वैवस्वत पूजा क्यों करते हैं क्या है इसका महत्व और कथा

आइए आसान और दिलचस्प शब्दों में समझते हैं वैवस्वत पूजा का पौराणिक रहस्य!

1. कौन थे वैवस्वत मनु?

भगवान सूर्य (विवस्वान) और देवशिल्पी विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा के पुत्र थे वैवस्वत मनु। इन्हें पुराणों में 'श्राद्धदेव' और 'सत्यव्रत' के नाम से भी पुकारा गया है।

आदिपुरुष और राजा: वैवस्वत मनु को मानव जाति का आदिपुरुष माना जाता है।

इक्ष्वाकु कुल की शुरुआत: इनके 10 पुत्रों में से सबसे प्रसिद्ध 'इक्ष्वाकु' हुए, जिनसे आगे चलकर कई महान राजाओं, ऋषियों और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का वंश चला।

वर्तमान मन्वंतर: ज्योतिष और पुराणों के अनुसार, अभी जो काल (समय चक्र) चल रहा है, उसे 'वैवस्वत मन्वंतर' ही कहा जाता है। शनिदेव, यमराज, यमुना जी और दानवीर कर्ण भी इन्हीं के भ्राता हैं।

2. वैवस्वत पूजा के 5 बड़े धार्मिक लाभ और महत्व

आषाढ़ माह में भगवान सूर्य और वैवस्वत मनु की पूजा करने से उत्तम स्वास्थ्य मिलता है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। वैवस्वत मनु के भाई धर्मराज यम निष्पक्ष भाव से जीवों के कर्मों का न्याय करते हैं। इस दिन पूजा करने से यम और शनिदेव का भय समाप्त होता है।

3. क्यों की जाती है वैवस्वत मनु की पूजा? पढ़ें महाप्रलय की पौराणिक कथा

बात उस समय की है जब द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत (वैवस्वत मनु) जल अर्पण कर रहे थे। तब भगवान विष्णु ने मत्स्य (मछली) रूप में प्रकट होकर उन्हें एक महाप्रलय की चेतावनी दी। भगवान मत्स्य ने कहा: 'आज से सातवें दिन पूरी धरती जलमग्न हो जाएगी। तुम एक विशाल नौका बनाओ और उसमें सभी प्राणियों के सूक्ष्म रूप, पेड़-पौधों के बीज और सप्तर्षियों को लेकर सवार हो जाना।'

जब महाप्रलय की भयंकर लहरें और प्रचंड आंधी आई, तब भगवान विष्णु ने विशाल मत्स्य अवतार में आकर उस नाव को अपनी सींग से बांध लिया और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी 'नौकाबंध' तक सुरक्षित पहुंचा दिया।

प्रलय खत्म होने के बाद भगवान ने पुनः वेदों का ज्ञान प्रदान किया। नाव में बचे जीवों और बीजों से ही राजा सत्यव्रत (वैवस्वत मनु) ने इस नए संसार की नींव रखी। इसी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक घटना की याद में वैवस्वत मनु की पूजा की जाती है।

धार्मिक मान्यता है कि श्रद्धा और विधि-विधान से वैवस्वत पूजा करने से पितृ कृपा प्राप्त होती है, अकाल मृत्यु का भय कम होता है, परिवार में सुख-शांति बनी रहती है और व्यक्ति धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ता है।