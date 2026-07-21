  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. आज का मुहूर्त
  4. Today Daily Muhurat
Written By राजश्री कासलीवाल राजश्री कासलीवाल

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 22 जुलाई 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

Message giving information about the auspicious time, with picture of toran, kalash, coconut, leaves and flowers
Written By: राजश्री कासलीवाल
Updated: Tue, 21 Jul 2026 (13:09 IST)
google-news

आज आपका दिन मंगलमय हो!

 
Today Shubh Muhurat 22 July 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 22 जुलाई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: 27 जुलाई से शनि होंगे वक्री: 11 दिसंबर तक इन 5 राशियों पर बढ़ सकती हैं मुश्किलें, जानें आपकी राशि शामिल है या नहीं
 

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

 
बुधवार, 22 जुलाई 2026 का दैनिक पंचांग, तिथि और शुभ-अशुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं:
 
विशेष तिथि और पक्ष
तिथि: आषाढ़ शुक्ल अष्टमी (सुबह 05:32 तक, इसके बाद नवमी तिथि शुरू होगी)।
 
पक्ष: शुक्ल पक्ष (Shukla Paksha)
 
मास: श्रावण (पूर्णिमांत) / आषाढ़ (अमांत)
 
ऋतु: वर्षा ऋतु (Monsoon)
 
विक्रम संवत: 2083
 
शक संवत: 1948
 
वार: बुधवार
 
नक्षत्र, योग और करण
नक्षत्र: स्वाति (Swati) – रात 11:11 तक (इसके बाद विशाखा नक्षत्र)
 
योग: साध्य (Sadhya) – शाम 06:42 तक (इसके बाद शुभ योग)
 
करण: बालव (Balava) – शाम 06:15 तक (इसके बाद कौलव करण)
 
सूर्य और चंद्रमा की स्थिति
सूर्योदय: सुबह 05:36
 
सूर्यास्त: शाम 07:18
 
चन्द्र राशि: तुला राशि (Tula Rashi) में (पूरा दिन और रात)
 
सूर्य राशि: कर्क राशि (Karka Rashi) में
 

आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: बुधवार के दिन अभिजीत मुहूर्त मान्य नहीं होता है।
 
विजय मुहूर्त: दोपहर 12:29 से 01:24 तक
 
अमृत काल: सुबह 06:41 से 08:11 तक
 
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:14 से 04:55 तक
 
गोधूलि मुहूर्त: शाम 06:05 से 07:17 तक

 

आज के अशुभ समय (Avoid Windows)

राहुकाल (अशुभ समय): दोपहर 12:02 से 01:44 तक (इस समय के दौरान किसी भी नए या महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत करने से बचना चाहिए।)
 
यमगण्ड: सुबह 06:54 से 08:36 तक
 
गुलिक काल: सुबह 10:19 से दोपहर 12:02 तक
 
वर्ज्यम्: सुबह 05:41 से 07:26 तक
 

दिशाशूल और उपाय

दिशाशूल: उत्तर दिशा (आज के दिन उत्तर दिशा की ओर यात्रा करने से बचें।)
 
निवारण/उपाय: यदि आज यात्रा करना बहुत आवश्यक हो, तो घर से निकलने से पहले धनिया या थोड़ा सा दही खाकर निकलें और भगवान गणेश जी की आराधना करें।
 
भगवान गणेश जी की कृपा से आपका आज का दिन शुभ और मंगलमय हो!ALSO READ: Ashadhi Ekadashi Date 2026: आषाढ़ी एकादशी पूजा विधि और शुभ मुहूर्त
लेखक के बारे में
राजश्री कासलीवाल
श्रीमती राजश्री कासलीवाल पत्रकारिता के क्षेत्र में 26 वर्षों का अनुभव। धर्म, व्रत-त्योहार, ज्योतिष, रेसिपी, साहित्य, लाइफ स्टाइल और अन्य विषयों पर लेखन का कार्य। वर्तमान में विश्‍व के पहले हिंदी पोर्टल वेबदुनिया में सीनियर सब-एडिटर (कंटेंट) के पद पर कार्यरत हैं।  .... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

गीता के छठे अध्याय के 10वें श्लोक की सही व्याख्या क्या है? मौलाना जरजिस अंसारी के दावे की पड़ताल

गीता के छठे अध्याय के 10वें श्लोक की सही व्याख्या क्या है? मौलाना जरजिस अंसारी के दावे की पड़तालउत्तर प्रदेश के मौलाना जरजिस अंसारी ने एक विवादित बयान देते हुए भगवान श्रीकृष्ण को मुस्लिम बताता है। उन्होंने दावा किया कि श्रीकृष्‍ण 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। इस दौरान मौलाना जरजिस अंसारी ने अपनी तकरीर के दौरान श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 6 के श्लोक 10 का 'गलत अर्थ' निकालकर अपनी बात को साबित करने की कोशिश भी की।

Devshayani Ekadashi 2026: देवशयनी एकादशी से शुरू होंगे चातुर्मास, 4 महीने के लिए लग जाएगी मंगल कार्यों पर रोक

Devshayani Ekadashi 2026: देवशयनी एकादशी से शुरू होंगे चातुर्मास, 4 महीने के लिए लग जाएगी मंगल कार्यों पर रोकChaturmas 2026: सनातन धर्म में देवशयनी एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से चातुर्मास का शुभारंभ होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन भगवान विष्णु क्षीरसागर में शेषनाग की शय्या पर योगनिद्रा में चले जाते हैं। इसके बाद अगले चार महीनों तक वे विश्राम करते हैं और देवउठनी एकादशी के दिन जागते हैं। इसी अवधि को चातुर्मास कहा जाता है।

सूर्य का कर्क राशि में गोचर: कर्क संक्रांति से देश, दुनिया और आपके जीवन पर क्या होगा असर?

