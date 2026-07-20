27 जुलाई से शनि होंगे वक्री: 11 दिसंबर तक इन 5 राशियों पर बढ़ सकती हैं मुश्किलें, जानें आपकी राशि शामिल है या नहीं

ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को न्याय, कर्म और अनुशासन का देवता माना जाता है। जब भी शनिदेव अपनी चाल बदलते हैं, तो उसका असर मानव जीवन और संपूर्ण सृष्टि पर व्यापक रूप से पड़ता है। 27 जुलाई 2026 की रात से शनिदेव मीन राशि में वक्री यानी उल्टी चाल चलने जा रहे हैं और वे 11 दिसंबर 2026 की सुबह तक इसी अवस्था में रहेंगे।

पूरे 138 दिनों की इस अवधि में शनि की टेढ़ी चाल का प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन मुख्य रूप से 5 राशियों के जातकों को इस दौरान विशेष रूप से सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता होगी। आइए विस्तार से जानते हैं कि इन राशियों पर वक्री शनि का क्या प्रभाव पड़ने वाला है:

1. मेष राशि (Aries): बनते कार्यों में आएगी रुकावट

मेष राशि के जातकों के लिए शनिदेव इस समय कुंडली के द्वादश (12वें) भाव में गोचर कर रहे हैं और आप पर शनि की साढ़ेसाती का प्रथम चरण (अंतिम भाग) चल रहा है।

प्रभाव और सावधानी: शनि की उल्टी चाल आपकी बेवजह की भाग-दौड़ और अनियंत्रित खर्चों पर लगाम तो लगाएगी, लेकिन इसके साथ ही आपके बिजनेस और नौकरी की रफ्तार थोड़ी धीमी हो सकती है। जो काम अब तक आसानी से बन रहे थे, वे अचानक अटक सकते हैं।

मंत्र: इस 138 दिनों की अवधि में आपको धैर्य (Patience) से काम लेना होगा। कोई भी बड़ा निवेश करने से बचें।

2. कर्क राशि (Cancer): करियर और परिवार की चिंता

कर्क राशि के जातकों की कुंडली में शनिदेव भाग्य (9वें) भाव में वक्री होने जा रहे हैं। भाग्य स्थान पर शनि की टेढ़ी नजर के कारण आपको भाग्य का पूरा साथ मिलने में कठिनाई आ सकती है।

प्रभाव और सावधानी: आपके दैनिक रोजगार या आजीविका के साधनों में मामूली अड़चनें आ सकती हैं। इसके अलावा, पिता की सेहत को लेकर या उनके करियर को लेकर कोई नई चिंता उभर सकती है।

मंत्र: मानसिक तनाव से बचें। आपकी थोड़ी सी जागरूकता और सूझबूझ आपको हर विपरीत स्थिति से बाहर निकाल लेगी।

3. तुला राशि (Libra): सुख-सुविधाओं में कमी और मानसिक तनाव

तुला राशि के जातकों के लिए शनिदेव छठे भाव में वक्री हो रहे हैं। आमतौर पर छठे भाव में शनि को अच्छा माना जाता है, लेकिन वक्री होने के कारण इनकी शुभता के ग्राफ में थोड़ी गिरावट आएगी।

प्रभाव और सावधानी: इस अवधि में आपके पास भौतिक सुख-सुविधाएं तो मौजूद रहेंगी, लेकिन मानसिक अशांति के कारण आप उनका आनंद नहीं ले पाएंगे। लव लाइफ (Prem Jeevan) और पारिवारिक मोर्चे पर गलतफहमियों के कारण तनाव उत्पन्न हो सकता है।

मंत्र: जीवनसाथी या पार्टनर के साथ बातचीत करते समय अपनी वाणी पर संयम रखें और विवादों को तूल न दें।

4. कुंभ राशि (Aquarius): शारीरिक कमजोरी और मिले-जुले परिणाम

कुंभ राशि के जातकों पर इस समय शनि की साढ़ेसाती का अंतिम चरण चल रहा है और शनिदेव आपकी कुंडली के दूसरे (धन) भाव में वक्री हो रहे हैं। यह समय आपके लिए मिले-जुले परिणाम लेकर आएगा।

प्रभाव और सावधानी: राहत की बात यह है कि लंबे समय से चल रहा पारिवारिक कलह और धन हानि (Financial Loss) का सिलसिला थमेगा। लेकिन दूसरी तरफ, आपको शारीरिक कमजोरी, थकान या हड्डियों से जुड़ी कोई समस्या परेशान कर सकती है। यदि आप विदेश से जुड़ा कोई व्यापार या काम करते हैं, तो उसमें कुछ बाधाएं आ सकती हैं।

मंत्र: अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें और खान-पान में लापरवाही बिल्कुल न बरतें।

5. मीन राशि (Pisces): स्वास्थ्य के प्रति रहें बेहद सतर्क

चूंकि शनिदेव आपकी ही राशि (लग्न भाव) में वक्री हो रहे हैं, इसलिए सबसे ज्यादा प्रभाव आप पर ही देखने को मिलेगा। मीन राशि वालों पर इस समय शनि की साढ़ेसाती का दूसरा (सबसे महत्वपूर्ण) चरण चल रहा है।

प्रभाव और सावधानी: मीन राशि में वक्री होकर शनिदेव आपकी पुरानी बीमारियों और लंबे समय से रुकी हुई आर्थिक अड़चनों को तो दूर करेंगे, लेकिन साथ ही कोई नई अप्रत्याशित चुनौती भी खड़ी कर सकते हैं। इस दौरान आपमें आलस्य (Laziness) की अधिकता देखी जा सकती है, जिससे आपके काम पेंडिंग हो सकते हैं।

मंत्र: आलस्य का त्याग करें, रोज सुबह वॉक या योग करें और किसी भी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले अच्छी तरह सोच-विचार कर लें।

महाउपाय (Remedy for Saturn Retrograde):

शनि की वक्री चाल के दुष्प्रभावों से बचने के लिए इन 138 दिनों में हर शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और "ॐ शं शनैश्चराय नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ भी संकटों से रक्षा करेगा।