शनिवार, 8 नवंबर 2025
Written By WD Feature Desk

4 अगस्त 2025 को सावन का आखिरी सोमवार, शुभ मुहूर्त, दुर्लभ योग में करें इस तरह से पूजा

sawan ka chaturth somwar
Forth Sawan Somwar Shubh Yog 2025: इस बार सावन माह में 4 ही सोमवार थे। सावन का चतुर्थ और अंतिम सोमवार 04 अगस्त 2025 को है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि, रवि, ब्रह्म और इंद्र जैसे शुभ योग बन रहे हैं। सावन के इस चौथे सोमवार की सभी को शुभकामनाएं। सर्वार्थ सिद्धि योग सभी प्रकार के शुभ कार्यों के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। ब्रह्म योग आध्यात्मिक कार्यों, ध्यान और पूजा-पाठ के लिए विशेष रूप से शुभ होता है। इंद्र योग शुभ कार्यों और सफलता के लिए उत्तम माना जाता है।

4 अगस्त 2025 को सावन का आखिरी सोमवार के शुभ मुहूर्त, दुर्लभ योग:
ब्रह्म मुहूर्त: प्रात: 04:20 से 05:02 के बीच।
प्रातः सन्ध्या: प्रात: 04:41 से 05:44 के बीच।
अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:00 से 12:54 के बीच।
गोधूलि मुहूर्त: शाम को 07:10 से 07:31 के बीच। 
सायाह्न सन्ध्या: शाम 07:10 से 08:13 के बीच।
सर्वार्थ सिद्धि योग: सुबह 05:44 से 09:12 के बीच।
रवि योग: पूरे दिन
 
शिवलिंग की इस तरह करें पूजा:
1. स्नान और शुद्धिकरण: सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और घर में पूजा स्थल का शुद्धिकरण करें। इसी के साथ पूजा की तैयारी करें। शिवजी, पार्वतीजी, गणेशजी आदि सहित पंच देवताओं को स्थान दें।
 
2. व्रत का संकल्प: इसके बाद शिवजी का ध्यान करते हुए पूरे दिन व्रत रखने का संकल्प लें। आप चाहें तो फलाहर ले सकते हैं। 
 
3. पूजा सामग्री: इसके बाद शिव पूजा की संपूर्ण सामग्री एकत्रित करें। एक लोटा जल, पांचामृत, बिल्वपत्र, धतूरा, गंजाजल, शुद्ध जल, दूध, शहद, दही, घी, आकड़े के फूल, रोली, चंदन, अक्षत, दीपक, धूपबत्ती, फल, गन्ना का रस, मिठाई और कपूर आदि।
 
4. शिवलिंग का अभिषेक: शिवलिंग का अभिषेक कई तरह से करते हैं। सभी में सबसे पहले जलाभिषेक करें, फिर पंचामृत अभिषेक करें। आप चहें तो रुद्राभिषेक भी कर सकते हैं। इसके बाद अंत में पुन: जलाभिषेक करने के बाद पूजा करें। 
 
5. शिवलिंग की पूजा: पूजा के दौरान सबसे पहले दीप प्रज्वलिंत करें, फिर शिवलिंग को चंदन लगाएं। इसके बाद फूल, बेलपत्र आदि सभी पूजा सामग्री बारी बारी से अर्पित करें। इस दौरान ॐ नम: शिवाय मंत्र का जाप करते रहें या यदि यादि को तो प्रत्येक पूजा सामग्री अर्पित करने के साथ उसका मंत्र बोलते जाएं। अंत में भोग और प्रसाद अर्पित करें। 
 
6. आरती और प्रसाद: पूजा के बाद शिवजी की आरती करें। आरती के बाद कपूर आती करें और अंत में प्रसाद का वितरण करें। 
 
7. व्रत का समापन: शाम को जब भी व्रत का समापन करें तो उससे पहले शिवजी को भोग लगाएं और उनकी आरती उतारें। इसके बाद स्वयं अन्न ग्रहण करें।
बाबा वेंगा भविष्यवाणी 2026: महायुद्ध, आर्थिक संकट और सोने के दाम? जानें बुल्गारियाई भविष्यवक्ता की 4 सबसे बड़ी चेतावनियां

