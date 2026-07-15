  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. तीज त्योहार
  4. When is the Bhardli Navami fast in 2026?
Published By राजश्री कासलीवाल
Last Updated : Wednesday, 15 July 2026 (12:08 IST)

Bhadli Navami 2026: भड़ली नवमी व्रत 2026 कब है?

The image depicts scenes related to the worship of Lord Vishnu and auspicious wedding-related activities on the occasion of Bhardli Navami
Published By: राजश्री कासलीवाल
Updated: Wed, 15 Jul 2026 (12:08 IST)
google-news
Bhadli Navami Vrat 2026: भड़ली नवमी या भड़रिया नवमी हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखने वाला व्रत है। यह व्रत मुख्य रूप से आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को रखा जाता है, जो कि गुप्त नवरात्रि में पड़ता है। लोक मान्यताओं के अनुसार, इस व्रत से परिवार में सुख-समृद्धि, संतान की रक्षा और वैवाहिक जीवन में मंगल की कामना की जाती है।ALSO READ: जब सूर्य चलेंगे शनि के पुष्य नक्षत्र की राह: 5 राशियों की चमकेगी किस्मत
 
हिंदू धार्मिक मान्यतानुसार भड़ली नवमी को अक्षय तृतीया के समान ही खास महत्व का दिन माना गया है, इसीलिए यह दिन अबूझ मुहूर्त की श्रेणी में रखा गया है और  इस दिन खास तौर पर शुभ मांगलिक कार्य, शादी-विवाह जैसे कार्य किए जाते हैं। बता दें कि इस बार 25 जुलाई को देवशयनी एकादशी से चार माह के लिए भगवान विष्‍णु शयननिद्रा में चले जाएंगे, तब से पूरे चार महीने सभी तरह के शुभ कार्य बंद रहेंगे।
 
वर्ष 2026 में भड़ली नवमी का व्रत 22 जुलाई 2026, बुधवार को रखा जाएगा तथा कैलेंडर के मतभेद के चलते यह पर्व 23 जुलाई 2026, गुरुवार को रखा जा सकता तथा इसी दिन गुप्त नवरात्रि की नवमी तिथि के अनुसार व्रत, पूजा और धार्मिक अनुष्ठान करना शुभ माना जाएगा। 
 

भड़ली नवमी का समय और मुहूर्त 

भड़ली नवमी बुधवार, जुलाई 22, 2026 को
नवमी तिथि प्रारंभ- 22 जुलाई, 2026 को 05:16 ए एम बजे
नवमी तिथि समाप्त- 23 जुलाई, 2026 को 07:03 ए एम बजे
सूर्योदय व्यापिनी तिथि के अनुसार मुख्य रूप से भड़ली नवमी का व्रत और पूजा 22 जुलाई को ही की जाएगी।
 

भड़ली नवमी का महत्व

भड़ली नवमी को वर्षा ऋतु के मध्य आने वाला एक महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व माना जाता है। ग्रामीण परंपराओं में इस दिन कृषि, परिवार और संतान की सुख-समृद्धि के लिए विशेष प्रार्थना की जाती है। कई स्थानों पर इस दिन शुभ कार्यों की शुरुआत भी की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन श्रद्धापूर्वक व्रत और पूजा करने से भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। परिवार में सुख-शांति बनी रहती है। संतान की उन्नति और सुरक्षा का आशीर्वाद मिलता है तथा जीवन की बाधाएं दूर होने की मान्यता है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Gupt Navratri 2026: आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि कब से कब तक रहेगी?
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

देवशयनी एकादशी 2026: कई शुभ योगों का दुर्लभ संयोग, ये 5 उपाय जरूर करें

देवशयनी एकादशी 2026: कई शुभ योगों का दुर्लभ संयोग, ये 5 उपाय जरूर करेंआषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस बार यह तिथि 25 जुलाई 2026 को है। यदि आप भी अपने जीवन में सुख-समृद्धि, मानसिक शांति और कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, तो इस शुभ संयोग में ये 5 विशेष उपाय जरूर करें।

सूर्य का शनि के पुष्य नक्षत्र में गोचर, जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों पर इसका प्रभाव

सूर्य का शनि के पुष्य नक्षत्र में गोचर, जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों पर इसका प्रभाव20 जुलाई 2026 को सूर्य देव पुनर्वसु नक्षत्र से निकलकर शनि के स्वामित्व वाले और नक्षत्रों के राजा माने जाने वाले पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। वे इस नक्षत्र में 3 अगस्त 2026 तक विराजमान रहेंगे। जब मान-सम्मान के कारक सूर्य इस कल्याणकारी नक्षत्र में आते हैं, तो यह सभी 12 राशियों के जीवन में बड़े बदलाव लेकर आता है। आइए जानते हैं कि इसगोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

सूर्य का कर्क राशि में गोचर, जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का राशिफल

सूर्य का कर्क राशि में गोचर, जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का राशिफल16 जुलाई 2026 को ग्रहों के राजा सूर्यदेव कर्क राशि में गोचर करने जा रहे हैं। कर्क जल तत्व की राशि है और इसके स्वामी चंद्रमा हैं, जो सूर्य के परम मित्र माने जाते हैं। वैसे तो इस राशि में सूर्यदेव थोड़े शांत पड़ जाते हैं, लेकिन खास बात यह है कि इस समय कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति पहले से ही उच्च के होकर विराजमान हैं। ऐसे में सूर्य और गुरु की यह युति कुछ राशियों के लिए वरदान साबित होगी, तो कुछ को संभलकर रहने की चेतावनी देगी। आइए जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक, इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ने वाला है।

Chaturmas 2026: वर्ष 2026 में चातुर्मास कब से कब तक रहेगा?

