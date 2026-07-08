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सावन 2026 कब से शुरू होगा? जानें कब खत्म होगा और कितने श्रावण सोमवार पड़ेंगे
वर्ष 2026 में सावन (श्रावण) का पवित्र महीना 30 जुलाई 2026 (गुरुवार) से शुरू होकर 28 अगस्त 2026 (शुक्रवार) तक रहेगा। इस वर्ष सावन के महीने में कुल 4 सोमवार पड़ रहे हैं। चूंकि भारत के अलग-अलग क्षेत्रों में दो तरह के कैलेंडर (पूर्णिमान्त और अमान्त) माने जाते हैं, इसलिए दोनों कैलेंडरों के अनुसार सावन की तारीखें और सोमवार की सूची नीचे दी गई है।
1. उत्तर भारत (पूर्णिमान्त कैलेंडर) के अनुसार
(उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों के लिए)
सावन प्रारंभ: 30 जुलाई 2026 (गुरुवार)
सावन समाप्त: 28 अगस्त 2026 (शुक्रवार- रक्षाबंधन के दिन)
सावन सोमवार व्रत की तारीखें:
पहला सावन सोमवार: 3 अगस्त 2026
दूसरा सावन सोमवार: 10 अगस्त 2026
तीसरा सावन सोमवार: 17 अगस्त 2026
चौथा सावन सोमवार: 24 अगस्त 2026
2. दक्षिण एवं पश्चिम भारत (अमान्त कैलेंडर) के अनुसार
(महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिल नाडु और गोवा के लिए)
सावन प्रारंभ: 13 अगस्त 2026 (गुरुवार)
सावन समाप्त: 11 सितंबर 2026 (शुक्रवार)
सावन सोमवार व्रत की तारीखें:
पहला सावन सोमवार: 17 अगस्त 2026
दूसरा सावन सोमवार: 24 अगस्त 2026
तीसरा सावन सोमवार: 31 अगस्त 2026
चौथा सावन सोमवार: 7 सितंबर 2026
विशेष: इस वर्ष सावन के आखिरी दिन यानी 28 अगस्त 2026 को श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर रक्षाबंधन का त्योहार भी धूमधाम से मनाया जाएगा।
वक्री बुध का मिथुन राशि में गोचर: 12 राशियों में किसे होगा फायदा, किसे रहना होगा सतर्क?
Budh ki vakri chaal 2026: 7 जुलाई से 5 अगस्त 2026 के बीच बुद्धि और संवाद के कारक बुध देव अपनी स्वराशि मिथुन में गोचर करने जा रहे हैं। इस दौरान वे 24 जुलाई तक वक्री (उल्टी चाल) और 25 जुलाई तक अस्त रहेंगे। ग्रहों की यह अनोखी स्थिति कुछ राशियों के लिए सुनहरे अवसर लाएगी, तो कुछ को संभलकर चलने का इशारा कर रही है। आइए जानते हैं इस गोचर का आपकी राशि पर क्या और कैसा असर होगा।
गुरु का शनि के नक्षत्र में गोचर: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें 5 उपाय
18 जून से 18 अगस्त 2026 तक बृहस्पति ग्रह शनि के पुष्य नक्षत्र में रहेंगे। इस दौरान 3 राशियों के लिए बेहद ही शुभ समय रहेगा। अन्य राशियों को 5 उपाय करके इस समय को शुभ बनाया जा सकता है। इस दौरान आप इस समय का भरपूर लाभ लेने के लिए गुरु के उपाय के साथ ही अपने अटके कार्यों पर काम करना शुरू करें और जो भी योजनाएं बना रखी है उस पर भी काम शुरू कर दें।
अमरनाथ गुफा के 6 बड़े रहस्य: आखिर कितने हजार साल पुरानी है यह पवित्र यात्रा?
