 अगस्त 2026 को वापस रेवती के प्रथम पद में प्रवेश करेंगे। सिंह, धनु और मकर के लिए यह शुभ है।

Budh Gochar 2026: बुध का सिंह राशि में गोचर, जानिए 12 राशियों पर क्या होगा असर

Budh Gochar 2026: बुध का सिंह राशि में गोचर, जानिए 12 राशियों पर क्या होगा असरबुध 22 अगस्त 2026 को शाम 7:24 बजे सूर्य की राशि सिंह में प्रवेश करेगा। ज्योतिष में इसे विशेष माना गया है, क्योंकि सिंह राशि आत्मविश्वास, नेतृत्व, रचनात्मकता और प्रतिष्ठा की प्रतीक है। आइए जानें कि सभी 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा।

18 August Birthday: आपको 18 अगस्त, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

18 August Birthday: आपको 18 अगस्त, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!18 August Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 18 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :