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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Friday, 14 August 2026 (19:25 IST)

नाग पंचमी पर असली नाग नहीं बल्कि इस तरह नाग बनाकर करते हैं पूजा, जानिए संपूर्ण विधि

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Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Fri, 14 Aug 2026 (19:31 IST)
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हिंदू धर्म में नाग पंचमी का पर्व नाग देवता की उपासना के लिए समर्पित है। शास्त्रों के अनुसार, पूजा के लिए जीवित नागों को पकड़ना या उन्हें नुकसान पहुँचाना अनुचित माना गया है। परंपरा के अनुसार घर की दीवारों पर गोबर, मिट्टी, हल्दी या गेरू से नाग देवता की आकृति बनाकर पूजन करना अत्यंत शुभ और फलदायी होता है।
 

नाग देवता की आकृति बनाने के तरीके

गोबर से आकृति: घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ गाय के गोबर से नाग देव की आकृति बनाई जाती है।
दीवार पर चित्र: दीवार पर गेरू (लाल मिट्टी) का लेप लगाकर उस पर कोयले या हल्दी-चंदन से नाग-नागिन का जोड़ा चित्रित किया जाता है।
मिट्टी की मूर्ति: बाजार से लाई गई या घर पर शुद्ध मिट्टी से बनाई गई नाग प्रतिमा का उपयोग किया जा सकता है।
चांदी या तांबे के नाग: पूजा स्थल पर धातु के बने नाग-नागिन के जोड़े की स्थापना भी की जाती है।
 

नाग पंचमी की सम्पूर्ण पूजन विधि

1. प्रातः काल स्वच्छ होकर पूजा की तैयारी करें

प्रातः काल स्वच्छ होकर पूजा की तैयारी करें.
नाग पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र (पीले या लाल रंग के) धारण करें। इसके बाद मन में नाग देवता और भगवान शिव का ध्यान करते हुए पूजा का संकल्प लें।
नाग पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र (पीले या लाल रंग के) धारण करें। इसके बाद मन में नाग देवता और भगवान शिव का ध्यान करते हुए पूजा का संकल्प लें।
 

2. नाग देव का अंकन एवं स्थापना

मुख्य द्वार या पूजा स्थान पर आकृति बनाएँ
घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर या घर के मंदिर में गोबर, गेरू, हल्दी अथवा रोली से नाग देव की आकृति बनाएँ। यदि धातु या मिट्टी की प्रतिमा हो, तो उसे एक चौकी पर लाल/पीला कपड़ा बिछाकर स्थापित करें।
 

3. आवाहन एवं रोली-अक्षत अर्पण

मंत्रों के साथ पूजन सामग्री चढ़ाएँ
नाग देवता का ध्यान करते हुए "ॐ नवकुलाय विद्यमहे विषदन्ताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्" या "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का जाप करें। इसके बाद रोली, हल्दी, अक्षत, चंदन और पुष्प अर्पित करें।
 

4 .दूध, लावा और नैवेद्य अर्पण:

पारंपरिक भोग अर्पित करें.
नाग देवता को कच्चा दूध, भुना हुआ धान (लावा/खील), मिठाई, खीर और फल का भोग लगाएँ। (ध्यान दें: दूध आकृति या प्रतिमा पर अर्पित करें, जीवित सांप को जबरन दूध न पिलाएँ)।
 

5. आरती एवं क्षमा प्रार्थना:

दीप प्रज्वलित कर आरती करें.
धूप-दीप जलाकर नाग देवता और भगवान शिव की आरती करें। अंत में पूजा में हुई किसी भी अनजाने भूल के लिए क्षमा याचना करें और परिवार की सुरक्षा व समृद्धि की प्रार्थना करें।
 

नाग पंचमी पूजा का धार्मिक लाभ

कालसर्प दोष निवारण: इस दिन नाग देवता के साथ भगवान शिव की पूजा करने से कुंडली का कालसर्प दोष और राहु-केतु के अशुभ प्रभाव शांत होते हैं।
भय से मुक्ति: घर के मुख्य द्वार पर नाग देव की आकृति बनाने से विषैले जीवों का भय दूर होता है और सुख-समृद्धि का आगमन होता है।
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