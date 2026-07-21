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Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 22 जुलाई 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय
आज आपका दिन मंगलमय हो!
Today Shubh Muhurat 22 July 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 22 जुलाई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: 27 जुलाई से शनि होंगे वक्री: 11 दिसंबर तक इन 5 राशियों पर बढ़ सकती हैं मुश्किलें, जानें आपकी राशि शामिल है या नहीं
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
बुधवार, 22 जुलाई 2026 का दैनिक पंचांग, तिथि और शुभ-अशुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं:
विशेष तिथि और पक्ष
तिथि: आषाढ़ शुक्ल अष्टमी (सुबह 05:32 तक, इसके बाद नवमी तिथि शुरू होगी)।
पक्ष: शुक्ल पक्ष (Shukla Paksha)
मास: श्रावण (पूर्णिमांत) / आषाढ़ (अमांत)
ऋतु: वर्षा ऋतु (Monsoon)
विक्रम संवत: 2083
शक संवत: 1948
वार: बुधवार
नक्षत्र, योग और करण
नक्षत्र: स्वाति (Swati) – रात 11:11 तक (इसके बाद विशाखा नक्षत्र)
योग: साध्य (Sadhya) – शाम 06:42 तक (इसके बाद शुभ योग)
करण: बालव (Balava) – शाम 06:15 तक (इसके बाद कौलव करण)
सूर्य और चंद्रमा की स्थिति
सूर्योदय: सुबह 05:36
सूर्यास्त: शाम 07:18
चन्द्र राशि: तुला राशि (Tula Rashi) में (पूरा दिन और रात)
सूर्य राशि: कर्क राशि (Karka Rashi) में
आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)
अभिजीत मुहूर्त: बुधवार के दिन अभिजीत मुहूर्त मान्य नहीं होता है।
विजय मुहूर्त: दोपहर 12:29 से 01:24 तक
अमृत काल: सुबह 06:41 से 08:11 तक
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:14 से 04:55 तक
गोधूलि मुहूर्त: शाम 06:05 से 07:17 तक
आज के अशुभ समय (Avoid Windows)
राहुकाल (अशुभ समय): दोपहर 12:02 से 01:44 तक (इस समय के दौरान किसी भी नए या महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत करने से बचना चाहिए।)
यमगण्ड: सुबह 06:54 से 08:36 तक
गुलिक काल: सुबह 10:19 से दोपहर 12:02 तक
वर्ज्यम्: सुबह 05:41 से 07:26 तक
दिशाशूल और उपाय
दिशाशूल: उत्तर दिशा (आज के दिन उत्तर दिशा की ओर यात्रा करने से बचें।)
निवारण/उपाय: यदि आज यात्रा करना बहुत आवश्यक हो, तो घर से निकलने से पहले धनिया या थोड़ा सा दही खाकर निकलें और भगवान गणेश जी की आराधना करें।
भगवान गणेश जी की कृपा से आपका आज का दिन शुभ और मंगलमय हो!ALSO READ: Ashadhi Ekadashi Date 2026: आषाढ़ी एकादशी पूजा विधि और शुभ मुहूर्त
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