बाबा वेंगा भविष्यवाणी 2026: महायुद्ध, आर्थिक संकट और सोने के दाम? जानें बुल्गारियाई भविष्यवक्ता की 4 सबसे बड़ी चेतावनियांBaba Vanga Prediction 2026: बाबा वेंगा बुल्गारिया की एक प्रसिद्ध भविष्यवक्ता थीं, जिनका निधन 1996 में हो चुका है, लेकिन उनकी भविष्यवाणियां आज भी पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। उनकी कई भविष्यवाणियां, जैसे कि अपनी मृत्यु और प्रमुख वैश्विक घटनाएं, पहले सच हो चुकी हैं। वर्ष 2026 को लेकर बाबा वेंगा की जो भविष्यवाणियां सुर्खियों में हैं, वे थोड़ी चिंताजनक हैं। यहाँ 2026 के लिए उनकी चार प्रमुख भविष्यवाणियाँ दी गई हैं।

Numerology Weekly Horoscope 2025: अंक ज्योतिष के अनुसार साप्ताहिक भविष्यवाणी, जानें कैसा रहेगा 3 से 9 नवंबर का समय

Numerology Weekly Horoscope 2025: अंक ज्योतिष के अनुसार साप्ताहिक भविष्यवाणी, जानें कैसा रहेगा 3 से 9 नवंबर का समय2025 Numerology Predictions for Numbers 1 to 9: यह सप्ताह कार्यस्थल पर आपकी पहचान बढ़ाने और आपका आत्मविश्वास ऊंचाइयों पर वाला रहेगा। किसी नए प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी का अवसर मिल सकती है, इस सप्ताह जो कार्य लंबे समय से अधूरे थे, वे अब पूरे हो सकते हैं। साथी के साथ मतभेद दूर होंगे, आर्थिक पक्ष स्थिर बना रहेगा।

November Weekly Rashifal: नवंबर का महीना किन राशियों के लिए लाएगा धन और सफलता, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल (3 से 9 नवंबर 2025)

November Weekly Rashifal: नवंबर का महीना किन राशियों के लिए लाएगा धन और सफलता, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल (3 से 9 नवंबर 2025)Saptahik Rashifal 03-09 November 2025: नवंबर महीने का अंतिम नया हफ्ता इस बार 03 नवंबर से शुरू हो रहा है, जो कि 09 नवंबर तक जारी रहेगा। इस हफ्ते की साप्ताहिक भविष्यवाणी के अंतर्गत जानें कारोबार-व्यापार, करियर, नौकरी, रोमांस वैवाहिक जीवन, सेहत, शिक्षा और निवेश से जुड़ी समग्र जानकारी। आइए यहां पढ़ें इस नए हफ्ते में मेष से मीन राशि अर्थात् समस्त 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा यह समय...

Monthly Horoscope November 2025: नवंबर 2025: क्या आपकी राशि के लिए खुलेंगे धन-समृद्धि के द्वार? पढ़ें मासिक राशिफल

Monthly Horoscope November 2025: नवंबर 2025: क्या आपकी राशि के लिए खुलेंगे धन-समृद्धि के द्वार? पढ़ें मासिक राशिफलNovember 2025 Horoscope: नवंबर 2025 का महीना ऊर्जा, वित्तीय पुनर्गठन और महत्वपूर्ण परिवर्तनों का संगम लेकर आ रहा है। इस माह सूर्य का गोचर आपके अंदर गहनता लाएगा और मंगल का प्रभाव साहसिक निर्णयों को बढ़ावा देगा। यह समय उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जो अनुशासन के साथ मेहनत करते हैं।

Shukra gochar 2025: शुक्र का तुला राशि में गोचर, 2 राशियों को रहना होगा सतर्क

Shukra gochar 2025: शुक्र का तुला राशि में गोचर, 2 राशियों को रहना होगा सतर्कVenus Transit in Libra 2025: धन, समृद्धि और ऐश्वर्य के ग्रह शुक्र का अपनी ही राशि तुला में 02 नवंबर 2025 को गोचर हो रहा है। यह गोचर 2 राशियों के लिए विशेष रूप से अशुभ परिणाम ला सकता है जिससे उनके आर्थिक हालात में गिरावट हो सकती है और कार्यों में रुकावट आ सकती है। आओ जानते हैं कि कौनसी हैं वे 2 राशियां।

गुरुदेव श्री श्री रवि शंकर को बॉस्टन ग्लोबल फोरम द्वारा 2025 ‘वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवॉर्ड’ से सम्मानित