Chaturmas 2026: वर्ष 2026 में चातुर्मास कब से कब तक रहेगा?Chaturmas 2026 in Hindi: इस बार 25 जुलाई 2026, शनिवार से चातुर्मास का प्रारंभ होगा। मान्यता के अनुसार, इसी दिन से भगवान विष्णु अगले 4 महीनों के लिए क्षीरसागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। यहीं से 'चातुर्मास' की शुरुआत होती है, जिसके दौरान सभी तरह के मांगलिक कार्य थम जाते हैं और पूरा समय सिर्फ भक्ति और साधना के लिए समर्पित होता है।

हरतालिका तीज 2026 कब है? जानें व्रत की सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और महत्व

हरतालिका तीज 2026 कब है? जानें व्रत की सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और महत्ववर्ष 2026 में अखंड सौभाग्य और मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए रखा जाने वाला हरतालिका तीज व्रत 14 सितंबर, सोमवार को मनाया जाएगा। इस वर्ष यह व्रत सोमवार के दिन पड़ रहा है, जिसे भगवान शिव का ही दिन माना जाता है; इसलिए इस बार के व्रत का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। हरतालिका तीज का व्रत हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। वर्ष 2026 के लिए तिथि और पूजा के शुभ मुहूर्त की विस्तृत जानकारी नीचे दी गई है।

Bhadli Navami 2026: भड़ली नवमी व्रत 2026 कब है?

Bhadli Navami 2026: भड़ली नवमी व्रत 2026 कब है?भड़ली नवमी व्रत 2026 कबBhadariya Navami 2026: भड़ली नवमी का व्रत वर्ष 2026 में 22 जुलाई, बुधवार को रखा जाएगा। यह दिन भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। श्रद्धा और विधिपूर्वक व्रत-पूजन करने से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आने की धार्मिक मान्यता है। है?

श्री जगन्नाथ रथयात्रा से जुड़े 12 ऐसे रोचक तथ्य, जिन्हें जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान

श्री जगन्नाथ रथयात्रा से जुड़े 12 ऐसे रोचक तथ्य, जिन्हें जानकर आप भी रह जाएंगे हैरानअंग्रेजी भाषा का शब्द Juggernaut (जिसका अर्थ होता है एक ऐसी विशाल और अजेय शक्ति जिसे रोका न जा सके) दरअसल भगवान 'जगन्नाथ' के नाम और उनकी रथयात्रा के विशाल रूप को देखकर ही लिया गया है। आपने श्री जगन्नाथ मंदिर के चमत्कारों के बारे में सुना होगा, चलिए अब जानते भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा के बारे में 12 रोचक जानकारी।

Jagannath Rath Yatra 2026: जगन्नाथ यात्रा के लिए उमड़े लाखों श्रद्धालु

Jagannath Rath Yatra 2026: जगन्नाथ यात्रा के लिए उमड़े लाखों श्रद्धालुओडिशा के पुरी में विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा 2026 को लेकर तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। भगवान जगन्नाथ की मुख्य रथ यात्रा कल यानी 16 जुलाई 2026 (गुरुवार) से शुरू होगी। इस यात्रा में शामिल होने के लिए लाखों की संख्या में लोग उमड़े हैं। यात्रा से ठीक पहले पुरी के गजपति महाराज सोने की झाड़ू से रथ के मार्ग की सफाई करने की 'छेरा पहरा' रस्म निभाएंगे।

आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की प्रथम देवी माता कालिका, जानिए पूजा विधि

आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की प्रथम देवी माता कालिका, जानिए पूजा विधिMaa Kalika Puja Vidhi: हिन्दू धार्मिक मान्यता के अनुसार गुप्त नवरात्रि की प्रथम देवी मां कालिका की आराधना से शक्ति और साहस की प्राप्ति होती है। मां कालिका को शक्ति, साहस और परिवर्तन की देवी माना जाता है। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन माता कालिका की पूजा विधि, मंत्र, महत्व और मां को प्रसन्न करने के उपाय जानें।

Gupt Navratri 2026: आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि कब से कब तक रहेगी?

Gupt Navratri 2026: आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि कब से कब तक रहेगी?Ashadha Gupt Navratri 2026: मान्यता है कि आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के दौरान श्रद्धापूर्वक व्रत, पूजा और देवी आराधना करने से भक्तों को मां भगवती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह पर्व विशेष रूप से आध्यात्मिक साधकों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, हालांकि सामान्य श्रद्धालु भी इन दिनों में मां दुर्गा की उपासना कर सुख, समृद्धि और मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं।