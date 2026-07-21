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Published By राजश्री कासलीवाल
Last Updated : Tuesday, 21 July 2026 (10:39 IST)

वैवस्वत पूजा क्यों करते हैं क्या है इसका महत्व और कथा

The image depicts the worship of Lord Surya on the occasion of Vaivasvata Puja
Published By: राजश्री कासलीवाल
Updated: Tue, 21 Jul 2026 (10:39 IST)
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Hindu Vaivasvata Puja: हिंदू धर्म और पौराणिक मान्यताओं में आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि का विशेष महत्व माना गया है। यह दिन समर्पित है भगवान सूर्य और उनके पुत्र वैवस्वत मनु को। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वैवस्वत मनु कौन थे और आज हम जो मानव सभ्यता देख रहे हैं, उसका उनसे क्या गहरा संबंध है?ALSO READ: देवशयनी एकादशी 2026: कब है शुभ मुहूर्त? जानें चातुर्मास की शुरुआत और भगवान विष्णु को शयन कराने की सही विधि
 

आइए आसान और दिलचस्प शब्दों में समझते हैं वैवस्वत पूजा का पौराणिक रहस्य!

 

1. कौन थे वैवस्वत मनु?

भगवान सूर्य (विवस्वान) और देवशिल्पी विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा के पुत्र थे वैवस्वत मनु। इन्हें पुराणों में 'श्राद्धदेव' और 'सत्यव्रत' के नाम से भी पुकारा गया है। 
 
आदिपुरुष और राजा: वैवस्वत मनु को मानव जाति का आदिपुरुष माना जाता है।
 
इक्ष्वाकु कुल की शुरुआत: इनके 10 पुत्रों में से सबसे प्रसिद्ध 'इक्ष्वाकु' हुए, जिनसे आगे चलकर कई महान राजाओं, ऋषियों और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का वंश चला।
 
वर्तमान मन्वंतर: ज्योतिष और पुराणों के अनुसार, अभी जो काल (समय चक्र) चल रहा है, उसे 'वैवस्वत मन्वंतर' ही कहा जाता है। शनिदेव, यमराज, यमुना जी और दानवीर कर्ण भी इन्हीं के भ्राता हैं।
 

2. वैवस्वत पूजा के 5 बड़े धार्मिक लाभ और महत्व

आरोग्य और सफलता: यह पूजा मानव जाति के पुनर्जन्म और ईश्वर की उस कृपा के प्रति आभार व्यक्त करने का जरिया है, जिसने हमें प्रलय से बचाया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वैवस्वत मनु का प्राकट्य पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में हुआ था, इसलिए इस तिथि का महत्व कई गुना बढ़ जाता है।ALSO READ: गुप्त नवरात्रि में ये मंत्र जप लिया तो तुरंत ही दूर होंगे संकट और माता का मिलेगा आशीर्वाद

आषाढ़ माह में भगवान सूर्य और वैवस्वत मनु की पूजा करने से उत्तम स्वास्थ्य मिलता है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। वैवस्वत मनु के भाई धर्मराज यम निष्पक्ष भाव से जीवों के कर्मों का न्याय करते हैं। इस दिन पूजा करने से यम और शनिदेव का भय समाप्त होता है।
 

3. क्यों की जाती है वैवस्वत मनु की पूजा? पढ़ें महाप्रलय की पौराणिक कथा

बात उस समय की है जब द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत (वैवस्वत मनु) जल अर्पण कर रहे थे। तब भगवान विष्णु ने मत्स्य (मछली) रूप में प्रकट होकर उन्हें एक महाप्रलय की चेतावनी दी। भगवान मत्स्य ने कहा: 'आज से सातवें दिन पूरी धरती जलमग्न हो जाएगी। तुम एक विशाल नौका बनाओ और उसमें सभी प्राणियों के सूक्ष्म रूप, पेड़-पौधों के बीज और सप्तर्षियों को लेकर सवार हो जाना।'
 
जब महाप्रलय की भयंकर लहरें और प्रचंड आंधी आई, तब भगवान विष्णु ने विशाल मत्स्य अवतार में आकर उस नाव को अपनी सींग से बांध लिया और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी 'नौकाबंध' तक सुरक्षित पहुंचा दिया।
 
प्रलय खत्म होने के बाद भगवान ने पुनः वेदों का ज्ञान प्रदान किया। नाव में बचे जीवों और बीजों से ही राजा सत्यव्रत (वैवस्वत मनु) ने इस नए संसार की नींव रखी। इसी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक घटना की याद में वैवस्वत मनु की पूजा की जाती है।
 
धार्मिक मान्यता है कि श्रद्धा और विधि-विधान से वैवस्वत पूजा करने से पितृ कृपा प्राप्त होती है, अकाल मृत्यु का भय कम होता है, परिवार में सुख-शांति बनी रहती है और व्यक्ति धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ता है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की आठवीं देवी मां बगलामुखी, जानिए पूजा विधि
 
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