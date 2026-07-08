सावन 2026 कब से शुरू होगा? जानें कब खत्म होगा और कितने श्रावण सोमवार पड़ेंगे

वर्ष 2026 में सावन (श्रावण) का पवित्र महीना 30 जुलाई 2026 (गुरुवार) से शुरू होकर 28 अगस्त 2026 (शुक्रवार) तक रहेगा। इस वर्ष सावन के महीने में कुल 4 सोमवार पड़ रहे हैं। चूंकि भारत के अलग-अलग क्षेत्रों में दो तरह के कैलेंडर (पूर्णिमान्त और अमान्त) माने जाते हैं, इसलिए दोनों कैलेंडरों के अनुसार सावन की तारीखें और सोमवार की सूची नीचे दी गई है।

1. उत्तर भारत (पूर्णिमान्त कैलेंडर) के अनुसार

(उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों के लिए)

सावन प्रारंभ: 30 जुलाई 2026 (गुरुवार)

सावन समाप्त: 28 अगस्त 2026 (शुक्रवार- रक्षाबंधन के दिन)

सावन सोमवार व्रत की तारीखें:

पहला सावन सोमवार: 3 अगस्त 2026

दूसरा सावन सोमवार: 10 अगस्त 2026

तीसरा सावन सोमवार: 17 अगस्त 2026

चौथा सावन सोमवार: 24 अगस्त 2026

2. दक्षिण एवं पश्चिम भारत (अमान्त कैलेंडर) के अनुसार

(महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिल नाडु और गोवा के लिए)

सावन प्रारंभ: 13 अगस्त 2026 (गुरुवार)

सावन समाप्त: 11 सितंबर 2026 (शुक्रवार)

सावन सोमवार व्रत की तारीखें:

पहला सावन सोमवार: 17 अगस्त 2026

दूसरा सावन सोमवार: 24 अगस्त 2026

तीसरा सावन सोमवार: 31 अगस्त 2026

चौथा सावन सोमवार: 7 सितंबर 2026

विशेष: इस वर्ष सावन के आखिरी दिन यानी 28 अगस्त 2026 को श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर रक्षाबंधन का त्योहार भी धूमधाम से मनाया जाएगा।