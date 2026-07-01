Gupt Navratri 2026: आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि कब से कब तक रहेगी?

Gupt Navratri Date 2026. सनातन धर्म में आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व माना जाता है। वर्ष में चार नवरात्रियां आती हैं, जिनमें चैत्र और शारदीय नवरात्रि सार्वजनिक रूप से व्यापक रूप में मनाई जाती हैं, जबकि माघ और आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि साधना, उपासना और देवी आराधना के लिए अत्यंत फलदायी मानी जाती है। इन नौ दिनों में मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा-अर्चना के साथ-साथ शक्ति साधना, मंत्र जप और विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं।ALSO READ: राहु-मंगल का अंगारक योग: धनिष्ठा नक्षत्र में 4 राशियों की चमकेगी किस्मत, 3 रहें सावधान, जानें 5 उपाय सनातन धर्म में आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व माना जाता है। वर्ष में चार नवरात्रियां आती हैं, जिनमें चैत्र और शारदीय नवरात्रि सार्वजनिक रूप से व्यापक रूप में मनाई जाती हैं, जबकि माघ और आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि साधना, उपासना और देवी आराधना के लिए अत्यंत फलदायी मानी जाती है। इन नौ दिनों में मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा-अर्चना के साथ-साथ शक्ति साधना, मंत्र जप और विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं।

यदि आप जानना चाहते हैं कि आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 2026 कब से कब तक रहेगी, तो यहां आपको इससे जुड़ी पूरी जानकारी मिलेगी।

साल 2026 में आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि 15 जुलाई, 2026, दिन बुधवार से शुरू होकर 23 जुलाई, 2026, दिन गुरुवार तक रहेगी।

इस नवरात्रि से जुड़ी महत्वपूर्ण तिथियां और शुभ मुहूर्त कुछ इस प्रकार हैं:

घटस्थापना (कलश स्थापना) तिथि: 15 जुलाई, 2026

घटस्थापना का शुभ मुहूर्त: सुबह 06:01 से 10:17 तक

(कुछ पंचांगों के अनुसार सुबह 05:33 से 10:09 तक भी रहेगा)।

प्रतिपदा तिथि की शुरुआत: 14 जुलाई को दोपहर 03:12 से होगी।

प्रतिपदा तिथि का समापन: 15 जुलाई को सुबह 11:50 पर होगा।

उदयातिथि के अनुसार घटस्थापना 15 जुलाई को ही की जाएगी।

नवरात्रि का समापन (नवमी): 23 जुलाई, 2026 को व्रत के पारण के साथ होगा।

गुप्त नवरात्रि में मुख्य रूप से तंत्र साधना और मां दुर्गा के नौ रूपों के साथ-साथ 'दस महाविद्याओं' की गुप्त रूप से पूजा-अर्चना की जाती है।