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  4. When will the Gupt Navratri of the Ashadha month take place?
Written By राजश्री कासलीवाल

Gupt Navratri 2026: आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि कब से कब तक रहेगी?

A scene of Navdurga worship during Gupt Navratri, accompanied by a message. The image shows lit lamps all around, the Ghatsthapana, Kalash and worship materials
Gupt Navratri Date 2026. सनातन धर्म में आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व माना जाता है। वर्ष में चार नवरात्रियां आती हैं, जिनमें चैत्र और शारदीय नवरात्रि सार्वजनिक रूप से व्यापक रूप में मनाई जाती हैं, जबकि माघ और आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि साधना, उपासना और देवी आराधना के लिए अत्यंत फलदायी मानी जाती है। इन नौ दिनों में मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा-अर्चना के साथ-साथ शक्ति साधना, मंत्र जप और विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं।ALSO READ: राहु-मंगल का अंगारक योग: धनिष्ठा नक्षत्र में 4 राशियों की चमकेगी किस्मत, 3 रहें सावधान, जानें 5 उपाय 
 
यदि आप जानना चाहते हैं कि आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 2026 कब से कब तक रहेगी, तो यहां आपको इससे जुड़ी पूरी जानकारी मिलेगी।
 
साल 2026 में आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि 15 जुलाई, 2026, दिन बुधवार से शुरू होकर 23 जुलाई, 2026, दिन गुरुवार तक रहेगी।
 

इस नवरात्रि से जुड़ी महत्वपूर्ण तिथियां और शुभ मुहूर्त कुछ इस प्रकार हैं:

 
घटस्थापना (कलश स्थापना) तिथि: 15 जुलाई, 2026
घटस्थापना का शुभ मुहूर्त: सुबह 06:01 से 10:17 तक 
(कुछ पंचांगों के अनुसार सुबह 05:33 से 10:09 तक भी रहेगा)।
 
प्रतिपदा तिथि की शुरुआत: 14 जुलाई को दोपहर 03:12 से होगी।
 
प्रतिपदा तिथि का समापन: 15 जुलाई को सुबह 11:50 पर होगा।
उदयातिथि के अनुसार घटस्थापना 15 जुलाई को ही की जाएगी। 

 

नवरात्रि का समापन (नवमी): 23 जुलाई, 2026 को व्रत के पारण के साथ होगा।

गुप्त नवरात्रि में मुख्य रूप से तंत्र साधना और मां दुर्गा के नौ रूपों के साथ-साथ 'दस महाविद्याओं' की गुप्त रूप से पूजा-अर्चना की जाती है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: July Planet Transit 2026: सूर्य, बुध और शुक्र का गोचर बदलेगा 5 राशियों का भाग्य, जानें आपकी राशि पर असर
 
लेखक के बारे में
राजश्री कासलीवाल
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