गुरुदेव श्री श्री रवि शंकर को बॉस्टन ग्लोबल फोरम द्वारा 2025 ‘वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवॉर्ड’ से सम्मानितहाल ही में गुरुदेव श्री श्री रवि शंकर को बॉस्टन ग्लोबल फोरम द्वारा 2025 वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। बोस्टन ग्लोबल फोरम (BGF) और एआई वर्ल्ड सोसाइटी (AIWS) ने गुरुदेव श्री श्री रविशंकर को वैश्विक शांति स्थापना, मेल-मिलाप और मानवीय नेतृत्व में उनके असाधारण योगदान के लिए 2025 वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवॉर्ड से सम्मानित किया है।

Weekly Horoscope 10-16 November 2025: नवंबर का यह सप्ताह बदलेगा 4 राशियों की किस्मत, क्या आप हैं उनमें?

Weekly Horoscope 10-16 November 2025: नवंबर का यह सप्ताह बदलेगा 4 राशियों की किस्मत, क्या आप हैं उनमें?10-16 November 2025 Saptahik Rashifal : नवंबर महीने का नया सप्ताह इस बार क्या लेकर आ रहा है मेष से मीन राशि यानी समस्त 12 राशियों के लिए। इस बार यह सप्ताह 10 नवंबर से शुरू होकर 16 नवंबर तक जारी रहेगा। इस हफ्ते की साप्ताहिक भविष्यवाणी के अंतर्गत जानें कारोबार-व्यापार, करियर, नौकरी, रोमांस, वैवाहिक जीवन, सेहत, शिक्षा, धन या प्रॉपर्टी निवेश से जुड़ी हर जानकारी। आइए यहां जानते हैं इस हफ्ते में कैसा रहेगा आपका भाग्य....

Vrishchika Sankranti 2025: 15 या 16 नवंबर, कब है सूर्य वृश्चिक संक्रांति, जानें महत्व और पूजन विधि

Vrishchika Sankranti 2025: 15 या 16 नवंबर, कब है सूर्य वृश्चिक संक्रांति, जानें महत्व और पूजन विधिSuns entry into Scorpio sign: हिन्दू शास्त्रों के अनुसार वृश्चिक संक्रांति तब होती है जब सूर्य देव तुला राशि से निकलकर मंगल की राशि वृश्चिक में प्रवेश करते हैं। साल 2025 में, वृश्चिक संक्रांति मुख्य रूप से 16 नवंबर, रविवार को मनाई जाएगी। आइए यहां जानते हैं...

Baba vanga predictions: क्या है बाबा वेंगा की 'कैश तंगी' वाली भविष्यवाणी, क्या क्रेश होने वाली है अर्थव्यवस्था

Baba vanga predictions: क्या है बाबा वेंगा की 'कैश तंगी' वाली भविष्यवाणी, क्या क्रेश होने वाली है अर्थव्यवस्थाBaba Vanga predictions on Economic crisis: बुल्गारियाई भविष्यवक्ता बाबा वेंगा, जिन्हें 'बाल्कन की नास्त्रेदमस' भी कहा जाता है, की भविष्यवाणियां अक्सर दुनिया भर में सनसनी पैदा करती हैं। द्वितीय विश्व युद्ध, सोवियत संघ का पतन और 9/11 हमले जैसी कथित रूप से सटीक भविष्यवाणियों के कारण, उनके अनुयायी उनकी हर बात को गंभीरता से लेते हैं। अब 2026 को लेकर उनकी एक नई और डरावनी भविष्यवाणी चर्चा का केंद्र बनी हुई है, जिसे उन्होंने 'कैश क्रश' नाम दिया है।

Vivah Panchami 2025: विवाह पंचमी पर शीघ्र शादी और उत्तम वैवाहिक जीवन के लिए 8 अचूक उपाय

Vivah Panchami 2025: विवाह पंचमी पर शीघ्र शादी और उत्तम वैवाहिक जीवन के लिए 8 अचूक उपायVivah Panchami Shadi Remedies: विवाह पंचमी एक बहुत ही पवित्र और शुभ दिन माना जाता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी शादी में देरी हो रही हो। इस दिन को भगवान राम और माता सीता के विवाह की याद में मनाया जाता है। विवाह पंचमी पर जल्दी शादी के लिए कुछ विशेष उपाय किए जा सकते हैं:
