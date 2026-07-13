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Chaturmas 2026: वर्ष 2026 में चातुर्मास कब से कब तक रहेगा?
Hindu Chaturmas Dates 2026: वर्ष 2026 में चातुर्मास 25 जुलाई 2026 से शुरू होकर 20 नवंबर 2026 तक रहेगा। इस साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी से चातुर्मास शुरू होगा तथा इस दिन से भगवान श्रीविष्णु चार महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। चातुर्मास के इन 4 महीनों में प्रमुख पर्व आते हैं, जैसे: गुरु पूर्णिमा, नाग पंचमी, रक्षाबंधन, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, श्री गणेशोत्सव/ गणेश चतुर्थी, पितृ पक्ष, शारदीय नवरात्रि, विजयादशमी, करवा चौथ और दीपावली जैसे प्रमुख बड़े पर्व पड़ेंगे।ALSO READ: Chaturmas 2026: आषाढ़ माह 2026: चातुर्मास की शुरुआत से पहले जान लें ये जरूरी नियम
वैदिक पंचांग के अनुसार, इस अवधि की महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार हैं:
चातुर्मास 2026 की खास तिथियां:
देवशयनी एकादशी से प्रारंभ: 25 जुलाई 2026
देवउठनी/प्रबोधिनी एकादशी को समापन: 20 नवंबर 2026
चातुर्मास का समापन: 20 नवंबर 2026, शुक्रवार- कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देवउठनी/ प्रबोधनी एकादशी पर। इस दिन भगवान विष्णु जागते हैं और चातुर्मास समाप्त होता है।ALSO READ: देवशयनी एकादशी से चातुर्मास क्यों शुरू होता है? जानें धार्मिक मान्यता और आध्यात्मिक महत्व
इस साल चातुर्मास की कुल अवधि 119 दिन की होगी, जिसमें मुख्य रूप से हिंदू कैलेंडर के चार पवित्र महीने- श्रावण/ सावन, भाद्रपद/ (भादो, आश्विन/ (क्वार और कार्तिक आते हैं। मान्यतानुसार इन चार महीनों के दौरान पूजा-पाठ, जप, तप, दान और सेवा का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस अवधि में किए गए शुभ कर्मों का कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है।
मांगलिक कार्यों पर रोक: शास्त्रों के अनुसार, इन चार महीनों में भगवान विष्णु के शयन काल में होने के कारण विवाह, मुंडन, जनेऊ और गृह प्रवेश जैसे सभी बड़े मांगलिक व शुभ कार्य पूरी तरह से वर्जित रहते हैं। बता दें कि 20 नवंबर को देवउठनी एकादशी को तुलसी विवाह के बाद से दोबारा शादियों और शुभ कार्यों की शुरुआत होगी।
चातुर्मास केवल धार्मिक अनुष्ठानों का समय नहीं, बल्कि आत्मसंयम, सेवा, सदाचार और आध्यात्मिक उन्नति का भी अवसर है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन चार महीनों में श्रद्धा, भक्ति और सेवा भाव से किए गए कार्य विशेष पुण्य प्रदान करते हैं। साथ ही, यह समय जीवन में अनुशासन, सकारात्मकता और आत्मचिंतन विकसित करने का भी उत्तम अवसर माना जाता है।
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वक्री बुध का मिथुन राशि में गोचर: 12 राशियों में किसे होगा फायदा, किसे रहना होगा सतर्क?
Budh ki vakri chaal 2026: 7 जुलाई से 5 अगस्त 2026 के बीच बुद्धि और संवाद के कारक बुध देव अपनी स्वराशि मिथुन में गोचर करने जा रहे हैं। इस दौरान वे 24 जुलाई तक वक्री (उल्टी चाल) और 25 जुलाई तक अस्त रहेंगे। ग्रहों की यह अनोखी स्थिति कुछ राशियों के लिए सुनहरे अवसर लाएगी, तो कुछ को संभलकर चलने का इशारा कर रही है। आइए जानते हैं इस गोचर का आपकी राशि पर क्या और कैसा असर होगा।
गुरु का शनि के नक्षत्र में गोचर: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें 5 उपाय
18 जून से 18 अगस्त 2026 तक बृहस्पति ग्रह शनि के पुष्य नक्षत्र में रहेंगे। इस दौरान 3 राशियों के लिए बेहद ही शुभ समय रहेगा। अन्य राशियों को 5 उपाय करके इस समय को शुभ बनाया जा सकता है। इस दौरान आप इस समय का भरपूर लाभ लेने के लिए गुरु के उपाय के साथ ही अपने अटके कार्यों पर काम करना शुरू करें और जो भी योजनाएं बना रखी है उस पर भी काम शुरू कर दें।
अमरनाथ गुफा के 6 बड़े रहस्य: आखिर कितने हजार साल पुरानी है यह पवित्र यात्रा?
कश्मीर की कुछ ऐसी रहस्यमयी गुफाएं हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनका दूसरा सिरा 4,000 किलोमीटर दूर सीधा रूस तक जाता है। पीर पंजाल केव: यहाँ एक प्राचीन और पवित्र शिवलिंग स्थापित है। शिव खाड़ी: यह भी जम्मू में स्थित शिव आराधना का एक प्रमुख केंद्र है और अमरनाथ गुफा जो श्रीनगर से 3 घंटे की दूरी पर स्थित है। चलिए जानते हैं अमरनाथ गुफा के बारे में रोचक बातें।
सूर्य का पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें 5 आसान उपाय
6 जुलाई 2026 को सूर्य देव आर्द्रा नक्षत्र की अपनी यात्रा पूरी करके बृहस्पति ग्रह के पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य का गुरु के नक्षत्र में आने का अर्थ है कि पद और सम्मान के साथ ही पुनः धनवान या समृद्ध होने का मार्ग खुलेगा। इस नक्षत्र में सूर्य देव 20 जुलाई तक रहकर शनि के पुष्य नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे, तब तक 5 राशियों को इससे कोई बड़ा लाभ मिलने की संभावना है।
आषाढ़ कृष्ण चतुर्दशी और अमावस्या का संयोग आज, यदि कर लिए 5 कार्य तो चमक जाएगी किस्मत
Ashadha Krishna Chaturdashi 2026: आषाढ़ मास की कृष्ण चतुर्दशी और अमावस्या का संयोग सनातन धर्म में अत्यंत शुभ और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन भगवान शिव, भगवान विष्णु और पितरों की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। आइए जानते हैं वे 5 शुभ कार्य, जिन्हें इस पावन संयोग में करना लाभकारी माना जाता है।
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13 July Birthday: आपको 13 जुलाई, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!
Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 13 जुलाई 2026: सोमवार का पंचांग और शुभ समय
Today Shubh Muhurat 13 July 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 13 जुलाई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त....