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वैवस्वत पूजा क्यों करते हैं क्या है इसका महत्व और कथा
Hindu Vaivasvata Puja: हिंदू धर्म और पौराणिक मान्यताओं में आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि का विशेष महत्व माना गया है। यह दिन समर्पित है भगवान सूर्य और उनके पुत्र वैवस्वत मनु को। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वैवस्वत मनु कौन थे और आज हम जो मानव सभ्यता देख रहे हैं, उसका उनसे क्या गहरा संबंध है?ALSO READ: देवशयनी एकादशी 2026: कब है शुभ मुहूर्त? जानें चातुर्मास की शुरुआत और भगवान विष्णु को शयन कराने की सही विधि
आइए आसान और दिलचस्प शब्दों में समझते हैं वैवस्वत पूजा का पौराणिक रहस्य!
1. कौन थे वैवस्वत मनु?
भगवान सूर्य (विवस्वान) और देवशिल्पी विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा के पुत्र थे वैवस्वत मनु। इन्हें पुराणों में 'श्राद्धदेव' और 'सत्यव्रत' के नाम से भी पुकारा गया है।
आदिपुरुष और राजा: वैवस्वत मनु को मानव जाति का आदिपुरुष माना जाता है।
इक्ष्वाकु कुल की शुरुआत: इनके 10 पुत्रों में से सबसे प्रसिद्ध 'इक्ष्वाकु' हुए, जिनसे आगे चलकर कई महान राजाओं, ऋषियों और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का वंश चला।
वर्तमान मन्वंतर: ज्योतिष और पुराणों के अनुसार, अभी जो काल (समय चक्र) चल रहा है, उसे 'वैवस्वत मन्वंतर' ही कहा जाता है। शनिदेव, यमराज, यमुना जी और दानवीर कर्ण भी इन्हीं के भ्राता हैं।
2. वैवस्वत पूजा के 5 बड़े धार्मिक लाभ और महत्व
आरोग्य और सफलता: यह पूजा मानव जाति के पुनर्जन्म और ईश्वर की उस कृपा के प्रति आभार व्यक्त करने का जरिया है, जिसने हमें प्रलय से बचाया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वैवस्वत मनु का प्राकट्य पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में हुआ था, इसलिए इस तिथि का महत्व कई गुना बढ़ जाता है।ALSO READ: गुप्त नवरात्रि में ये मंत्र जप लिया तो तुरंत ही दूर होंगे संकट और माता का मिलेगा आशीर्वाद
आषाढ़ माह में भगवान सूर्य और वैवस्वत मनु की पूजा करने से उत्तम स्वास्थ्य मिलता है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। वैवस्वत मनु के भाई धर्मराज यम निष्पक्ष भाव से जीवों के कर्मों का न्याय करते हैं। इस दिन पूजा करने से यम और शनिदेव का भय समाप्त होता है।
3. क्यों की जाती है वैवस्वत मनु की पूजा? पढ़ें महाप्रलय की पौराणिक कथा
बात उस समय की है जब द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत (वैवस्वत मनु) जल अर्पण कर रहे थे। तब भगवान विष्णु ने मत्स्य (मछली) रूप में प्रकट होकर उन्हें एक महाप्रलय की चेतावनी दी। भगवान मत्स्य ने कहा: 'आज से सातवें दिन पूरी धरती जलमग्न हो जाएगी। तुम एक विशाल नौका बनाओ और उसमें सभी प्राणियों के सूक्ष्म रूप, पेड़-पौधों के बीज और सप्तर्षियों को लेकर सवार हो जाना।'
जब महाप्रलय की भयंकर लहरें और प्रचंड आंधी आई, तब भगवान विष्णु ने विशाल मत्स्य अवतार में आकर उस नाव को अपनी सींग से बांध लिया और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी 'नौकाबंध' तक सुरक्षित पहुंचा दिया।
प्रलय खत्म होने के बाद भगवान ने पुनः वेदों का ज्ञान प्रदान किया। नाव में बचे जीवों और बीजों से ही राजा सत्यव्रत (वैवस्वत मनु) ने इस नए संसार की नींव रखी। इसी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक घटना की याद में वैवस्वत मनु की पूजा की जाती है।
धार्मिक मान्यता है कि श्रद्धा और विधि-विधान से वैवस्वत पूजा करने से पितृ कृपा प्राप्त होती है, अकाल मृत्यु का भय कम होता है, परिवार में सुख-शांति बनी रहती है और व्यक्ति धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ता है।