सूर्य का कर्क राशि में गोचर: कर्क संक्रांति से देश, दुनिया और आपके जीवन पर क्या होगा असर?ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देव का एक राशि से दूसरी राशि में जाना 'संक्रांति' कहलाता है। इस बार बृहस्पतिवार, 16 जुलाई 2026 को सूर्य देव कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे 'कर्क संक्रांति' का महापर्व बेहद शुभ और दुर्लभ 'सिद्ध योग' में मनाया जाएगा। मान्यता है कि इस विशेष योग में किए गए पूजा-पाठ और दान-पुण्य के कार्यों से जीवन में अपार सफलता और कल्याण की प्राप्ति होती है।

पुरी के जगन्नाथ मंदिर और रथयात्रा का इतिहास: कब, कैसे और क्यों हुई शुरुआत?

पुरी के जगन्नाथ मंदिर और रथयात्रा का इतिहास: कब, कैसे और क्यों हुई शुरुआत?पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर और रथयात्रा का इतिहास जितना गौरवशाली है, उतना ही रहस्यों और संघर्षों से भरा है। यह केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि भारत की अस्मिता और अटूट आस्था की जीती-जागती कहानी है। हजारों वर्षों से यह रथयात्रा जारी है। आइए इसके प्रारंभ से लेकर इतिहास की मुख्य घटनाओं को संक्षिप्त में जानते हैं।

श्री जगन्नाथ रथयात्रा से जुड़े 12 ऐसे रोचक तथ्य, जिन्हें जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान

श्री जगन्नाथ रथयात्रा से जुड़े 12 ऐसे रोचक तथ्य, जिन्हें जानकर आप भी रह जाएंगे हैरानअंग्रेजी भाषा का शब्द Juggernaut (जिसका अर्थ होता है एक ऐसी विशाल और अजेय शक्ति जिसे रोका न जा सके) दरअसल भगवान 'जगन्नाथ' के नाम और उनकी रथयात्रा के विशाल रूप को देखकर ही लिया गया है। आपने श्री जगन्नाथ मंदिर के चमत्कारों के बारे में सुना होगा, चलिए अब जानते भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा के बारे में 12 रोचक जानकारी।

22 July Birthday: आपको 22 जुलाई, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

22 July Birthday: आपको 22 जुलाई, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!22 July Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 22 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 22 जुलाई 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 22 जुलाई 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय22 July 2026 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 22 जुलाई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त...

भड़ली नवमी 2026: खरीदारी के लिए कब रहेगा शुभ मुहूर्त? जानें अच्छे संयोग और खास समय

भड़ली नवमी 2026: खरीदारी के लिए कब रहेगा शुभ मुहूर्त? जानें अच्छे संयोग और खास समयभड़ली नवमी (जिसे भड़ल्या नवमी या भड़ला नवमी भी कहा जाता है) हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है। भड़ली नवमी को सनातन धर्म में एक बेहद पवित्र और 'अबूझ मुहूर्त' माना गया है। इस दिन कोई भी शुभ कार्य (जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, या नया व्यापार शुरू करना) करने के लिए किसी पंडित या ज्योतिषी से मुहूर्त निकलवाने की आवश्यकता नहीं होती। पूरा दिन अपने आप में अत्यंत शुभ होता है। फिर भी जानिए कि कब करें खरीदारी, गृह प्रवेश या अन्य कोई मांगलिक कार्य।

क्या हिंसक जन आंदोलन से होगा भारत में सत्ता परिवर्तन, क्या कहता है मेदिनी ज्योतिष?

क्या हिंसक जन आंदोलन से होगा भारत में सत्ता परिवर्तन, क्या कहता है मेदिनी ज्योतिष?cjp protest: ज्योतिषीय दृष्टिकोण और मेदिनी ज्योतिष (Mundane Astrology) के सिद्धांतों के अनुसार, भारत में बड़े आंदोलनों और राजनीतिक उथल-पुथल का मूल्यांकन करते समय विद्वान ज्योतिषाचार्यों का मत कुछ इस प्रकार है। शनि, मंगल और राहु ये तीनों ग्रह हिंसक आंदोलन, युद्ध और सत्ता परिवर्तन का संकेत देते हैं। यह भी आशंका जताई जा रही है कि इससे भारत को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। भारत की अस्थिरता का लाभ शत्रु देशों को मिलेगा और भारत की सीमाओं पर खतरा बढ़ जाएगा जिसे संभालने के लिए कोई सशक्त शासक नहीं होने के अभाव के चलते भारत में सैन्य शासन लगाया जा सकता है।

गुप्त नवरात्रि की नवमी के दिन करें 5 महत्वपूर्ण कार्य

गुप्त नवरात्रि की नवमी के दिन करें 5 महत्वपूर्ण कार्यGupt Navratri Navami 5 Works: आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की नवमी तिथि का दिन तंत्र-मंत्र, साधना और विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बेहद शक्तिशाली माना जाता है। गुप्त नवरात्रि में गुप्त रूप से की गई पूजा और उपाय जीवन की बड़ी से बड़ी बाधा को दूर कर सकते हैं। यदि आप गुप्त नवरात्रि का व्रत रख रहे हैं या माता की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो नवमी के दिन ये 5 महत्वपूर्ण कार्य अवश्य करें।