कश्मीर की कुछ ऐसी रहस्यमयी गुफाएं हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनका दूसरा सिरा 4,000 किलोमीटर दूर सीधा रूस तक जाता है। पीर पंजाल केव: यहाँ एक प्राचीन और पवित्र शिवलिंग स्थापित है। शिव खाड़ी: यह भी जम्मू में स्थित शिव आराधना का एक प्रमुख केंद्र है और अमरनाथ गुफा जो श्रीनगर से 3 घंटे की दूरी पर स्थित है। चलिए जानते हैं अमरनाथ गुफा के बारे में रोचक बातें।
सूर्य का पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें 5 आसान उपाय
6 जुलाई 2026 को सूर्य देव आर्द्रा नक्षत्र की अपनी यात्रा पूरी करके बृहस्पति ग्रह के पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य का गुरु के नक्षत्र में आने का अर्थ है कि पद और सम्मान के साथ ही पुनः धनवान या समृद्ध होने का मार्ग खुलेगा। इस नक्षत्र में सूर्य देव 20 जुलाई तक रहकर शनि के पुष्य नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे, तब तक 5 राशियों को इससे कोई बड़ा लाभ मिलने की संभावना है।
Yogini Ekadashi: योगिनी एकादशी कथा का आध्यात्मिक संदेश जानें
Yogini Ekadashi Vrat Katha Sandesh: योगिनी एकादशी का आध्यात्मिक संदेश यही है कि इंसान से चाहे कितनी भी बड़ी भूल क्यों न हो गई हो, अगर वह सत्य का मार्ग अपना ले, अपनी गलतियों का अहसास कर ले और संयम व भक्ति/ व्रत का संकल्प ले, तो वह अपने जीवन के सबसे बड़े संकट यानी कोढ़ रूपी दुखों से भी उबरकर दोबारा सुख-शांति को प्राप्त कर सकता है।
सावन 2026 कब से शुरू होगा? जानें कब खत्म होगा और कितने श्रावण सोमवार पड़ेंगे
वर्ष 2026 में सावन (श्रावण) का पवित्र महीना 30 जुलाई 2026 (गुरुवार) से शुरू होकर 28 अगस्त 2026 (शुक्रवार) तक रहेगा। इस वर्ष सावन के महीने में कुल 4 सोमवार पड़ रहे हैं। चूंकि भारत के अलग-अलग क्षेत्रों में दो तरह के कैलेंडर (पूर्णिमान्त और अमान्त) माने जाते हैं, इसलिए दोनों कैलेंडरों के अनुसार सावन की तारीखें और सोमवार की सूची नीचे दी गई है।
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हिन्दू पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी 'देवशयनी एकादशी' से चातुर्मास का प्रारंभ होता है जो देव उठनी एकादशी तक रहता है। यह चार महीने में साधु और संतजन एक ही जगह पर रुककर साधना और प्रवचन का कार्य करते हैं। यह समय साधना के द्वारा सिद्धि प्रात करने का सबसे उचित समय माना गया है। चलिए जानते हैं कि ऐसे कौन से 4 कार्य हैं जिन्हें करने से इन 4 माह में आप सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं।
सावन में शनि-गुरु की बदली चाल, इन 3 राशियों पर बरसेगी भोलेनाथ की कृपा
हिंदू धर्म और वैदिक ज्योतिष में सावन (श्रावण) के महीने को सबसे पवित्र, ऊर्जावान और चमत्कारी समय माना गया है। वर्ष 2026 में सावन का यह पावन महीना 29 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक रहेगा। यह पूरा महीना देवों के देव महादेव की आराधना को समर्पित होता है। लेकिन इस बार का सावन साधारण नहीं है; ज्योतिषीय दृष्टि से यह बेहद दुर्लभ और ऐतिहासिक होने जा रहा है। इस पूरी अवधि में सौरमंडल के दो सबसे बड़े और प्रभावशाली ग्रह- ज्ञान के दाता गुरु (बृहस्पति) और कर्मफल दाता शनि देव-अपनी चाल से ब्रह्मांड में बड़ा उलटफेर करने वाले हैं।