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गुप्त नवरात्रि में ये मंत्र जप लिया तो तुरंत ही दूर होंगे संकट और माता का मिलेगा आशीर्वाद
Gupt Navratri Mantra: गुप्त नवरात्रि का समय तंत्र-मंत्र, साधना और सोई हुई आध्यात्मिक शक्तियों को जगाने के लिए सबसे अचूक माना जाता है। सामान्य नवरात्रि के मुकाबले गुप्त नवरात्रि में की गई साधना अधिक तीव्र फल देती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंत्रों का प्रभाव श्रद्धा, नियम और शुद्ध आचरण के साथ किए गए जप पर आधारित माना जाता है।
गुंडिचा मंदिर क्यों है जगन्नाथ रथयात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव? जानिए 5 खास बातें
Gundicha Temple: भगवान जगन्नाथ की विश्वप्रसिद्ध रथयात्रा का सबसे महत्वपूर्ण और केंद्रीय पड़ाव गुंडिचा मंदिर ही है। प्रत्येक वर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पुरी में श्री जगन्नाथ प्रभु की रथयात्रा निकाली जाती है। यह रथ मुख्य मंदिर से निकलकर 3 किलोमीटर दूर गुंडिचा मंदिर जाता है और वहीं 9 दिनों तक रहने के बाद देवशयनी एकादशी के दिन लौट आता है। धार्मिक, पौराणिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह पड़ाव क्यों इतना खास है, आइए इसकी 5 सबसे महत्वपूर्ण बातें समझते हैं।
भगवान जगन्नाथ की मौसी कौन हैं? जानिए रथयात्रा से जुड़ी यह रोचक परंपरा
गीता के छठे अध्याय के 10वें श्लोक की सही व्याख्या क्या है? मौलाना जरजिस अंसारी के दावे की पड़ताल
उत्तर प्रदेश के मौलाना जरजिस अंसारी ने एक विवादित बयान देते हुए भगवान श्रीकृष्ण को मुस्लिम बताता है। उन्होंने दावा किया कि श्रीकृष्ण 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। इस दौरान मौलाना जरजिस अंसारी ने अपनी तकरीर के दौरान श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 6 के श्लोक 10 का 'गलत अर्थ' निकालकर अपनी बात को साबित करने की कोशिश भी की।
पुरी के जगन्नाथ मंदिर और रथयात्रा का इतिहास: कब, कैसे और क्यों हुई शुरुआत?
पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर और रथयात्रा का इतिहास जितना गौरवशाली है, उतना ही रहस्यों और संघर्षों से भरा है। यह केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि भारत की अस्मिता और अटूट आस्था की जीती-जागती कहानी है। हजारों वर्षों से यह रथयात्रा जारी है। आइए इसके प्रारंभ से लेकर इतिहास की मुख्य घटनाओं को संक्षिप्त में जानते हैं।
वैवस्वत पूजा क्यों करते हैं क्या है इसका महत्व और कथा
Religious Importance of Vaivasvata: सनातन धर्म में वैवस्वत पूजा का विशेष धार्मिक महत्व माना गया है। यह पूजा मुख्य रूप से सूर्यदेव के पुत्र वैवस्वत यम और कुछ परंपराओं में वैवस्वत मनु के स्मरण एवं पूजन से जुड़ी मानी जाती है। विभिन्न क्षेत्रों में इसकी परंपराएं अलग-अलग हो सकती हैं, लेकिन इसका मूल उद्देश्य धर्म, न्याय, पितरों के प्रति श्रद्धा, दीर्घायु और जीवन में सदाचार की कामना करना है।
आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की आठवीं देवी मां बगलामुखी, जानिए पूजा विधि
Gupt Navratri Eighth Goddess: आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के आठवें दिन या अष्टमी तिथि को दस महाविद्याओं में से आठवीं महाविद्या मां बगलामुखी की साधना की जाती है। इन्हें 'पीताम्बरा' भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हें पीला रंग अत्यंत प्रिय है। मां बगलामुखी को शत्रुओं का नाश करने, मुकदमों में विजय दिलाने और वाणी को स्तम्भित (प्रभावशाली) करने वाली शक्ति माना गया है।